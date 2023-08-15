BU yazı, "KAHRAMANIN YOLCULUĞU" diye lanse edilen Ekrem İmamoğlu'nun BİR TORNİSTAN HİKAYESİDİR.

Cumhurbaşkanlığı seçimi 28 Mayıs gecesi sonuçlandı. Başkan Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nu 13'üncü kez hezimete uğrattı. 1 gün sonra (29 Mayıs) Ekrem Imamoğlu, DEĞİŞİM diye ortaya çıktı.

Kılıçdaroğlu'na meydan okuyarak "İstifa et, genel başkanlık koltuğunu BANA BIRAK" kampanyasına başladı. İmamoğlu ağustos ayının başlarına kadar esti gürledi, gizli görüşmeler yaptı, Kemal Bey'in yakın adamlarını ayarttı. CHP Parti Meclisi'ni ele geçirme planları için GİZLİ ZOOM toplantısı, Kılıçdaroğlu'nun dijital ekibince sızdırılınca bocalamaya, kıvranmaya başladı. Ağustos ayının 2'sinde CHP'li Mustafa Sarıgül, çıktığı bir TV'de Ekrem İmamoğlu'na "Gel bakalım aslan parçası.

İstanbul'da siyaset yapmakla siyaset olmuyor. Gel bakalım aslan parçası, Erzincan'a gel de bir selam ver bakalım" diyerek seslendi. Sarıgül'ün ifadesine göre Ekrem İmamoğlu Haziran-Temmuz aylarında ortalıkta esip gürlerken, bir baktık Kılıçdaroğlu'nun yeniden gözüne girme taktiklerine geçerek tornistan yolculuğuna çıktı. Genel Başkanlık hayalini 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimler sonrasına erteledi, şimdi CHP İstanbul Adayı olabilme, olursa da kazabilme derdine düştü.

TORNİSTAN BAŞLANGICI 5 AĞUSTOS. CHP'nin Türkiye'nin tamamında ilçe kongrelerine gidecek mahalle delegeleri seçimi 5 AĞUSTOS'ta tamamlandı.

İmamoğlu, muhakkak kazanmak için çok uğraştığı İstanbul Mahalle Delege Seçimleri'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibi karşısında hezimete uğradı. 1 gün sonra AĞUSTOS'ta İstanbul'da gerçekleşen 39 ilçe başkanlığı seçiminde İmamoğlu yine hezimete uğradı: ancak 6 ilçe başkanlığını kazandı, Kılıçdaroğlu 33 ilçeyi elde etti. Hezimetler İmamoğlu'nun moralini bozdu. Yine 6 Ağustos'ta Ekrem İmamoğlu'na "ASLAN YAVRUSU" diyen Mustafa Sarıgül, Kemal Kılıçdaroğlu ile Erzincan'da gövde gösterisi yapınca, TORNİSTAN SEFERLERİNE başladı, 7 Ağustos'ta Elazığ ve özellikle Kılıçdaroğlu'nun memleketi TUNCELİ'ye ilk tornistan gezisi düzenledi. İmamoğlu ilk TORNİSTAN SEFERİNDE Kemal Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayarak yeniden göze girme gerilen ilişkileri tamir etme teşebbüsünde bulundu. "Başkanım cebinizi aradım ama ulaşamadım.

Evinizin numarasını da çevirdim valla. Tunceli'deyiz, doğum yeriniz Nazımiye'de bir konukevi yapmıştık biliyorsunuz. Orayı ziyaret edeceğiz" dedi. Peki, Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun bu taktiğini yedi mi HAYIR. SADECE GÜLDÜĞÜ konuşuluyor. 10 AĞUSTOS MANİFESTOSU NE

OLDU İMAMOĞLU? Çok önem verdiği günler önce afra tafra ile büyük laflar edilen 10 AĞUSTOS MANİFESTOSU hala ortaya çıkmadı. Soruyoruz Ekrem bey ne oldu manifestoya... Genel Başkan adaylığını açıklayacaktı, Tornistan yapıp vazgeçince manifesto da buhar oldu.

Özgür Özel, bir türlü genel başkan adaylığını açıklayamıyor.

Ekrem İmamoğlu'nun desteğini almasına rağmen, hala endişeli.

Kemal Kılıçdaroğlu ve polit bürosu, 29 Ekim veya 5 Kasım'da olağan kutultay yaparsa, genel başkan adayı olmayı düşünüyor.

SONUÇ: İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'sinin hali bu.

CHP demek, hizip, kavga, çelme takma, manevralarla adam yeme, koltuk sevdası demek.