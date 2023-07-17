yazı, Derin ABD aparatı FETÖ'nün Türkiye'yi işgale yönelik darbesinden başta ders almamakta direnen CHP Kemal Kılıçdaroğlu ve beynini BATI'ya kiralamış mahfillere ithaf edilmiştir.Başkan Erdoğan, 15 Temmuz'un 7. yıldönümünde, Derin ABD aparatı FETÖ'nün iç yüzünü net ve açık ortaya koydu: "FETÖ'cü hainleri tanıdığımız gibi, hainlere arka çıkan mihrakları, destek veren odakları da hafızamıza silinmeyecek bir şekilde kaydettik. 15 Temmuz darbe kalkışmasının asıl hedefi ülkenin bağımsızlığıydı. Aziz Milletimiz darbeye direnirken, hainlere alkış tutan o habis elleri, insanlar şehadete koşarken darbecilerle anlaşıp tankların arasından kaçan korkakları, daha 15-16 yaşındaki gencecik çocuklar toprağa düşerken, bu çocukların katillerine kadeh kaldıran haysiyet fukaralarını unutmadık, unutmuyoruz.'' 2016'nın 15-16 Temmuz gecesinde, ülkemizin yakın tarihte uğradığı en alçak saldırıların başında gelen "15 Temmuz hain darbe girişimi" yaşandı.Hamisi ve yönlendiricisi Derin ABD (CIA-Pentagon) olan FETÖ'nün 15 Temmuz darbe ve ihanet girişimi sıradan bir darbe girişimi değildi. Batı (Atlantik) tarafından yönlendirilen aparat FETÖ'nün ordumuza sızmış unsurları alçakça bir istila ve işgal girişimine yeltenmiş ancak Başkan Erdoğan liderliğinde, yüzyıllardır şehit kanlarıyla sulanmış Anadolu'nun, mert, yürekli, inançlı, 85 milyonluk aziz milletimizin kararlı tutumuyla hüsrana uğratılmışlardı.Emperyalist ülkelerin liderleri değişiyor ama zihniyetleri yaşıyor.Rahmetli milli şairimiz Mehmet Âkif'in İstiklal Marşı şiirindeki çok anlamlı, yüzyıllar geçse de etkisi ve rolü eksilmeyecek mısralarını aklımızdan hiç çıkarmamalıyız.'Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın;Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın.Doğacaktır sana va'dettiği günler Hakk'ın...Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

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Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.Hangi çılgın bana zincir vuracakmış?Şaşarım!Kükremiş sel gibiyim: Bendimi çiğner, aşarım;Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım.

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Garb'ın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar;

Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.

Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar, ''Medeniyet!'' dediğin tek dişi kalmış canavar?

Akif'in bu mısraları, emperyalist (dış odakların) Türkiye üzerindeki plan ve projeleri açısından BÜYÜK önem taşımaktadır. Türkiye'yi derinden etkileyen başta 15 Temmuz olmak üzere, gerçekleşen darbelerin bir daha vuku bulmaması ve ülkemizin refahı, milletimizin birliği ve devletimizin bekası hayati bir konudur. Allah bir daha milletimize darbeleri yaşatmasın. 15 Temmuz şehitlerini ve vatan uğruna canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyor, Allahımızın Türkiye lideri Erdoğan'a uzun ve sağlıklı bir yaşam vermesini niyaz ediyorum.

SONUÇ

Dünyanın en stratejik konumunda bulunan Anadolu topraklarının, BİN YILDIR SAHİBİ olarak, daha nice bin yıllara yürürken, 15 Temmuz 2016 darbesi başta olmak üzere ülkemizde gerçekleştirilmiş 27 MAYIS 1960/12 EYLÜL 1980/28 ŞUBAT 1997 darbelerinin arka planını hep araştırmak, geleceğe yönelik dersler almak mecburiyetindeyiz.

MÜSLÜMAN TÜRKLER olarak HAÇLI SİYONİSTLERİN ANADOLU TOPRAKLARINDA HER ZAMAN GÖZÜ OLDUĞUNU ASLA UNUTMAMALIYIZ.