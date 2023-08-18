EKREM İmamoğlu'nun Genel Başkan adaylığından tornistan yapıp, İstanbul Belediye Başkanlığına FİT OLMA kararını verirken yaptığı "İstanbul ittifakı" çağrısı yeni manevralar ve pazarlıkları gündeme taşıdı. Ekrem İmamoğlu, İstanbul Beledıye Başkanlığına FİT OLURKEN, dağılmış MİLLET İTTİFAKI partilerine çağrıda bulundu. İmamoğlu, "Seçimlerde İstanbul'u hep birlikte tekrar kazanmak için bir araya gelmeliyiz. Partiler ötesi İstanbul ittifakını kurmak için elimden geleni yapacağım." dedi.

Bu çağrının, 'İstanbul'da önümüzdeki günlerde, İMAMOĞLU DESTEK BORSASI açılmasına yol açacağı söyleniyor.

Bu bağlamda, İstanbul'da İmamoğlu'na İyi Parti-Meral Akşener ve HDPPKK'nın destek verip vermeyecekleri tartışılmaya başlandı.

Dağılmış MİLLET İTTİFAKI partilerinin İmamoğlu'nun çağrısına ne yanıt vereceği merak edilirken, İstanbul'da İmamoğlu Borsası'na yönelik ilk fısıltılar kulislere düştü.

İmamoğlu'nun kendisini desteklemelerini isteyeceği İyi Parti- Meral Akşener ve HDPPKK'nın, pazarlık masasından istediklerini almadan kalkmayacakları öne sürülüyor.

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı, Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak kabul ettiren İyi Parti'nin bu sefer,destek karşılığı İstanbul'da CHP'den, Bakırköy veya Beşiktaş gibi büyük, Üsküdar, Şile gibi orta ölçekli ilçelerin kendilerine verilmesini isteyebileceği konuşuluyor.

HDPKK'nin da altta kalmayacağı, İmanoğlu'na destek karşılığında, Esenyurt ve Sultangazi ilçelerini isteyeceklerinden bahsediliyor.

Evet. İmamoğlu'nun ittifaklar olmadan KAZANMA İHTİMALİ YOK. Bu nedenle, İMAMOĞLU BORSASI'NDA İYİ PARTİ VE HDPKK'IN MUHAKKAK desteklerı gerekiyor.

KILIÇDAROĞLU HACIBEKTAŞ'A İMAMOĞLU'NU GÖTÜRMEDİ Genel Başkan olmak için havalarda gezip, sonunda Belediye Başkanlığına FİT OLAN Ekrem İmamoğlu'nun havası sönmüş görünüyor. İmamoğlu, Tunceli'ye giderek tekrar göze gırmeye çalıştığı Kemal Kılıçdaroğlu'nda umduğunbu bılamadı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Hacıbektaş' a giderken yanına Mustafa Sarıgül'ü alıp, davet bekleyen İmamoğlu'nu hiç kaale almadı. İlginçtir, Kemal beyin Hacıbektaş'ta olduğu sırada, Ankara'ya gelerek iki Bakan'la görüştü.

Bu noktada bile cinlik yapmaya kalktı ama tutturamadı.

"Bakanlar beni kabul etmiyor, randevu istedim vermediler, bana engel oluyor 'taktiğiyle, propaganda yapacaktı', Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ziyaret talebini kabul edince, umduğunu bulamadı.

ÇAKMA MARTİN LÜTHER ÖZGÜR, ÖZGÜR ÖZEL VAY...

VAY... VAY... Genel Başkan adayı olup olmamaya bir türlü karar veremeyen, CHP Grup Başkanı Özgür Özel tuhaf bir açıklama yaptı:

"İmamoğlu ile ortak bir hayalimiz var. Göreve gelirsem İmamoğlu ile uyumlu şekilde çalışacağımı biliyorum" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel'in bu açıklaması siyası mahfıllerde, "ÇAKMA MARTİN LUTHER KING" esprileriyle karşılandı.

Bilindiği gibi bu klişe sözün sahibi, Martin Luther King: 'Bir hayalim var' diyerek siyasi bir hareketi başlatmıştı. Martin Luther King Jr, 1963 yılında Washington'daki kalabalığa hitap etmiş ABD'de eşitlik çağrısı yapan "Bir hayalim var" konuşması; bugüne kadarki en ilham veren, en etkili ve en meşhur konuşmalardan biri olmuştu Genel Başkan adayı olacağını bir türlü açıklayamayan, Özgür Özel'in son yaptığı açıklamada BİR AY SONRAYI işaret etmesi manidar bulundu.

Özgür Özel, 'CHP İlçe kongrelerinin tamamlanması ile birlikte değerlendirme yapacağım' dedi.

CHP ilçe kongreleri 10 EYLÜL'DE bitiyor.

Yanı, Özgür Özel'in karar vermesi için bir ay daha beklenmesi gerekiyor.

İMAMOĞLUÖZEL'İN GİZLİ AJANDASI...

Hatırlayalım. Gizli ZOOM toplantısı sınzınca, İstanbul Rumelihisar'daki köşkünde Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel'in,Selin Sayek Böke hakemliğinde bir pazarlık yaptığı basına sızmıştı.

O pazarlık sonrası ortak hareket etmeye başlayan Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun, 29 Ekim veya 5 Kasım'da yapılması düşünülen CHP olağan kurultaytına yönelik gizli bır plan hazırladıkları konuşuluyor.

1) Olağan kurultay'da Kemal Kılıçdaroğlu'nun listesini delmek, kendi adamlarını yönetimine sokmak.

2) CHP'nin en önemli kufrulu, Parti Meclisine çok adam sokmak.

Yapabilirler mı? Eğer Özgür Özel genel başkan adayı olmaya vesaret edip Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkabılırse, bu gizli plan devreye girebilir.

CHP İSTANBUL İL BAŞKANI KİM OLACAK?

Ekrem Imamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu'na, 'İSTANBUL İL BAŞKANLIĞINA BİR ARKADAŞIMI GETİRMEME İZİN VERİR MİSİNİZ'demiş.

Kılıçdaroğlu, 'İstanbul il kongresine giderken, bakarız' demiş.

Eski Teskilat Başkanı, 10 aralıkçı hizbın yıldız ismi Oğuz Kaan Salıcı ve sağ kolu Canan Kaftancıoğlu'nun bunu duydukları, tedbir almaya başladıkları konuşuluyor.

Gürsel Tekin'de İstanbul il başkanlığı için Kemal Bey'in kendisini işaret etmesını bekliyor.

SONUÇ

CHP EMEK, HİZİP, MANEVRA, ENTRİKA, DAR ALANDA PASLAŞMA ,AYAK KAYDIRMA VE İNSAN ÖĞÜTME MAKİNASJ DEMEK.

Yerel seçımlere kadar CHP'de oyun bitmez. Yerel seçimleri kaybetmesi halinde, kanlı savaşın 31 Mart 2024'ün hemen sonrasında patlayacağından kimsenin kuşkusu olmasın.