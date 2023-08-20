TÜRKİYE Cumhuriyeti'ni uzun yıllar sermaye yönetti.

Ancak AK Parti ve TAYYİP ERDOĞAN'la bu garabet tarih oldu. Son 20 yıldır büyük bir çöküş yaşayan BARONLAR yeni planlar peşinde. Ekrem İmamoğlu da bu planlardan sadece biri.

İmamoğlu'nun kararlı olduğu Genel Başkanlık sevdasından tornistan edip, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na FİT OLMASININ arka planında da DERİN TEMASLAR var.

Burada Amerika, İngiltere'nin yanında İstanbul sermayesinin rolü olduğu Ankara'nın dehlizlerinde konuşuluyor. İmamoğlu'na "BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OL' suflesini DIŞ MAHFİLLER ve Boğaziçi Baronları'nın verdiği biliniyor. Siyaseti, DIŞ VE İÇ SİYASİ KÖPRÜLERİ İYİ BİLEN tecrübeli bir arkadaşım çok dikkat çekici ŞİFRELER verdi.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 5 gün önce, AK Parti'nin 22'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı mesajda, "BİR KEZ DAHA OYUNLARI

BOZACAĞIZ" cümlesi çok önemli mesaj barındırıyor. Evet Başkan Erdoğan'ı derin Amerika-Avrupa, onların BOĞAZ SERMAYESİ 14-28 Mayıs'ta yıkamadı. Asla vazgeçmeyecekler. İstanbul kaybedilirse, BARONLAR da ağır darbe alacak. İmamoğlu'nun İstanbul sermayesine nasıl para saçtığını görmek için İBB'nin ihalelerini incelemek yeterli. Eski dönemi eleştirdiğinin 10 katı parayı sokağa atan İmamoğlu'nun bunları kime verdiğini de herkes iyi biliyor.

Evet İMAMOĞLU'NUN GİZLİ TEMASLARINI değerlendirelim.

Siyasi kulislere göre, İmamoğlu'nun CHP'nin mahalle delegeleri seçimlerinin bitip, kendisini destekleyenlerin yüzde 20'lerde kalması üzerine, bazı DIŞ MAHFİLLERE, derinliği olan bazı İYİ Partili isimlere, birkaç Boğaziçi Baronu'na, "Ne yapalım?" diye sordu. Onlar da cevabını verdi: İSTANBUL'U KAYBETME."

TÜSİAD'a yakın Zafer Mutlu'nun OKSİJEN GAZETESİ'nde yayınlanan röportajı da SERMAYENİN dışa vurumuydu.

İmamoğlu'nun, göreve başladıktan hemen sonra gittiği CHATAM HOUSE da İSTANBUL SERMAYESİ ile aynı saftadır.

Peki bunlar yaşanırken, CHP'de KILIÇDAROĞLU SONRASI SENARYOLAR konuşuluyor.

CHP'de olağan kurultay olacak mı? İl kongreleri 15 Ekim'de bitecek. Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığındaki CHP Parti Meclisi'nin, yerel seçim öncesi toplantı kararı alıp almayacağı hala net değil... YEREL SEÇİM sonrası CHP'de aday bolluğu yaşanacak. Yerel seçimlerde başta İstanbul ve Ankara olmak üzere en az 5 büyükşehir belediye başkanlığını kaybedileceği endişesi çok fazla. Bunun yaşanması halinde Kılıçdaroğlu'na karşı çıkacak isimler de belli.

1: Tekrar Murat Karayalçın (Ağabey formülü) 2: Mustafa Sarıgül 3: Engin Altay 4: Oğuz Kaan Salıcı (10 Aralıkçı) 5: Gürsel Tekin 6: Özgür Özel CHP'nın elindeki hizmetlere susamış hangi büyükşehirleri Başkan Erdoğan-Cumhur İttifakı kazanacak?

İstanbul, Ankara, Hatay, Adana, Mersin, Antalya ve Yalova endişesi çok ciddi. O nedenle CHP'de kaos önümüzdeki günlerde daha da artacak. Çünkü birçok CHP'li gizli planlar yapıyor.

SONUÇ: CHP'DE OYUN BİTMEZ. CHP DEMEK, hizipçilik, arkadan çelme, dar alanda paslaşma, adam öğütme konuları hep zirvededir.

Allah CHP seçmenine sabır versin.