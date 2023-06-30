RUSYA'DA Wagner'i kışkırtan, körükleyen dış kaynaklar enine boyuna tartışılıyor. Rusya lideri Putin'in, Wagner isyanını 'Batı'nın kışkırttığını' belirtmesi, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un, "Wagner vakasının arkasındaki Batı ajanları derin şekilde incelenecek" açıklaması, ABD ve İngiltere'yi öne çıkardı. Ukrayna savaş sürecini dikkatle takip edenler, özellikle İNGİLTERE İSTİHBARATI'nın rolünü dile getiriyorlardı. İngiliz BBC'deki bir analizde, "Wagner'in Afrika'daki üyeleri ne olacak? Wagner, Libya, Sudan, Mali, Orta Afrika Cumhuriyeti (OAC), Mozambik, Venezuela, Burkina Faso, Madagaskar, Ukrayna ve Suriye'de önemli bir güç" ifadeleri yer aldı. İngiliz diyor ki;

"Wagner o bölgelerden çekilirse, Türkiye Afrika'nın en önemli gücü haline gelir".

İngiliz askeri uzman Chris Cobb Smith'e göre bu Wagner'in "Rus ordusunun gayri resmi bir unsurundan daha öte bir şey" olduğunu gösteriyor.

Libya'daki Wagner birlikleri büyük ölçüde Rusya Savunma Bakanlığı'nın desteğine dayanıyor ve bu desteği kaybetmeleri Libya'daki varlıkları ve güçleri üzerinde büyük bir etki yaratabilir. İngiliz BBC ve Reuters, ne bir yayın organıdır ne de haber ajansıdır. İngiliz Derin Devleti'nin kirli oyunlarını daha rahat sahneye koyması için kurgulanan "yalan ötesi" bir sistemin önemli parçalarıdır. BBC de Reuters de TÜRKİYE'nin BAŞKAN ERDOĞAN liderliğindeki yükselişinden rahatsız. O nedenle Erdoğan ile Putin'in arasını açmak için defalarca hamle yapan İngilizler, şimdi Wagner'in ipinin çekilmesiyle birlikte Türkiye'nin Afrika'daki konumundan endişe ediyor.

Derin kulislerde İngilizler'in Putin'i devirmek için Wagner'e destek olduğu, başarılı olunması halinde İngiltere'nin bir anda Afrika'da Wagner üzerinden büyük bir güç kazanacağı dillendiriliyor.

Şimdi bu plan BAŞARISIZ oldu. Putin, Wagner konusunda Washington'dan şüphelenmiyor. Ancak İNGİLİZ PARMAĞI'nın olduğuna dair bazı kanıtların olduğu iddia ediliyor.

Wagner'in Putin'i devirebilmesi çok düşük bir ihtimaldi. Ancak Moskova'ya operasyona başlatan Wagner'in, Kremlin kontrolünde olmadığını Yevgeny Prigozhin'in açıklamalarından anlamak zor değildi. Çünkü Kremlin'i hedef alan Yevgeny Prigozhin, tehditler savuruyordu. Ancak Kremlin'de dahil darbe girişimi ihtimalini düşünmüyordu.

Yevgeny Prigozhin'in İngiliz bağlantılarının da bir hayli güçlü olduğu artık Putin tarafından da biliniyor. Şimdi Putin, İngilizler'e karşı nasıl bir adım atacak? İngiliz Başbakan Rishi Sunak, bu ihtimali görüyor, biliyor. İngiliz Derin Devleti'nin Putin'e yakın olan tüm oligarklara yaptığı operasyonlara birçok örnek verebiliriz. İngilizler, Putin'in kaybedeceğini ön görüyor.

YA YANILIRLARSA?

SONUÇ: Londra-Moskova hattı tamamen koptu. İngilizler, Putin'le bir daha ortak çalışma fırsatı bulması da zor.

Wagner hamlesi ters tepti. İngilizler şimdi daha güçlü bir operasyon planlayacak ama bu o kadar da kolay değil.