SON yılların en önemli NATO Zirvesi'nde esen Erdoğan rüzgarı bu sefer Körfez ülkelerine yöneldi.

Türkiye ile Körfez ülkeleri arasında başlatılan yeni dönem çerçevesinde ekonomik ilişkiler her geçen gün daha da derinleşiyor. Erdoğan, Türkiye'ye yatırım aktarılmasını sağlamayı hedefleyen 25 Milyar dolarlık Körfez çıkarması dış basında da ilgiyle takip ediliyor. Litvanya dönüşünde, Cumhurbaşkanımız Erdoğan sürpriz bir bilgiyi paylaşmıştı. Kendisi NATO zirvesinde iken, Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed arayıp, zirvenin nasıl gittiğini sormuş.

Erdoğan, "Merak ediyorlar.

Ne oldu, nasıl gitti falan. Dedik ki, "Nasıl olsa Çarşamba günü sizdeyiz. Orada etraflıca bunları görüşürüz" cevabını vermişti.

Belli ki, Körfez'deki müslüman ülkeler Türkiye'nin Avrupa ve ABD ile ilişkilerinin seyrini çok yakından takip ediyor.

Batı ile Türkiye arasındaki ilişkilerin dostane bir atmosfere yönelmesi, bu ülkeler tarafından da önemseniyor.

Erdoğan, Litvanya'ya giderken, alt yapıyı hazırlamaları için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan'ı Körfez'i göndermişti.

Peki, Körfez ülkelerinden Türkiye'ye yapılacak olan yatırımlar nasıl olacak ?

Kabine çevrelerinden edindiğimiz izlenim, Körfez ziyareti sırasında gerçekleşecek anlaşmaların yüzde 80'i doğrudan yatırımlardan oluşacak.

Tarım, Lojistik, ilaç sektörü, sağlık turizmi, teknoloji gibi alanlarda Körfez sermayesi ile güçlü yatırımlar gündeme girecek üç yıldan bu yana Covid felaketi dolayısıyla, ülkeler arası dağıtım zincirleri bozulmuş, iklim değişiklikleri tarım sıkıntılarını da ortaya çıkarmıştı.

Körfez ülkelerinin özellikle Tarım sektörüne çok yakın bir alaka göstermelerine yol açtı.

Erdoğan'ın Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden oluşan Körfez turuna 200'den fazla iş insanından oluşan dev bir ticaret erbabı katılıyor.

Evet büyük iş birliği fırsatları barındıran bölgede Erdoğan rüzgarı esmeye devam ediyor.

Türkiye'nin hedeflediği iş birliklerinin bölgedeki tüm ülkelerle karşılıklı ticaret hacimlerimizi de çok daha yükseğe taşıyacağı değerlendiriliyor.

Önümüzdeki dönem için yeni ihracat rekorlarının ayak seslerinden bahsediliyor.

Türkiye'nin Körfez ülkeleri ile tarihsel, coğrafi ve kültürel anlamda geçmişten gelen güçlü bağları var.

Özellikle Başkan Erdoğan ile Katar Emiri Temim arasında büyük yakınlık ve dostluk biliniyor.

Katar, BAE, Suudi Arabistan ile diyalog ve dostluk köprüleri hem siyasi hem de ekonomik ilişkilerimize de hızla olumlu yansımaya başladı.

Nitekim, Körfez ekonomisinin zirvesindeki ülkeleri isteğiyle Türkiye'ye yöneldiklerı vurgulanıyor.

YENİ HEDEFLER

Suudi Arabistan'ın 2030 vizyon projelerinin toplamı 3,3 trilyon dolar ve Türkiye bu alanda uzun yıllardır bir dünya markası haline gelmiş durumda.

Bunlara ilave olarak enerji ve özellikle yenilenebilir enerji, tarım, gıda, dijital teknolojiler, e-ticaret, fintek, finans, turizm, konut ve lojistik gibi birçok alanda iş birliği imkanları var.

Suudı Arabıstan ile Türkiye arasındaki hacmin, önce 10 milyar dolara, ardından 30 milyar dolara çıkarılacağı öngörülüyor BAE ve Katar'la da bu daha da artacak.

SONUÇ: KIBRIS TÜRK DEVLETİ İLMEK İLMEK ÖRÜLÜYOR. Başkan Erdoğan, Körfez'den KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'ne geçiyor.

KKTC ile Türk Devletler Birliği arasındaki köprüleri canlandıracak yeni Lefkoşe Havalimanı da açılıyor.

TÜRKİYE YÜZYILI RÜZGARLARI DÜNYANIN HER YERİNDE ESİYOR.

Başkan Erdoğan'ın arka arkaya hamleleri yeni dönemde Türkiye'nin çok daha etkin bir rol almasını sağlayacak.