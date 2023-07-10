11 TEMMUZ Salı günü Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleşecek NATO Zirvesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Biden, KÜRESEL SATRANÇ oynayacak. Dünyanın gözü, Erdoğan'ın ağzından çıkacak cümlelere çevrildi. Litvanya'da İsveç'i, NATO'ya üye yapmak için ABD-Biden yanıp tutuşuyor.

KÜRESEL aktör Erdoğan da, küresel satrançta müthiş hamleler yapmaya hazırlandı. Parasıyla almak istediğimiz F-16'ları hala satmayan, F-35'in ödediğimiz paralarını bekleten ve küstah yaptırımları sürdüren Biden- ABD'yi, Erdoğan köşeye sıkıştırmış durumda. Zirvede görüşülecek başlıklar KÜRESEL PARAMETRELER içeriyor. Biden'dan sonra diğer etkili Avrupa ülkeleri Başkanları ile Erdoğan'ın yapacağı baş başa görüşmeler de, Türkiye'nin ittifaktaki vazgeçilmez rolü açısından tarihi önemde olacak.

SONBAHARA İSVEÇ...

Zirvedeki gündemin en önemli maddesi kuşkusuz Biden'ın Derin ABD planı, yeni dünya düzeni bağlamında, RUSYA VE ÇİN'İ KUŞATMA PLANI'NIN PARÇASI OLARAK İSVEÇ'İ NATO ÜYESİ YAPMA SEVDASI. ABD-Biden'ın, İsveç üzerine kurgulanmış, bir BİR YENİ DÜNYA PLANI var. Bu plana göre, İsveç NATO üyesi yapılacak.

Finlandiya ve İsveç'le Rusya Baltık'ta kuşatılacak, Kaliningrad'daki Rusya'nın en büyük deniz üssünün etrafı sarılacak, nihayetinde, BALTIK DUVARI inşa edilerek hem Rusya ve hem de ÇİN ARTIK DENİZİNDE-BOĞAZINDA sıkıştırılacak. Çünkü, ARTIK denizi, ÇİN'in 21. yüzyıl dünya projesinin can damarı özelliğinde.

Erdoğan, cuma akşamı İstanbul'a davet ettiği Zelenski ile yaptığı görüşmeden sonra UKRAYNA'NIN NATO ÜYELİĞİNİ TÜRKİYE DESTEKLİYOR açıklaması ile küresel satrançta önemli bir hamle yaptı. Doğu Avrupa ülkeleri Ukrayna'nın üyeliği ile ilgili bir yol haritasının bu zirvede kabul edilmesini isterken ABD, Almanya ve Fransa NATO'yu Rusya ile doğrudan savaşa yakınlaştıracak bir adımdan kaçınmak istiyor. İngiltere ise orta yolcu bir tavır içinde. (Biden, İngiltere Kralı Charles ve Sunak ile görüşmek üzere Londra'ya geldi) NATO'NUN AVRUPA SINIRI...

NATO'nun güncellenen AVRUPA GÜVENLİK MİMARİSİ planları yeni yüzyılı şekillendirecek özellikte.

Avrupa'nın doğu kanadı, kuzeyi ve güneyi olmak üzere 3 bölgeyi kapsıyor.

ABD'nin Norfolk NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığı, Atlantik ve Avrupa'nın kuzeyini, Hollanda'da Brunsum'daki NATO üssü, Baltıklardan Alp Dağları'na kadar uzanan Orta Avrupa bölgesini, İtalya'nın Napoli kentindeki NATO karargahı Akdeniz'den Karadeniz'e kadar olan bölgeyi içeriyor.

Erdoğan-Türkiye plandaki boğazlar yerine, TÜRK BOĞAZLARI ve KKTC varlığı kaydıyla KIBRIS tanımlamasında kararlı.

SONUÇ:

NATO-Rusya gerilimi, ABDÇin rekabeti, stratejik konumuyla ANKARA'YI özgül ağırlığı yüksek bir konuma oturttuğundan, Başkan Erdoğan, KÜRESEL SATRANÇ USTALIĞINI pekiştiriyor.

TÜRKİYE EKSENİ YENİ YÜZYILIN BİR GERÇEĞİ. Bu bağlamda Erdoğan, dış politikasını TÜRKİYE YÜZYILI KONSEPTİNE göre JEOPOLİTİK HAMLELERLE ilmek ilmek örüyor. YOLUN AÇIK OLSUN BAŞKAN ERDOĞAN BÜYÜK TÜRKİYE...