NO PASARAN. Türkçe, 'Geçit yok, onlar geçemez' anlamına gelen bir slogandır. "No Pasaran" sloganı, General Franco liderliğindeki faşist ordusu tarafından yapılan Madrid kuşatması sırasında İspanyol halkı tarafından kullanıldı. 1936 yazında başlayan kuşatma başarısızlıkla sonuçlandı ve bu nedenle İspanyol halkı "GEÇİT YOK" sloganını kullanarak zaferi kutladı.

Günümüzde "No Pasaran" sloganı, FAŞİST tavır içindeki ülkelere karşı kullanılan bir sembol olarak kabul edilmektedir. 11- 12 Temmuz'da Litvanya'da NATO Zirvesi var. Bu zirvenin yıldızı Başkan Tayyip Erdoğan olacak.

Amerika, İngiltere, Almanya'nın olduğu kadar, Rusya lideri Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in de çok ama çok yakından takip edeceği bir toplantı olacak.

İsveç'in NATO üyeliğini Türkiye ve Macaristan onaylamadı. ABD Başkanı Biden başta olmak üzere Avrupa ülkeleri, İsveç'i NATO ÜYESİ yapmak için Başkan Erdoğan'ı ikna etmeye çalışıyor, taktik üstüne taktik geliştiriyorlar.

İsveç'te Müslümanlar'a, Müslüman Türkiye'ye faşist saldırılar yapılıyor. Irkçı saldırılar sürerken Başkan Erdoğan- Türkiye, son derece önemli hamlelerle, karşılığını veriyor. Erdoğan İsveç'in NATO üyeliğine, Türkiye'nin terör örgütleri konusundaki kaygılarını gideremediği ve terör örgütü üyelerini Ankara'ya iade etmeyi reddettiği gerekçeleriyle karşı çıkmayı sürdürüyor. 5 TEMMUZ 2023 ÇARŞAMBA... ABD Başkanı Biden, NATO üyesi olmayı bekleyen İsveç'in Başbakanı Ulf Kristersson'u acil bir görüşme yapmak için Beyaz Saray'a çağırdı. Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean Pierre önceki gün ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, "Başkan Biden ve Başbakan Kristersson artan güvenlik işbirliğimizi gözden geçirecek ve İsveç'in mümkün olan en kısa sürede NATO'ya katılması gerektiği yönündeki görüşlerini teyit edecekler" dedi.

PKKSEVER İSVEÇ'E TÜRKİYE'DEN MESAJ. NO PASARAN.....

Bugün, NATO Liderler Zirvesi öncesinde, Türkiye, İsveç, Finlandiya Brüksel'de üst düzey bir toplantı gerçekleştirecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlık edeceği heyette, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın da bulunacak.

Diplomatik kulislere göre Türk heyeti görüşmede, İsveç'in ittifaka katılma talebini yakın zamanda kabul etme taahhüdünde bulunmayacak...

YANİ NO PASARAN İSVEÇ...

Çünkü İSVEÇ, Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden terör örgütleriyle mücadelede yeterli adımlar atmıyor.

Türkiye, NATO'ya katılım başvurusunu onaylamaya ikna etmesi için İsveç'in daha fazla adım atması gerektiğini düşünüyor.

BIDEN-AMERİKA'NIN DERİN PLANLARINA DİKKAT. ABD Başkanı Biden, İsveç'i 11-12 Temmuz zirvesinde asıl üye yapmak için yanıp tutuşuyor.NEDEN ACABA? Amerika- NATO için İsveç teferruat. Esas kazanan Derin Amerika'nın YENİ DÜNYA İNŞASI PROJESİ. Ukrayna Savaşı, Batı ittifakının kendi içinde sağlamlaşmasını, NATO'nun genişlemesini ve ABD liderliğinin de güçlenmesini sağlıyor.

İsveç'in NATO'ya katılması konusuna gelince, bundan on yıl önce mümkün değildi; Ukrayna savaşının doğrudan bir sonucu olarak karşımıza çıktı.

Amerika İsveç'i NATO'ya sokarak, Baltıklar'da ve Kuzey Kutbu'nda Rusya'yı kuşatacak, BALTIK DUVARI KURARAK ÇİN'in kuzey denizinden yapacağı savaş ve ticaret planlarını kontrol altına almayı hesaplıyor. İsveç'i NATO'ya sokacak Amerika, Rusya'nın en güçlü Baltık donanmasının bulunduğu KALİNİNGRAD üslerini kıskaca alacak.

Derin Amerika, NATO bağlamında zengin İsveç ve Finlandiya'ya savaş uçakları, hava ve uzay silahları satacak. İsveç'in etkili denizaltı donanmasını ve sistemlerini NATO emrine sokacak.

SONUÇ: Başkan Tayyip Erdoğan Azerbaycan dönüşünde noktayı koydu:

NATO'nun terörle mücadele ayağı nerede? NATO'nun bunu bir defa halletmesi lazım. Bunu halletmedikten sonra Vilnius'ta biz kalkıp da el bebek gül bebek diyemeyiz...

Mesaj açık ve net. ANLAŞILDI MI PKKSEVER AMERİKA-AVRUPA?