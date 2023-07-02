CUMHURBAŞKANIMIZ Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs'tan zaferle çıktıktan sonra ilk KABİNE TOPLANTISINI 14 HAZİRAN'da yaptı. Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası 'Güçlü Türkiye' vurgusu yaptı, "Milletimizin refahını artıracağız" dedi. Erdoğan'ın bakanlara verdiği STRATEJİK HEDEFLER çok önemliydi. Bunlardan biri de MİLLİ ENERJİ... Türkiye, enerji alanında sessiz devrim gerçekleştiriyor.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin son 21 yılda enerji alanında yaptığı "sessiz devrim" BÜYÜK TÜRKİYE YOLUNDA önemli bir virajın aşılmasını sağladı.

Erdoğan'ın NÜKLEER ENERJİ DEVRİM Projesi'nde 4'üncü hamle devreye giriyor. Başkan Erdoğan, Türkiye'nin DÖRDÜNCÜ NÜKLEER SANTRALİ için start verdi, yer arayışı başladı. Üçüncü ve dördüncünün URANYUMLU DEĞİL geleceğin yakıtı olacak ve dünyanın ikinci TÜRKİYE'NİN TORYUM madeninden yapılması talimatını verdi. Şu anda Çin, TORYUMLU NÜKLEER SANTRAL aşamasına geçti, Amerika hazırlanıyor.

DÜNYANIN iki numaralı TORYUM REZERVLERİ ESKİŞEHİR'de.

Buna göre, DÖRDÜNCÜ NÜKLEER SANTRAL için yer aramasında bazı bölgeler öne çıktı. Ankara NALLIHAN, KIRIKKALE ve KONYA.

Türkiye'nin ilk nükleer santrali Mersin Akkuyu'nun birinci ünitesi gelecek yıl üretime başlıyor. Milli Enerji politikamızın en önemli noktalarından biri kuşkusuz nükleer enerji alanı. Proje büyük bir hızla ilerliyor.

2024 yılından başlayarak, her yıl birer reaktör devreye girecek. 2028'e kadar bu proje tümüyle devreye alınmış olacak Akkuyu, Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak. Milli enerjide, SİNOP'taki ikinci nükleer santrali de Rusya yapmak istiyor. Kırklareli İğneada da öne çıkıyor. ÇİN'le görüşmeler başladı. Karadeniz gaz sahasında kuyular birbiri ardına açılırken, HEDEF AKDENİZ. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Girit adası arasındaki bölgede, detaylı incelemeler yapıldı. Kıbrıs'ın Rumlarla ihtilaflı üç bölgesinde Türkiye'nin AKDENİZ GAZI çıkarması söz konusu olacak. Türkiye artık büyük düşünüyor.

O geçmişte sesini çıkartamayan, verilen görevleri yerine getirmeye çalışan TÜRKİYE artık yok. BAĞIMSIZLIK için atılan adımlar geleceğimizi de kurtarıyor. Çünkü enerjiye sahip olan bağımsızlığını ilan eder. Bugün büyük güç olarak bakılan Avrupa Birliği'nin enerji sorunu yaşadığı anda düştüğü durumu gördük. Enerji bir ülkenin bağımsızlığı için artık çok daha önemli.

O nedenle 28 Mayıs seçiminin sonuçları, BÜYÜK TÜRKİYE'nin önünü açmıştı.

SONUÇ: Yüzyıl önce İngiliz emperyalizmi, Musul ve Kerkük'ü hile ile Anadolu topraklarından koparmışlar, Türkiyemiz'i petrolsüz bırakmışlardı.100 yıl sonra Başkan Erdoğan-Türkiye, kaderini değiştirdi. Karadeniz MİLLİ gazı çıkarılıyor. Doğu Akdeniz'de MİLLİ GAZI çıkarmak üzere.

YOLUN AÇIK OLSUN BÜYÜK TÜRKİYE...