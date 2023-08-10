İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 26 Ağustos'ta yapacağı çok önemi açıklamaların Türk siyasetinde önemli bir taşı olacağı düşünülüyor.

Siyasi kulislerde o kadar çok fısıltılar dolaşıyor ki sormayın.

Akşener'in CHP ile bir daha işbirliği yapmayacağından tutun, İYİ Parti'nin CUMHUR İTTİFAKI'na katılması bile dillendiriliyor. Akşener'in siyaseti bırakıp yerini PRENSİNE bırakacağı iddiaları daetrafı sardı.

Nitekim CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş, "Meral Akşener CHP ile ipleri koparacak. Yerel seçimde CHP ile işbirliği yapmayacak" açıklamasının İstanbul ve Ankara belediye seçimlerinde işbirliği yapmayı planlayan Kemal Kılıçdaroğlu'nu paniğe itti. Kılıçdaroğlu'nun önceden haber almak için özel çalışmalar yaptığı kulislerde konuşuluyor. İyi Parti'yi yakından takip eden bazı gazetecilerle konuştum. "CHP'liler bizi çok arıyor" dediler.

İYİ Parti Başkanlık Divanı toplantısının ardından Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'nun yaptığı açıklamaya bakınca Akşener'in taktiksel konuşmalarla siyaseti çok ısıtacağı ortada. Ancak pazarlık kapısını açık bırakacağı iddiaları da yok değil.

İYİ Parti'yi çok yakından takip eden bir dostum, "Akşener'in kafasında dolaşan tilkiler var" dedi.

26 Ağustos Malazgirt zaferinin oduğu gün konuşması önemli. Aynı gün BAŞKAN ERDOĞAN ve MHP lideri BAHÇELİ, Ahlat'ta zaer ve Türkiye Yüzyılı'nı konuşacak.

Akşener, CHP-Kılıçdaroğlu'nun Atatürk'ten uzaklaştığını, GARDIROP ATATÜRKÇÜLÜK yapıldığını açıklayabilir. Yani küskün CHP seçmenine oynayabilir.

Kurtuluş Savaşı'nın en önemli harekatlarından biri olan Büyük Taarruz'un yıldönümü dolayısıyla aksener gerçekten CHPile HDP beraberliğine çok KIZARAK bir taarruz başlatabilir.

İYİ Parti Cumhur İttifakı'na geçerse, yeni bir senaryo yazılır. Çünkü AKŞENER, "TÜRK MİLLETİ, Başkanlık sistemine destek verdi" dedi. Bu açıklamalarını daha da büyüten bir adım da atabilir. Peki bunlar olmazsa Buğra Kavuncu'ya mı yol açabilir? Siyasi kulislerde Aksener'in PRENSİ Buğra Kavuncu yorumları yapılıyor. iddiaları dolaşıyor. Ancak onun da FETÖ ile bağantılı olduğunu iddia eden ÜMİT ÖZDAĞ akıllara geliyor. Düşünün HDPKK destekli ALTILI MASA seçimleri kazansa ne olurdu? Türkiye bölünme dahil her türlü tehlikeyle karşı karşıya kalırdı. Çünkü hepsinin tek derdi koltuklarını korumak gizli ajandalarıyla ülkeyi yönetmeye çalışmaktı. Bu da ülkenin yönetilemez hale gelmesinin önünü açacak bir garabetti. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu veya diğerleri... ALLAH TÜRKİYE'yi korumuş.

SONUÇ: Gözler tornistan yapmaya hazırlanan Ekrem İmamoğlu'nun ve Meral Akşener'in 26 Ağustos konuşmasında. Türkiye'nin muhalefeti artık dönülmez bir yola girdi. Belki Meral Akşener bir hamle ile yeni bir yol bulur yoksa o da diğerleri gibi siyasetin yok olan sistemi içinde bulur kendini...