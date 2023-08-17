CHP'NİN Yeni Genel Başkanı hayaliyle, 29 Mayıs'tan bu yana, aylardır havalarda gezen, uçan, burnundan kıl aldırmayan, Kılıçdaroğlu'nun yakın adamlarını ayartan İmamoğlu'nun İSTANBUL BELEDİYE Başkanlığına tav olmasının, CHP ve İYİ Parti'de nasıl karşılandığı merakla takip ediliyor. İmamoğlu'nun çarkının CHP Genel Merkezinde, sevinç yarattığı, İmamoğlu'nun açıklamalarını TV'den izleyen Kılıçdaroğlu yanında, polit bürosunun birbirlerine ÇAK ÇEKTİKLERİ konuşuluyor.

İmamoğlu'nun çarkının, Ekremcilerde hüsrana yol açtığı, İmamoğlu'nun ablası Akşener'in partisi İP'te CHP ile pazarlık şansını yükseltme olarak değerlendirildi.

CHP'de Kılıçdaroğlu'nun polit bürosundan yapılan ilk yorumlar, "İmamoğlu, çark etmeye mecburdu. Gereğini yaptı, İstanbul üzerinden yürüyen kavgalar biter, parti artık yerel seçim sathına girer" yönünde oldu. Kendilerini arayan gazetecilere, CHP kurmaylarına göre Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'ndan böyle bir açıklama bekliyordu, o nedenle de rahattı ve şaşırmadı. Merak edilen bir konu da, İmamoğlu'nun CHP polit bürosu tarafından aday yapılıp yapılmayacağı?

İmamoğlu, basın toplantısının ardından "Adayım demedim, yola çıkıyorum" yanıtı vermişti. Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarının, "İmamoğlu neden 'adayım' demedi?" sorusuna verdiği cevap da şöyle:

'CHP'de milletvekilliği gibi, belediye başkanları için de adaylarla ilgili Parti Meclisi karar veriyor. Genel Başkanımız da İmamoğlu'na 'İstanbul'a aday ol' demişti. İmamoğlu, Parti Meclisi iradesini de dikkate alıp "adayım" demeyerek, parti hukukuna uygun hareket etti.

Kemal beyin isteği doğrultusunda İmamoğlu oybirliğiyle aday gösterilir' Bir süreden beri, KARARSIZLIK GİRDABINDA DOLAŞAN, adı genel başkan adaylığı için geçen Grup Başkanı Özgür Özel'in ne yapacağı da merak ediliyor. CHP kulislerindeki beklenti Özel'in, İmamoğlu ve değişim talebini dile getirenlerle birlikte kararını netleştireceği yönünde. CHP Genel Merkezinden sızan bilgilere göre, İmamoğlu'nun yarıştan çekilmesi ile Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı yeniden rahat kazanacağı görüşünde. İmamoğlu desteklese de Özel delegeden umduğunu bulamayacak.

Delege Kılıçdaroğlu'na akacak. İlçe ve il kongre sonuçlarına göre Özel, aday olmayabilir. Kılıçdaroğlu, polit bürosu elemanları, 'Özgür Özel aday olması halinde bile bu bir sorun oluşturmaz.

Kemal bey 1280 delegenin en az birini alır, daha önce Muharrem İnce ile yarış oldu, yaşandı bitti yolumuza devam ettik, hiçbir sıkıntı olmaz. İmamoğlu'nun genel başkanlık yarışına girmeyecek olması nedeniyle, delege büyük oranda Kılıçdaroğlu'na destek olacak' görüşünü dile getirdiler.

İP'TE İMAMOĞLU DEĞERLENDİRMELERİ Meral Akşener'in 26 Ağustos'ta 3. YOL mesajları vermesi, sert konuşmalar yapsa bile CHP ile perde arkasında pazarlıklar yapacağı konuşuluyor. Hatta, Akşener'in bu sefer Kılıçdaroğlu'ndan BÜYÜK PARÇA ALACAK

KONUMDA değerlendirmeleri yapılıyor.

İmamoğlu'nun İP'e muhtaç durumu, Akşener-İP'in elini güçlendirme olarak konu ediliyor. Bu nedenle, CHP ile işbirliğini savunan İyi Parti yöneticileri yerel seçimlere giderken İYİ Parti dahil, muhalefetle ittifak koşullarının yeniden değerlendirilebileceğine işaret ederken, "İYİ Parti, ülkeyi yönetmeye layık gördüğü ve Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı yardımcısı olmasını sağladığı İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a destek vermeyecek mi?" dedikleri söyleniyor. Akşener'in 26 Ağustos'ta Büyük Taarruz'un başladığı Afyonkarahisar'da yapacağı mitingin bir milat mı olacağı veya KAFESTEN KUŞ MU çıkacağı da merak ediliyor.

SONUÇ İmamoğlu'nun yerel seçimler sonrasına kadar CHP GENEL BAŞKANLIK SEVDASINI ertelemesi, çark ederek İBB'ye tav olması sonucu, Ekremciler hüsrana uğrarken, Kemalciler çok sevinmiş durumda. İmamoğlu'nun ablası Meral Akşener, 26 Ağustos'a kadar bakalım neye karar verecek? MERAL ABLA, YA İMAMOĞLU'NA DESTEK VERMEYEREK, CHP-HDPKK KUYRUĞUNDAN KURTULACAK YA DA DESTEK VERİRSE, CHP-HDPKK İLE BERABER SİYASET YAPACAK.