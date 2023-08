CHP'DE başlayan kaos dal budak sarıyor. CHP'de herkes birbirini yerken, eksantrik işler oluyor. Türk Dil Kurumu'na göre EKSANTRİK'in anlamı:

Garip, acayip, tuhaf, diğerlerine pek benzemeyen, nevi şahsına münhasır...

Başkan Erdoğan karşısında 13 yılda 13'üncü kez hezimeti yaşamasına rağmen, koltuğuna yapışmış Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirme yolunda CHP'de eksantrik modeller, ardı ardına gündeme düşüyor.

En son 2 gelişmeye bakmakta yarar var.

Birincisi CHP, Ekremciler/ Kemalciler diye karpuz gibi ikiye bölününce, ortaya çıkan KRİZİ çözmek için DERİN CHP MEKANİĞİ harekete geçirildi. Mekaniğin "Derin Abiler'i İstanbul'da Ekrem İmamoğlu ile başbaşa yemek yedi, "NE OLACAK BU CHP'NİN HALİ?" sorusuna cevap aradılar.

Hikmet Çetin, Murat Karayalçın, Altan Öymen, CHP'nin Derin mekaniğidir.

Ekremciler ile Kemalciler karşı karşıya gelince bir orta yol bulmaya çalışıyorlar.

Çünkü CHP eriyor.

Derin Abiler buluşmasından sonra CHP'de şu anlarda en çok "Kılıçdaroğlu bırakmaz, Karayalçın nasıl EMANETÇİ olacak?" sorusuna cevap aranıyor. YANİ CHP'YE EMANETÇİ CİNDORUK MODELİ PLANLANIYOR...

İkinci gelişmeye gelirsek, o da Kemal Kılıçdaroğlu'nun silahşörü Mustafa Sarıgül rüzgarı...

Ekrem İmamoğlu'nun ve yandaşı medya mensuplarının kaprislerinden bunalan Kılıçdaroğlu'na Mustafa Sarıgül, Erzincan'da gövde gösterisi yaptırarak OKSİJEN verdi.

Sarıgül'ün Kılıçdaroğlu'na kol-kanat vermesi de ilginç bir hamle.

Sarıgül, Erzincan'dan Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na seslendi.

Mustafa Sarıgül, "Gel Aslan yavrusu Erzincan'a.

İstanbul'da oturarak Genel Başkan yaptırmazlar seni.

CHP'de Genel Başkan arayışı yoktur. ADAYIM DİYORSA CHP Grup Başkanlığı'ndan istifa et. Çık, delikanlıca mertçe çalışma yap. Her şeyin bir nezaketi, zerafeti ve etik kuralları vardır. Grup Başkanlığı bırak, ne yapacaksan ortaya çık" dedi.

CHP'de artan gerilimin sonunda bir patlama hali yaşanacak. O andan sonra partide birileri için siyaset bitecek gibi.

Ekrem İmamoğlu, 10 Ağustos'ta bir deklarasyon yayınlayacak.

Burada, "Genel Başkan adayıyım" derse, ÇARŞI TAM KARIŞACAK. Çünkü İmamoğlu, yarın Tunceli'ye gidiyor.

Kılıçdaroğlu'nun memleketinde gövde gösterisi planlıyor. CHP'de derin yapılar hiç bitmedi.

Şimdi de savaş halinde.

Bu durum parti içindeki sertleşmenin dozunun daha da artacağını gösteriyor.

SONUÇ: Derin Abiler'in talepleri karşılanmaz, İmamoğlu da Kılıçdaroğlu'na karşı daha da sertleşirse Kılıçdaroğlu'nun Mustafa Sarıgül'ü İstanbul için aday göstereceği kesin gibi.

Yerel seçim sonrası Nisan-Mayıs 2024'te olağanüstü kongre de İmamoğlu için adaylık iddiaları da var.

Ancak İmamoğlu, İstanbul'a kaybeden biri olarak Kurultay'a gitmek istemiyor.

Yeni parti mi? Evet İmamoğlu için bu seçenek de var. Ancak LİDERSEN ÇIKARSIN, KİTLELER PEŞİNDEN GELİR.

İmamoğlu korkak siyasetçi olarak tarihteki yerini alıyor. Lider dediğin bunu hissettirir.

Ya aday olursun ya da olmazsın...