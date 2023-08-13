Yeni Dünya Düzeni inşası sürerken, çok kritik bir zaman dilimi içinde (2023-2030) Başkan Tayyip Erdoğan, çok dikkati çekici, stratejik özellikli üst düzey atamalar gerçekleştiriyor. Başkan Erdoğan'ın DEVLETE YANSIYAN özellikle 2 şifresi göze batıyor.

1) Türkiye'nin 100'üncü Yıl Kabinesi, Ordu'su ve teknotrat-bürokrat tahkimatı yapıyor.

2) TAHKİMATLARINI 15 TEMMUZ hassasiyeti ile sürdürüyor.

Erdoğan, şifrelerinin arka planında neler var?

Başkan Erdoğan-Türkiye, 2016 yılında Derin ABD-NATO APARATI-gladyosu FETÖ darbesini önledikten sonra muhteşem JEOPOLİTİK hamleler yaptı.

Küresel güçlerin DERİN OYUN ve projelerini tek tek paçavraya çevirirken, yeni dünya masasının bölgesel ve küresel oyuncusu olduğunu net biçimde gösterdi.

Irak, Suriye, Doğu Akdeniz, Kıbrıs, Libya, Ege Adaları, Karadeniz, Azerbaycan'la beraber Karabağ Zaferi, 21'inci yüzyıl aktörü olacağımızı ilan etti.

Bu gerçekler ışığında Başkan Erdoğan, 14-28 Mayıs'ta AZİZ MİLLETİMİZ'in desteğini kazandıktan sonra 100'ÜNCÜ YIL KABİNESİ'ni kurdu.

İstihbarat tecrübeli Hakan Fidan'ı Dışişleri Bakanlığı'na, Dünya jeopolitiğini iyi okuyan İbrahim Kalın'ı MİT Başkanlığı'na, 15 Temmuz kahramanı Yaşar Güler paşayı da Milli Savunma Bakanı yaptı.

Türkiyemiz'in yakın coğrafyasında gelişmeler kaygı verici. Özellikle bizi yakından ilgilendiren Suriye, Irak, Doğu Akdeniz, Ege ve Karadeniz'deki gelişmeler, ileride çok daha sıcak bir gündemin bizi beklediğine işaret ediyor.

Kahraman ORDUMUZA her zamankinden çok daha fazla ihtiyaç duyulduğu gerçek önümüzdeki süreçte.

Bu bağlamda, Başkan Erdoğan YÜZÜNCÜ YIL ORDUSU tahkimatı yaptı.

Başkan Erdoğan Genelkurmay Başkanlığı'na Orgeneral Metin Gürak'ı atayarak, 15 TEMMUZ HASSASİYETLİ komutan tayinlerini yaptı.

Kara Kuvvetleri'ne atanan Selçuk Bayraktaroğlu, Irak-Suriye hava harekatlarını yöneten İzzet Cemil Kadıoğlu Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na, Orgeneral İrfan Özsert, Genelkurmay 2.

Başkanlığı'na, Orgeneral Kemal Yeni Ege Ordusu Komutanlığı'na (İntibak), Korgeneral Veli Tarakcı 3. Ordu Komutanlığı'na, Korgeneral Levent Ergün Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı'na, Korgeneral Metin Tokel 2. Ordu Komutanlığı'na, Korgeneral Zorlu Topaloğlu Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı'na, Korgeneral Sezai Öztürk 3. Kolordu Komutanlığı'na, Koramiral İbrahim Özdem Koçer Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı'na, Orgeneral İsmail Güneykaya Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı'na, Korgeneral Erdoğan Gür Hava Eğitim Komutanlığı'na layık görüldü. Atamalardaki derin mesaj FETÖ'yü paçavraya çeviren Başkan Erdoğan'ın 15 TEMMUZ 2016 RUHU öne çıkıyor.

Son MGK'DA TARİHİ kararlar.

9 Ağustos 2023 tarihinde Erdoğan başkanlığındaki MGK toplantısında yaşanan duygusal anların ve alınan stratejik kararların önümüze koyduğu fotoğraf tek kelime muhteşemdi. Son MGK'dan sonra yapılan açıklama, YENİ DÜNYA DÜZENİ'nin inşa edildiği günlerde ve gelecekte (2023-2030) Büyük Türkiye'nin yakın coğrafyasında küresel ölçekte konumu, rolünü, karşı karşıya olduğu sorunların ve bunlara karşı izlenecek politikanın stratejik bir fotoğrafını veriyor.

MGK toplantısında, LOZAN BAŞLIĞI TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN İKİNCİ YÜZYIL HARİTASINI oluşturuyor. Karadenız güvenliği, Irak- Suriye BEKA HATTI'nda yürütülen stratejik kararlılık, Doğu Akdeniz, Mavi Vatan'da izlenecek politikanın yeni başlıklarını içeriyor.

SONUÇ: TÜRKİYE artık bölgesinde etkinliği olan, oyun kurucu rolüne bürünen bir güç haline geldi. Artık ne Avrupa ne de ABD, Türkiye'nin olmadığı hiçbir düzenin devamlılığının olabileceğine inanmıyor. YOLUN AÇIK OLSUN TÜRKİYE...