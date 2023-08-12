MHP lideri Devlet Bahçeli, 55 yıldır tecrübeli bir siyaset ve devlet adamı. Özellikle yakın siyası tarihe damga vuran 4 stratejik hamle ile iç siyasette dengeleri değiştirdi.

1) 1999 seçimlerinde başarılı bir siyasi kampanya ile MHP'yi yüzde 20 gibi çok önemli noktaya taşıdı.

2) 2001 yılında, Bülent Ecevit'in hastalığının iktidarı sıkıntıya soktuğunu gördü, koalisyon hükümetinin ERKEN SEÇİM kararı almasını sağlayacak hamleyi yaptı.

3) Başkan Erdoğan'la beraber, 2017 yılında, eskimiş, kohnemiş eski parlamenter sistem yerine 21'inci Yüzyıl'ın ruhunu içeren BAŞKANLIK MODELİ referandumunu sağladı.

4) 15 Temmuz 2016 gecesi Derin ABD aparatı FETÖ darbe teşebbüsünü önleyen Başkan Erdoğan'la beraber, stratejik CUMHUR İTTIFAKI'nın inşasını sağladı.

YENİ STRATEJİK SİYASİ HAMLE yerel seçimler öncesi siyaset gündeminde hareketli günler yaşanıyor. Meral Akşener-İYİ Parti'nin yerel seçimlere tek girip girmeyeceği konuşulurken MHP lideri Devlet Bahçeli'den, Meral Akşener'e stratejik bir teklif yapıldı. Bahçeli, "Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına" dedi. Bahçeli'nın iç siyaset eksenleri değiştirecek siyasi hamlesi, çok akıllı, iyi düşünülmüş, hedefleri ve zamanlaması çok özellikler barındırıyor.

Hedefi İYİ Parti'yi CHP'ye REHİN OLMAKTAN ÇIKARMAYI VE KİMLİK PROBLEMİ YAŞAYAN partinin önünü açmak. Bahçeli'nin 'ittifak' çağrısına İYİ Parti'den ilk yanıt gece yarısı geldi. Aslında İYİ Parti'nin içindeki önemli bir kişi Bahçeli'nin teklifine "Evet" denilmesini istiyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter bir tv proğramında, MHP'nin İYİ Parti'ye komşu olalım çağrısı ile ilgili olarak "Sayın genel başkanımız çağrılarında samimi. Bu çağrı 'önce ülkem' diyen çok önemli bir çağrıdır" dedi.

Akşener'in Bahçeli'nin "KOMŞU OLALIM" teklifine karşı ne yapacağı merakla bekleniyor. Ancak CHP ile ortak olmanın artık İYİ Parti'nin çöküşünü hazırlayacağını da herkes görüyor. 26 Ağustos'ta önemli bir konuşma yapacağını açıklayan Akşener, CHP'nin koltuğa yapışan lideri Kılıçdaroğlu'nu da endişelendirdi.

Son siyasi görüntüye göre, Akşener zor durumda. MHP lideri Bahçeli'nin, "tarihi ve saygın" çağrısına ne diyecek?

Önce ülkem ve milletim sonra partim ve ben anlayışı temelinde yapılmış bir çağrı karşısında ne yapacak? Çünkü, İzzet Yönter'in açıkladığı gibi, Bahçeli'nin bu çağrısı Türkiye'nin menfaati için yapılmış bir çağrı. Günlük siyasi polemiklerin üzerinde, geleceğin inşa edilmesi için düşünülmüş TARİHİ bir çağrı. Şu da bir gerçek ki İYİ PARTİ DE ARAYIŞ VAR. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 14-28 Mayıs'ta Başkan Erdoğan karşısında hezimete uğraması sadece CHP'yi değil, Meral Akşener-İYİ Parti'yi de sarstı. İYİ Parti de çalkalanıyor, HDPKK destekli MASADA olmak İYİ Parti'yi zor durumda bıraktı. Pek çok eski dava arkadaşları İYİ Parti'den ayrıldı. İYİ Parti'de İKİ KANAT öne çıkıyor. Bir kanat, "CHP'den tamamen kopalım.

Milliyetçi ittifak kuruluşuna bakalım" diye bastırıyor. Bu kanat, partide oldukça güçlü. Çünkü CHP'nin hakaretlerinin artık kaldırılamayacağını düşününe bu kanat Akşener'i de ikna etti gibi. Ancak diğer kanat, "CHP ile işbirliği yapalım.

Elimiz daha yüksek. Birçok ili ve ilçeyi İYİ Parti adayları kazanır. Çünkü Kılıçdaroğlu bize muhtaç. Bu fırsatı değerlendirirsek, parti olarak daha da güçleniriz" diye düşünüyor.

SONUÇ: Bahçeli, Akşener'i 26 AĞUSTOS öncesi stratejik derinlik ile stratejik körlük arasında tarihi bir karar alma sürecine doğru yönlendirdi. Meral Akşener'in, 26 Ağustos'ta açıklayacağı karar TÜRK siyaseti için dönüm noktası olacak. Akşener, CHP ile yapılacak yeni ortaklığın derede yüzmek olduğunun da farkında. Çünkü MASA'da kendisine yapılan hakaretleri unutmadı.

HDPKK ile aynı tarafta olmak istemediği de artık biliniyor.