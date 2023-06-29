HANYA'YI Konya'yı anlamak, öğrenmek deyimini hepimiz mutlaka biliriz. Hatta "bir işin gerçek yönünü anlayarak aklı başına gelene, akıllanana" da mutlaka "Ya, şimdi gördün mü Hanya'yı Konya'yı" demekteyiz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'hesap uzmanıyım hesap işlerini iyi bilirim' diye övünüyordu. 28 Mayıs'ta Aziz Milletimizden öyle bir tokat yedi ki Hanya'yı Konya'yı gördü. 14/28 Mayıs seçimlerinde Kılıçdaroğlu'nun hesap uzmanlığının çakma olduğu gözler önüne serildi.

Cumhurbaşkanlığı adaylığını desteklesin diye yanına aldığı Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve Temel Karamollaoğlu'na milletvekıli kontenjanları vererek, HDPKK destekli Altılı Masa'dan Cumhurbaşkanı adayı olarak çıkmayı başardı. Bu durum, TAŞIYICI ANNE olarak gündeme girmişti.

Kılıçdaroğlu seçilemedi, kontenjan verdikleri Babacan, Davutoğlu ve Karamollaoğlu 38 VEKİL KAZANDI. Seçim sonucu, kontenjan verdikleri partilerin liderlerinin yüzde 1 faydası olduğu ortaya çıktı ve laf çakmalar başladı. CHP'den, 'yüzde 1 oy getiremediniz, 38 milletvekili aldınız.' suçlamaları başlatılmıştı.

EMEK HIRSIZLIĞI ile suçlamalar gırla gidiyor. Hatırlayalım. Birinci DİYET VAKASI CHP İLE İYİ PARTİ arasında yaşandı. Önceki gün, Meral Akşener, 'Yeter artık. 15 milletvekili verdiniz diyet istiyorsunuz. Diyet verdik.

Hala vazgeçmediniz' diyerek öfkeli bir konuşma yaptı.

'CHP'den 15 milletvekili istemek hayatımın en büyük pişmanlığıdır' diyen Akşener, çok sert konuşmuştu:

"O gün bugün 15 milletvekilinin bedelini ödeyemedik. Ömer Seyfettin'in Diyet'ıne döndü bu iş. Beraber gittik, seçime girdik. Biz psikolojik olarak kendimizi çok kötü hissettik. Ben kendimi çok aşağılanmış, çok çaresiz hissettim. 15 milletvekili aldık. Bu bize kuyruk siyasetine mal oldu." İKİNCİ DİYET VAKASI

Ahmet Davutoğlu, GP'li 10 vekil yemin törenini beklemeden CHP'den istifa etti ve CHP'li Meclis Başkanı adayına bile oy vermediler, ayrı aday çıkardılar. Ahmet Davutoğlu'ndan sonra CHP ile DEVA-ALİ BABACAN arasında DİYET VAKASI yaşanıyor.

HELAL MI HARAM MI?

CHP mahfillerinden giderek artan EMEK HIRSIZLIĞI suçlamalarına, DEVA lideri Ali Babacan, "Kesinlikle 15 milletvekilini hak ettik ve hepsi helal. İçimiz rahat. Biz olmasaydık CHP bu kadar oy alamazdı." dedi.

"Bizim adaylarımızın olduğu yerlerin tamamında CHP'nin ciddi oy artışı var. Kesinlikle hepsini hak ettik ve hepsi helal" diyen Ali Babacan, "Ortak listeden girmek bizim için fedakârlık.

Ortak listelerden girme bize CHP'den teklif edildi. Biz burada ortak listeden girerek toplam havuzu büyüttük" diye konuştu. "15 MİLLETVEKİLİ ANAMIZIN AK SÜTÜ GİBİ HELAL" diyen Ali Babacan'ın konuşması CHP'LİLERİ ÇILDIRTTI.

Fikir ve gönül dünyaları farklı 6 partinın CHP listelerinden aday olmaları eşyanın tabiatına aykırı bir durumdu. CHP listesinden seçilecek yavruların vekilleri, ideolojik olarak geçmişte en çok çatıştığı, şimdiki taşıyıcı annesi CHP aleyhine konuşamazdı.

Siyaset belli bir fikri iktidara getirme mücadelesi olduğu bir gerçekti, ama hesap uzmanı Kılıçdaroğlu ısrarlı oldu.

Boşa çıktı. Bu seçimde bu alenen görülmüştür.

Özellikle CHP seçmeni açısından bu bir dayatmaydı, hatta ihanetti. CHP'li seçmene temel fikir olarak taban tabana zıt olan görüşlerden kişileri meclise taşıtmak çok yanlıştı.

Ancak, Kemal Kılıçdaroğlu ve polit bürosu'nun gözünü kan bürümüştü kontenjanları verdiler, gocunmadan DİYET İSTİYORLAR.

Bir ay önceye kadar beraber oldukları partileri, şimdi EMEK HIRSIZLIĞI İLE SUÇLAMAKTAN ÇEKİNMİYORLAR.

SONUÇ

CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN GÖZÜNÜ KAN BÜRÜMÜŞTÜ.

AZİZ MİLLETİMİZ ATTIĞI TOKATLA, HANYA'YI KONYA'YI GÖSTERMİŞ OLDU.

Ellerine sağlık Büyük Türk Milleti.

İnsanlar sadece okullardan, hayattan ders almaz. Sandıklardan alınacak ÇOK KIYMETLİ dersler ise hiç unutulmamalıdır.