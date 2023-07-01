YENİ Dünya Düzeni inşasında tarihi bir güne yaklaşıyoruz. 11- 12 Temmuz'da Litvanya'da NATO Zirvesi var. Ve bu zirvenin yıldızı Cumhurbaşkanımız Erdoğan olacak.

Ağzından çıkacak sözler ve ortaya koyacağı analizler merakla bekleniyor.

Amerika, İngiltere, Almanya'nın olduğu kadar, Rusya lideri Putin ve Çin Devlet Başkanı Sinping'in de çok ama çok yakından takip edeceği bir toplantı olacak.

NATO'nun Rusya'yı kuşatması, Baltık ve Arktik bölgesinde ÇİN'in gelecek planlarıyla bire bir yakın ilişkili. 6 aydan bu yana, Derin Amerika (Pentogan-CIA) başta olmak üzere NATO'nun Avrupa ülkeleri, İsveç'i NATO ÜYESİ yapmak için Başkan Erdoğan'ı ikna etmeye çalışıyor, taktik üstüne taktik geliştiriyorlar.

Ancak Erdoğan Yeni ve Büyük Türkiye'nin gücünü onlara gösteriyor.

Başta Biden-Amerika İsveç'in NATO üyeliğiyle kıvranırken İsveç'te Müslümanlara, Müslüman Türkiye'ye iki yüzlü olaylar yaşanıyor. Rezil gelişmeler ve ırkçı saldırılar sürerken Başkan Erdoğan- Türkiye, son derece sofistike hamlelerle, karşılığını veriyor.

Başkan Erdoğan, dostumuz, kardeşimiz Macaristan Başbakanı Türkiye'yi rahatlatan müthiş bir hamle yaptı. İsveç'in üyelığını onaylayacak Macaristan Parlamentosu'nun toplantısını SONBAHARA erteledi. Çünkü, İsveç'in NATO üyeliğini Türkiye ve Macaristan onaylamadı. Macarıstan Başbakanı Orban, Başkan Erdoğan'ı ve Türkiye'yi çok seviyor.

ABD'nin iki yüzlü tavrı da gizli değil.

Parasını odediğimiz F-35'leri vermedi.

Parasını vermedı. F-16'ları istedik, uzattı da uzattı da. Güya pazarlık yapıyorlar.

Utanmadan, NATO üyesi Türkiye'ye yaptırımlar uyguluyorlar. Suriye'de aparatları PKK katillerine bir kanton devlet kurduracaklarını sanıyorlar.

Ancak Başkan Erdoğan, tokat üstüne tokat atıyor.

İste Erdoğan'ı ve çok seven kardeşimiz ORBAN çıktı, Türkiye ile beraber karaktersizlere müdahale ediyorlar.

Helal olsun ORBAN. TÜRKİYE HER ZAMAN MACARİSTAN'IN

YANINDA OLACAK. Kıbrıs Türk Devleti, Azerbaycan, Pakistan dost ve kardeşliğinde Macaristan en güvenilir dostumuz olacaktır.

Başkan Erdoğan'ın ilmek ilmek ördüğü TÜRK DEVLER BİRLİĞİ oluşunda, Macaristan, Başbakan Orban da yanımızda. Yeni Dünya Düzeni'ne yeni bir küresel güç doğuyor. 21'inci yüzyıla hakim olacak. BİRLEŞİK TÜRK DEVLETLERİ'nin ayak sesleri geliyor...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi paradigması TÜRK DEVLETLERİ BİRLİĞİ adım adım büyüyor.

Başkan Erdoğan: "7 DEVLET, TEK MİLLET" hedefiyle yola çıkmıştı.

İSTANBUL YASSIADA'da TÜRK DÜNYASI liderleri Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan cumhurbaşkanları ve Macaristan Başbakanı bir kez daha bir araya gelmiş, Türk Konseyi'nin adı "Türk Devletleri Teşkilatı" olarak değiştirilmişti. Türk dünyası 2040 vizyonu kabul edilmişti.

Nasıl ki köklerimiz ortaksa, geleceğe dönük vizyonumuzun da ortak olduğu dünyaya ilan edilmiştı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, tarihi kararların alındığı zirveyi, demokrasi şehidi Rahmetli Adnan Menderes'in zavallı-kahrolası cuntacılar tarafından idam edildiği Demokrasi ve Özgürlükler Adası YASSIADA'da toplaması çok anlamlı bir başka tarihi sembolü da ifade ediyordu.

Dünyamız da tek kutuplu neoliberal dünya algısı sarsılmış, 2030'larda yeni küresel sistem oturacak. Yeni Jeopolitikte, Başkan Erdoğan'ın kararlı şekilde sürdürdüğü TÜRK BİRLİGİ gerçeğiyle, bu sürecin ana aktörlerinden birisinin BİRLEŞİK TÜRK DEVLETLERİ olması söz konusudur.

Karabağ'ın kurtarılışı bağlamında, yüzyıl önceden özellikle emperyalist devletlerin kurgularıyla TÜRKİYE'NİN ASYA'ya açılan kapısını araya Ermenistan'ı sokarak kesen ZENGEZUR VE LAÇIN KORİDORU açılıyor.

SONUÇ: Türkiye'nin Yeni Dünya Düzeni'nde en önemli aktörlerden biri olacağı artık biliniyor. EGE, AKDENİZ ve KARADENİZ'deki adımlarımız, Afrika açılımlarımız da TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE'yi müjdeliyor.