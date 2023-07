MÖ 500'DE yaşamış Çin mareşali, filozof ve askerdiplomat SUN TZU'nun strateji üzerine yazılmış meşhur Savaş Sanatı (The art of War) kitabının tarih boyunca çok büyük etkisi oldu ve günümüzdeki gelişmelere de yön verdi.

Sun Tzu'ye göre "Birinci görevin düşmanı tanı, düşmanı tanıyorsan ve kendini bilirsen yüz kere savaşsan tehlikeye düşmezsin" mottosunu BAŞKAN ERDOĞAN'ın NATO ZİRVESİ'nde çok iyi uyguladığına tanık olduk. Evet Başkan Erdoğan, Batı'yı, Amerika ve Avrupa'yı çok iyi tanıyor. Türkiye'nin gücünü sonuna kadar kullanarak, küresel aktör olduğunu bir kez daha gösterdi.

Erdoğan'ın hamleleri Türkiye'mize müthiş stratejik kazanımlar sağladı.

1- Burnundan kıl aldırmayan ABD Başkanı Biden'ı kuşatarak, sıkıntılı olan Türkiye-Amerika ilişkilerine yeni format attı.

2- Türkiye, NATO bildirisine FETÖ-PKK-YPG kayıtlarının konulmasını sağladı. Bu ifadeler, her zaman Türkiye tarafından Batı'ya karşı kullanılacak parametredir.

3-Türkiye'nin isteğiyle, NATO'da ilk defa terörizmle ilgili koordinatörlük kuruldu. NATO'nun "terörün her türlüsüne karşı" daha da aktif olması vurgusu yapıldı 4- Başkan Erdoğan kararlı duruşuyla, Ukrayna'nın NATO üyeliğinin canlanmasına yol açtı.

5- 50 yıldır Türkiye'yi kapıda bekleten Avrupa Birliği'ni köşeye sıkıştırdı, Türkiye'nin AB üyelik trafiğinin hızlanması yolunu açtı.

6- AB tezgahlarını kuran Almanya ve Fransa köşeye sıkıştırıldı...

Evet... Litvanya'da Yeni Dünya Düzeni inşasında Batı ve NATO'nun yol haritası masaya yatırıldı. Başkan Erdoğan-Türkiye tarafından Rusya ile yürüttüğü tarafsızlık ilkesi sırasında çok konuşulan Karadeniz konusu, Türkiye'nin istediği biçimde yer aldı.

NATO bildirisinde Montrö Boğazlar Sözleşmesi yoluyla verilen desteğin altı çizildi. Rusya'nın Kırım dahil olmak üzere yasa dışı ilhaklarının tanınmayacağı vurgulanan bildiride, Rusya'ya savaşı derhal sonlandırma ve kuvvetlerini Ukrayna'dan çekme çağrısı yapıldı. Madrid zirvesinde Çin'e bir cümle yer verilirken, Litvanya'da ÇİN, NATO formatına daha çok oturtuldu. Çin'in iddialı ve cebri politikalarının NATO'nun çıkarlarına, güvenliğine ve değerlerine karşı zorluk oluşturduğu belirtildi. İşte Erdoğan'ın zirvedeki etkisi önümüzdeki dönemde daha iyi anlaşılacak.

SONUÇ: Başkan Erdoğan "Mükemmellik her savaşta çarpışarak kazanmak değildir. En iyi strateji savaşmadan kazanmaktır" mottosunu da çok iyi kullanıyor.

Nitekim KÜRESEL AKTÖR Erdoğan NATO Zirvesi'nde iki aşamalı strateji uyguladı. İlk ayakta, sadece İsveç'e yeşil ışık yaktı.

Zirve'nin gidişatını sıkıntıya sokmadı.

İkinci ayak, İsveç'in NATO üyeliğini TBMM bağlamında ipleri elinde tuttu. TBMM, Ekim ayında açılınca son karar alınacak. Batı'nın söz verip yapmadığını çok gördük.

Önümüzde en az 3 ay daha zaman var. Göreceğiz, verdikleri sözleri tutacaklar mı? İste ERDOĞAN DİPLOMASİSİ, ülkemizin gücünü daha da artırdı.

ABD, 1 MART 2003 TEZKERESİNİ ASLA UNUTMASIN... AZİZ MİLLETİMİZİN KALPGAHI TBMM, hata yapanları asla affetmedi, affetmez...