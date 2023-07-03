Erdoğan, 1994 Ruhu’nu canlandırdı

TARİHİ 14/28 Mayıs seçimlerinden zaferle çıkan Başkan Erdoğan, AK Parti'ye yeni hedef verdi. 2024 YEREL SEÇİMLERİ. Erdoğan, AK Parti İstanbul Teşkilatı bayramlaşma programında konuştu.

''1994 ruhunu büyüterek şehirlerimizin üzerine karabasan gibi çöken fethet devrine son vereceğiz. Mahalli seçimlere daha sıkı hazırlanmanızı bekliyorum. Bilhassa İstanbul'u esir alanların verdiği zararları gördükçe içimiz kan ağlıyor.

İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana başta olmak üzere hizmetsizlik girdabındaki illeri hizmetle tanıştıracağız" sözleri çok dikkati çekti. Peki, 1994'te ne olmuştu? Başkan Erdoğan, İBB Başkanlığını SHP (CHP) almış, Türk siyasetinde yeni bir yıldız olarak parlamıştı. Rahmetli Necmettin Erbakan liderliğinde Refah Partisi 1994 seçimlerinde İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 6'sı Büyükşehir, 28 ilin Belediye Başkanlıklarını SHP (CHP) hezimete uğratarak kazanmıştı. Erdoğan'ın başarısının arkasında TEŞKİLAT FAKTÖRÜ vardı.

Türk siyaseti kadın kollarının bir partiye seçim kazandırdığını uygulamalı olarak görmüştü.

Bayrak asmak için çıktıkları direklerden inmeyen kadınlar ve gençler, seçim günü de sandıklara sahip çıkmasının başarıda büyük etkisi olmuştu.

1994 RUHU, çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmamaktı.

Refah Partisi'ne mesafeli komşu, eş dost ile başlayan ikna turlarının sokaklara, duraklara, dükkanlara, kahvelere, taşıyan azimdi.

Erdoğan'ın hesabı olmadığını hepimiz biliyoruz. 1994'te de hesapsız, karşılıksız, hizmet etmek için yollara düşülmesinin adıydı. İşte, 21 yıldır iktidarda olan, yapılan bütün seçimleri kazanan Başkan Erdoğan, özlenen 1994 RUHU'nu yeniden canlandırıyor. Erdoğan, Erbakan'ın yanında, gece gündüz çalışarak İstanbul'u SHP (CHP) almıştı. Bugün, Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan ve Yeniden Refah Partisi tüm kadrolarıyla, Erdoğan'ın yanında. Hatırlayalım. Erdoğan, vefat etmeden önce Milli Görüş Vakfı'nın önderi Oğuzhan Asiltürk ile sık sık görüşerek, beraberlik temasları yapmıştı.

Bu sıcak temaslar, Milli Görüş (Saadet ve Yeniden Refah Partisi) tabanında büyük ilgiyle takip edildi. Asıltürk, vefat ettiği için, beraberliğe ömrü yetmemişti. Bugün, MİLLİ GÖRÜŞ TABANI BAŞKAN Erdoğan'la beraber. 1994 RUHU ile Mart-2024 yerel seçimlerine Başkan Erdoğan liderliğinde AK PARTİ soyunmuş durumda. Başkan Erdoğan'ın 1994 RUHU ile ŞAHLANDIRACAĞI AK Parti'nin başta İstanbul ve Ankara olmak üzere, tekrar CHP'nin elinden birçok Belediye Başkanlığını geri alması yürüyüşü başlamıştır.

SONUÇ

TÜRKİYE YÜZYILI, SİVİL ANAYASA BEKLİYOR.

AZİZ MİLLETİMİZ, BÜYÜK TÜRKİYE YOLUNDA YÜRÜRKEN, DARBECİLERİN ANAYASASI'NDAN KURTULMAK İSTİYOR.

HAYDİ YENİ TBMM, TARİHİ GÖREVİ YERİNE GETİRMENİZİ BEKLİYORUZ.

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