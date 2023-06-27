YILLARCA Türkiye'ye pranga taktı NATO'nun beyni Amerika-İngiltere...

Yıllarca Brüksel'den verilen görevleri sesimiz çıkmadan yerine getirdik. Biraz başımızı kaldırınca, NATO gladyoları, darbelerle Türkiye siyasetini dizayn ettiler.

Utanmadan, arlanmadan, yıllardır bölücü terör örgütü PKK'yı barındırmışlar Batı ülkelerinde. Binlerce şehit verdik.

Aradan yıllar geçti. Başkan Tayyip Erdoğan iktidara gelince, NATO'YA NE YAPIYORSUN? diyen bir Türkiye'yi karşılarında gördüler. PKK'yı kullanmaktan gocunmayan NATO ülkelerine, Başkan Erdoğan "ORADA DURUN" diye uyarmaya başladı. Bağımsız Türkiye yolunda yürüyen Başkan Erdoğan-Türkiye, bir gün geldi, FİNLANDİYA VE İSVEÇ'i NATO'ya almaya kalkan Amerika ve Avrupa'nın nefesini kesti.

ERDOĞAN, "YOK ÖYLE NATO.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA, PKK'yı artık yaşatamazsın. Kullanamazsın, ESKİ TÜRKİYE YOK KARŞINIZDA" diyerek DİK DURUŞ gösterince, kıvranmaya, YALVARMAYA BAŞLADILAR. Derin anlamlı bir atasözümüz var. ALMA MAZLUMUN AHINI. ÇIKAR AHESTE AHESTE. Son altı ayda, Amerika, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i o kadar çok Başkan Erdoğan'a gönderdi ki, sayısını unuttuk.

Stoltenberg, geliyor, kıvranıyor, arka kapılarda yalvarıyor. NATO'nun 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapacağı zirveye 15 gün gibi kısa bir süre kalmasına karşın İsveç'in NATO'ya katılmasına BAŞKAN ERDOĞANTÜRKİYE İZİN vermedi.

14 Haziran'da Ankara'da yapılan Ortak Daimi Mekanizma toplantısından somut bir sonuç çıkmaması ve Ankara'nın yükümlülüklerin tam olarak yerine gelmediğini kaydetmesi, Vilnius Zirvesi öncesi onay beklentisinin azalmasına neden oldu. Uluslararası gündemin en üst sırasında yer alan İsveç'in NATO üyeliği, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın geçen hafta içinde Londra'da yaptığı ikili temasların odak noktasını oluşturdu. Fidan, Ukrayna'nın Yeniden İnşası Konferansı için gittiği İngiltere'de, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve İtalyan Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'nin de aralarında bulunduğu muhataplarıyla görüştü. Özellikle Amerika Başkanı Biden'ın, ittifakın Vilnius Zirvesi'nde İsveç'le beraber 32 üyeli güçlü bir ittifak olarak yer almaları konusunda kıvrandığı bir süreçte, Başkan Erdoğan, "PKK Terör katilleri ile mücadeleyi artırması" için daha fazla somut adım atılması gerektiğini, önceki gün NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'e BİR KEZ DAHA BİLDİRDİ.

Son duruma göre, ZİRVE öncesi BAŞKAN ERDOĞAN-TÜRKİYE'nin onay olasılığı azalmış görünüyor. Zirve öncesi onay gelmemesi durumunda gözler Vilnius'a çevrilecek. Diplomatik kaynaklar, geçen seneki Madrid Zirvesi'ni anımsatarak benzer bir senaryonun Vilnius'ta da olabileceğini iddia ediyorlar.

28-29 Haziran 2022'de Madrid'de yapılan zirve sırasında NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in girişimiyle Türkiye, İsveç ve Finlandiya liderleri bir araya gelmiş ve taraflar bir metin üzerinde uzlaşmışlardı.

Aynı zirvede Erdoğan, Biden ile de bir görüşme gerçekleştirmişti. Bu sürecin olumlu bir şekilde sürmesi için Türkiye- ABD arasındaki temaslara ve özellikle F-16 satış süreci ile devlet başkanları düzeyinde bir görüşme olup olmayacağına dikkat çekiliyor. Zirve sırasında gerçekleşecek temaslara göre Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın adım atabileceği senaryosu da tartışılıyor. İsveç için onayın zirve sonrasına ucu açık bir şekilde bırakılması olasılığı olarak görülüyor.

SONUÇ: Başkan Erdoğan-Türkiye, İsveç'in süreci kolaylaştırmasının yolunun özellikle Derin Amerika'nın aparatı bölücü terör PKK'ya kucak açılmamasını ve PKK tarafından yönlendirilen gösterilere izin verilmemesini şart koşuyor. Erdoğan sadece İsveç'e değil, diğer PKK'ya kucak açmış Avrupa ülkelerine de derin mesaj veriyor. İSTİKLAL MARŞI YAZARIMIZ, MİLLİ ŞAİR rahmetli Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nda Avrupa'yı kast ederek, "Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar" demişti. "Tek dişi kalmış canavar" denmesinin sebebi, ne kadar vahşi görünse de BATI'nın eski gücünü kaybetmiş ve ölmek üzere olmasındandır.

ANLAŞILDI MI TEK DİŞİ KALMIŞ CANAVARLAR...