ATATÜRK'ÜN kurduğu CHP'nin, Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde nerelere savrulduğuna bakar mısınız? Merhum Deniz Baykal, "FETÖ kumpasıyla"gitti, yerine Kılıçdaroğlu getirildi. 14-28 Mayıs'ta Başkan Erdoğan karşısında 13. kez hezimete uğrayan Kılıçdaroğlu'nun koltuk mücadelesine savaşına yönelik kasetler savaşı tırmanıyor. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu arasında başlayan DEĞİŞİM mücadelesi, kasetler ve casuslar savaşına dönmüş durumda. İstanbul karlar altında iken, İngıltere'nin eski Büyükelçisi Dominik ile Sarıyer'de balık ziyafetinin fotoğraflarının sızması ile sarsılan İmamoğlu, ikinci bir darbe daha yedi. İBB Başkanı İmamoğlu'nun, önemli bazı CHP milletvekili ve parti meclisi üyeleriyle yaptığı GİZLİ TOPLANTININ kaydı sızdırıldı. İmamoğlu'nun yaptığı, Zoom üzerinden gerçekleşen toplantıda, Engin Altay, Özgür Özel, Onursal Adıgüzel, Bülent Tezcan, Tekin Bingöl, Muharrem Erkek ve Gökhan Günaydın yer alıyor.

Toplantının kaydı paylaşılan bölümünde, PM'yi olağanüstü toplantıya çağırmak için Bülent Tezcan tarafından hazırlanan dilekçenin imzacıları, ne zaman ve kim tarafından verilmesi gerektiği, basına nasıl duyurulacağı gibi konuları ele alınıyor. 14 dakika 40 saniyelik kayıt, "İşte yüzyılın ihaneti! Kılıçdaroğlu'na tarihi ihanet!" başlığıyla 19 Temmuz sabahı yüklendi.

Panikleyen İmamoğlu'nun "gizli değil" açıklaması üzerine, ''İstanbul il başkanlığını fiilen yürüten Canan Kaftancıoğlu'nun casusları, İmamoğlu'nun GİZLİ TOPLANTISI'nı deşifre ettiler" yorumları hızlandı.

Bilindiği gibi, Kılıçdaroğlu'nun en büyük destekçileri eski Teşkilat Başkanı Oğuz Kaan Salıcı ve Canan Kaftancıoğlu.

İkisi de İstanbul'un SİSLİ BULVARLARINI iyi biliyor.

Sevmedikleri İmamoğlu'nu değirmende un yapmaya çalıştıkları biliniyor. Bu son olaya bakınca, burası CHP, 14. KAT'a dikkat. Geçen hafta, İmamoğlu'nu destekleyen Tanju Özcan'ın yayınladığı, Kılıçdaroğlu'nun "Bu adamı atın" dediği video, Kılıçdaroğlu'nun ekibini çok rahatsız etmişti. CHP'nin 14. KAT sakinlerinin, İmamoğlu GİZLİ kaseti ile cevap verildiği konuşuluyor. Son kasetle, İmamoğlu'nun değişim kadrosunun kimler olduğu, kimlerin çift yönlü çalıştığı gözler önüne serilmiş durumda.

Nitekim, son İmamoğlu kaseti ile CHP POLİT BÜROSU, Kılıçdaroğlu'nun seçimden önce yanında bulunan, bakan yapmayı açıkladığı isimleri deşifre ederek, İmamoğlu ile beraber hareket edişlerini gösterdiği söyleniyor.

Gökhan Günaydın, gayrimeşru bir toplantı yapmadıklarını belirterek, "PM üyeleri olarak görevden alınan il ve ilçe başkanları hakkında konuştuk.

Bunun neresi paralel. CHP'de tartışma artık "kaset savaşları" noktasına gelmesini üzücü buluyorum" dedi. Toplantının 3-4 gün önce olduğunu açıklayan Günaydın, kaydı sızdıran ismin toplantıya "Katılımcı" adıyla katılan ve görüntüsünü açmayan kişi olabileceğini ifade etti. Engin Altay da, "Konumuz il ve ilçe başkanlarının görevden alınmasıydı" açıklamasını yaptı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP'li kurmayların sızdırılan gizli toplantı videosu sonrası CHP MYK toplandı. Toplantıya, videoda yer alan CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın katılmadı. CHP'nin MYK toplantısında bazı MYK üyelerinin, videoda yer alan bazı isimlerin mevcut görevlerinden istifasını istedikleri, bir karar alınmadığı öğrenildi. Eski CHP'li Milletvekili Barış Yarkadaş, İmamoğlu ile CHP yönetimindeki 'değişim' isteyen bazı isimlerin gerçekleştirdiği gizli toplantıyı sert şekilde eleştirdi. Bu toplantının ortaya çıkması ile CHP'deki hiyerarşinin nasıl yok edildiğinin gösterildiğini belirten Yarkadaş, "Belediye başkanının 'amiri' pozisyonunda olanlar, belediye başkanının 'memuru' gibi sıraya geçip arz ediyor. İzlerken utandım" dedi.

SONUÇ: Evet yeni KASETLER gelecek. Son olaya bakınca, CHP'de kaset savaşları dönemi hızlanmış görünüyor. CHP kulislerinde, başka toplantı kayıtlarının da olduğu artık dillendirilmeye başlandı.. Özellikle, İmamoğlu'nun başka gizli görüntülerinin de gelişmelere göre sızdırılacağı konuşuluyor.

KILIÇDAROĞLU DEĞIRMENİ İMAMOĞLU'NU UN YAPMAYA YÖNELMİŞ DURUMDA. Allah, CHP'yi destekleyen vatandaşlarımıza sabır versin.