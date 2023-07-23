CHP'DE olası Pazar bombasından önce bir başka bomba patladı. Sızan ZOOM toplantısını etik bulmadığını söyleyen CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun partinin en üst karar organı MYK'ya, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın katılmaması gerektiğini, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'e ilettiği konuşuluyor.

Bu olay, Kılıçdaroğlu, DİŞ GÖSTERDİ yorumuna yol açtı.

Kılıçdaroğlu, dün Belediye Başkanları toplantısında, Ekrem İmamoğlu ile yüz yüze geldi.

Sızan bilgilere göre, basına kapalı toplantı, 'fırtına öncesi' sessizlik içinde geçti. Toplantıda Kemal'ciler ile Ekrem'ciler arasında göze batan bir tartışmanın olmadığı öğrenildi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun açılış konuşmasında, zoom konusuna girmediği, daha çok yerel seçim hazırlıkları üzerinde durduğu, illerdeki hazırlıklara ilişkin belediye başkanlarından özet durum brifingi aldığı belirtildi.

Ekrem İmamoğlu'nun da bir sunum yaptığı, çalışmaları hakkında bilgi verdiği, diğer belediye başkanlarının da ağırlıklı olarak yaptıklarını anlattıkları, 2024 yılında yapılacak belediye seçimlerine yönelik düşüncelerini ifade ettikleri kaydedildi. Esas hesaplaşmanın bugün PM'de gerçekleşeceği dillendirildi.

Gizli ZOOM toplantısının sızmasından sonra Kılıçdaroğlu, MYK'yı acilen toplantıya çağırmış, bu toplantıya Özgür Özel ve Gökhan Günaydın katılmamıştı.

Sızan bilgilere göre, MYK üyelerinin, "Günaydın'ın toplantılara bir süre katılmaması gerilimi biraz olsun düşürür" dedikleri, Kılıçdaroğlu'nun da CHP Grup Başkanı Özgür Özel'e "Bundan sonra yapılacak MYK toplantılarına CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın gelmesin" talimatını verdiği iddiası ortaya atıldı.

PAZAR BOMBASI CHP'DE 'değişim' tartışmalarında birçok önemli ismin tavrına dair daha net bir tablo ortaya çıktı.

Toplantıda Kılıçdaroğlu'nun kurmay ekibinden bazı isimlerin yer alması CHP Genel Merkezi'ni telaşlandırdı.

Katılımcılardan Bülent Tezcan, Kılıçdaroğlu'nun 2010'da genel başkan seçilmesi sonrası onun en yakın kurmayları arasında yer almıştı.

2002'den bu yana yani 7 dönemdir milletvekili olan Engin Altay ise 10 yıl boyunca Kılıçdaroğlu'nun grup başkanvekilliğini yaptı.

Selin Sayek Böke, Mayıs 2017'de CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü olarak görev aldı. Sürpriz isim, Muharrem Erkek'in toplantıda bulunması, büyük yankı yarattı.

PM üyesi Hakkı Süha Okay da yıllardır hem Meclis dışında hem de Meclis çatısı altında, partide önemli görevleri yaptı.

Tekin Bingöl de uzun yıllardır CHP'de siyaset yapan, dört dönem milletvekilliği yapan ve geçmişte genel başkan yardımcılığı yapmış bir isim...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bayraktarı Gökhan Günaydın ise geçmiş dönemde PM üyeliği, genel sekreter yardımcılığı ve genel başkan yardımcılığı görevlerini yaptı.

Onursal Adıgüzel, Kılıçdaroğlu'nun 3 dönem milletvekili yaptığı diğer bir kurmayıydı.

Potansiyel Genel Başkan Adayı CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in de toplantıya katılan isimler arasında olması, Kılıçdaroğlu'nu şaşırttı SONUÇ: BUGÜN yapılacak Parti Meclisi (PM) toplantısında Ekrem'ci "değişimciler' ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'yenilikçileri' arasında sert tartışmalar yaşanması bekleniyor. ÖMÜR BİTER, CHP'DE HİZİP, KUMPAS, KAVGA BİTMEZ.