İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisi için köşke çevirdiği Rumeli Hisarı'ndaki tarihi yapının restorasyonu için 20 milyon 39 bin lira harcadığı ortaya çıkmıştı. İşte bu köşkte Ekrem İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmeye yönelik birçok gizli görüşme ve pazarlık yaptığı ortaya çıktı. İmamoğlu başkanlığında yapılan ve Kılıçdarolu'nun sağ kolları sanılan isimlerin de katıldığı gizli toplantının sızmasından sonra ikinci bir sızma olayı da İmamoğlu'nun Rumeli Hisarı'ndaki köşkünün mahzeninde yapılan pazarlık gündeme düştü. İmamoğlu, Rumeli Hisarı'ndaki tarihi köşkün mahzeninde Selin Sayek Böke ve Özgür Özel'i ağırlamış. Böke ve Özel'in aynı araçla giriş yaptığı köşkün SAĞIR ODASI'nda yapılan görüşmede, KILIÇDAROĞLU'NUN KUŞATILMASI, OLAĞANÜSTÜ KURULTAYIN TOPLATILMASI VE

YERİNE KİMİN GENEL BAŞKAN YAPILMASI konuşulmuş. İmamoğlu ile Böke'nin, Özgür Özel'i ikna etmek için büyük çaba sarf ettiği iddia ediliyor.

Pazarlıkta, İmamoğlu'nun Özgür Özel'e 'Olağanüstü veya Kasım başında yapılması muhtemel kurultaylarda, seni genel başkan seçtirelim. Ben de belediye seçimlerini kazanıp gelince genel başkanlığı bana bırak. Teşkilat Başkanı olarak Genel Başkan vekilim ol" dediği fısıldanıyor. YANİ emanetçi genel başkanlık teklifi. Özel'in de "Ben Genel Başkan olayım, sen belediye Başkanı ol.

2028 seçimlerinde de CHP'nin başında ben, sen de banko Cumhurbaşkanı adayı ol. Cumhurbaşkanlığı seçimini birlikte organize edelim" ısrarını sürdürmüş. Selin Sayek Böke, genel başkanlık isteyen İmamoğlu ve Özel'i ortak bir noktada buluşturmak için ÇOK UĞRAŞMIŞ ama olmamış.

O günden sonra Ekrem İmamoğlu, bir başka EMANETÇİ GENEL BAŞKAN aramaya başlamış. Murat Karayalçın'a sarılmış! Ağır ağabeylerin "Genel Başkanlık işini yerel seçim sonrasına bırak İstanbul adayı ol ve kazan. Sonra önünü açarız" taktiklerine karşı İmamoğlu, EMANETÇİ GENEL BAŞKANLIĞI teklif etmiş.

Karayalçın'ın EMANETÇİ GENEL BAŞKANLIK konusu, bu görüşme üzerine gelişmiş. Karayalçın çıktığı TV'lerde " Kılıçdaroğlu da kabul ederse, yerel seçimler sonrasına kadar genel başkan olurum İstanbul'u kazanmak çok önemli" açıklamasını yaptığı belirtiliyor.

Sızdırılan toplantının kayıtlarında fazla konuşulmayan önemli bir konu daha var.

Meşhur IMF'ci Selin Sayek Böke ile ilgili manidar açıklamayı İmamoğlu yapıyor.

Diyor ki: 'Selin Hanım, Amerika'dan gelir gelmez içine eklenecek olan bir çalışma yapılacak. Biz de ZOOM'da onu yürütüyoruz . Bugün de öyle bir çalışmanın içinde Selin Hanım.

Yaptığımız işin böyle bir aşamaları da var." Bilindiği gibi Selin Hanım, merhum Kemal Derviş'in ekibinden.

Dünya Bankası ve IMF Washington Ofisi'nde çalıştı. Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü'nün "Küresel Ekonomide Mükemmeliyet Ödülü" almış bir isim.

Kılıçdaroğlu'nun ağır topu, meşhur IMF'ci Faik Öztrak'la beraber çalışıyordu. Böke, Kılıçdaroğlu'nun yakın ekibinden bir isim olarak 2014'ten itibaren CHP Parti Meclisi'nde, 2015'ten beri de İzmir milletvekili ve önce Parti Sözcüsü yapıldı. Selin Hanım, Kılıçdaroğlu'na karşı "Amerikan solculuğu" içerikli bir programla çıktı ve kaybetti. Buna rağmen, Kılıçdaroğlu Selin Hanımı 2020 kurultayında yine yanına aldı, genel sekreter yaptı. ALMANCI olarak bilinen Kılıçdaroğlu'nu devirme yolunda IMF'ci-Amerikan solcusu-Selin Hanımla İmamoğlu ortak çalışıyor.

SONUÇ: Kemal Kılıçdaroğlu'nu devireceğini hayal eden Ekrem İmamoğlu'nun 10 Ağustos deklarasyonu bekleniyor. 'Genel Başkan adayıyım' mı? diyecek, yoksa tornistan yapıp, İstanbul Belediye Başkan adayı mı olacak? Hep beraber göreceğiz. SİYASİ KULİSLERE GÖRE İMAMOĞLU'NUN

TORNİSTANI YÜZDE 80, GENEL BAŞKANLIK ADAYLIĞI YÜZDE 20 OLARAK GÖRÜLÜYOR... ASIL BÜYÜK RESTLEŞME 21 MART 2024 SONRASI...