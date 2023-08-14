BU yazı, KAHRAMANIN YOLCULUĞU diye lanse edilen Ekrem İmamoğlu'nun BİR TORNİSTAN HİKAYESİDİR.

Cumhurbaşkanlığı seçimi 28 Mayıs gecesi sonuçlandı. Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu 13. kez hezimete uğrattı. Bir gün sonra (29 Mayıs) İmamoğlu, DEĞİŞİM diye ortaya çıktı, Kılıçdaroğlu'na meydan okuyarak, 'İstıfa et, genel başkanlık koltuğunu BANA BIRAK' kampanyasına başladı. Hatta daha ileri giderek, Kılıçdaroğlu'nu ıstıfa ettireceğini hayal eden, '10 Ağustos'ta DEĞİŞİM MANİFESTOSU yayınlayacağım' diye havalarda gezmeye başladı.

İmamoğlu, Ağustos ayının başlarına kadar, esti, gürledi, gizli görüşmeler yaptı, Kemal beyin yakın adamlarını ayarttı, CHP parti meclisini ele geçirme planları için yaptığı GİZLİ ZOOM toplantısı, Kılıçdaroğlu'nun dijital ekibince sızdırılınca bocalamaya, kıvranmaya başladı. CHP'de yeniden yıldızı parlayan Mustafa Sarıgül'ün "Gel bakalım aslan yavrusu" dediği İmamoğlu, Hazıran-Temmuz aylarında ortalıkta esip gürlerken, bir baktık, Kılıçdaroğlu'nun yeniden gözüne girme taktiklerine geçerek, TORNİSTAN YOLCULUĞUNA çıktı.

Genel Başkanlık hayalini 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimler sonrasına erteledi, şimdi CHP İstanbul adayı olabilme, olursa kazanabilme derdine düştü.

TORNİSTAN BAŞLANGICI 5 AĞUSTOS CHP'nin mahalle delegeleri seçimi 5 AĞUSTOS'ta tamamlandı. İmamoğlu, muhakkak kazanmak için çok uğraştığı İSTANBUL MAHALLE DELEGE seçimlerinde, Kılıçdaroğlu'nun ekibi karşısında hezimete uğradı. Bir gün sonra 6 AĞUSTOS'ta İstanbul'da gerçekleşen 39 ilçe başkanlığı seçiminde İmamoğlu, yine hezimete uğradı. Ancak 6 ilçe başkanlığını kazandı, Kılıçdaroğlu ekibi 33 ilçeyi elde etti. İmamoğlu'nun morali bozuldu. Sarıgül, Kılıçdaroğlu ile Erzıncan'da gövde gösterisi yapınca, TORNİSTAN SEFERLERİNE başladı, 7 Ağustos'ta Elazığ ve özellikle Kılıçdaroğlu'nun memleketi TUNCELİ'ye ilk tornistan gezisi düzenledi. İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayarak, yeniden göze girme, gerilen ilişkileri tamir etme teşebbüsünde bulundu. "Başkanım cebinizi aradım ama ulaşamadım.

Evinizin numarasını da çevirdim valla. Tunceli'deyiz, Doğum yeriniz Nazımiye'de bir konukevi yapmıştık biliyorsunuz. Orayı ziyaret edeceğiz.'' (Not: İmamoğlu İBB parasıyla Nazimiye'de Kemal Bey'in memleketine, annesi ve babasının adının verildiği bir tesis yaptırdı.) Peki, Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun bu taktiğini yedi mi?

HAYIR. SADECE GÜLDÜĞÜ konuşuluyor. 10 AĞUSTOS MANİFESTOSU NE OLDU İMAMOĞLU? Çok önem verdiği, günler önce afra tafra ile büyük laflar edilen 10 AĞUSTOS MANİFESTOSU, bugün 13 Ağustos, hala ortaya çıkmadı.

Soruyoruz: Ekrem bey, ne oldu manifestoya... Genel Başkan adaylığını açıklayacaktı, Tornistan yapıp vazgeçince manifesto da buhar oldu.

SONUÇ işte Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin hali bu. CHP demek, hizip, kavga, çelme takma, manevralarla adam yeme, koltuk sevdası demek. ALLAH CHP'Lİ SEÇMENLERE SABIR VERSİN.