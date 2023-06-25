KEMAL Kılıçdaroğlu'nun Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşısında 13'üncü hezimeti 28 Mayıs gecesinden bu yana ortalarda görünmeyen Meral Akşener, ortaya BİR çıktı, PİR çıktı.

Akşener, İYİ Parti'nin kurultayında çok öfkeliydi. Nitekim, 6'lı Masa'yı tam dağıttı ve Kemal Kılıçdaroğlu'na "Bundan sonra size hayatta başarılar diliyorum" diyerek, resmen 'BYE BYE' dedi.

CHP ve arka bahçesinden, "Seçimleri Meral Akşener ve İP çalışmadığı için kaybettik" teraneleri atılmasına çok kızan Akşener, "Neymiş İstanbul, HDP sayesinde kazanılmış. Öyle mi? Bundan sonra hesaplaşma zamanı" sözleri, Kılıçdaroğlu için yeni bir yıkımın başlangıcı oldu.

KUYRUK SİYASETİNE SON....

Meral Akşener, CHP'yi topa tutarken, CHP ile kan davasına dönen konuya tekrar parmak bastı, "İyi Parti seçime girsin diye CHP'den 15 milletvekili istedik, hayatımın en büyük pişmanlığıdır.

O gün bugündür diyetini ödeyemedik" sözleri de artık iki parti arasındaki iplerin tamamen koptuğunun kanıtı oldu.

Gerçekten, CHP'nin kaleminden kan damlatan arka bahçesinin yazarları, ALGI OPERATÖRLERİ, etki ajanları durmadan Meral Akşener'den diyet istemekten bıkmamıştı.

Peki biz de Meral Hanım'a soralım...

Neden noter masası dediğiniz masaya geri döndünüz?

Sizi kim tehdit etti?

Ya da sizi o masaya nasıl bir güç geri döndürdü?

Bunların cevabını vermeden, hayattaki en büyük pişmanlığınızı söylemenin pek de bir önemi yok.

Evet 8 ay sonra yerel seçimler yapılacak. Meral Akşener'in KUYRUK SİYASET'ten ve CHPHDPKK aşkından çok rahatsız olması BEKLENEN SON gibi görünüyor.

Meral Hanım, Kılıçdaroğlu, Demirtaş'a özgürlük vaad ederken hep sessiz kaldınız. HDPKK sizin gizli ortağınızdı.

İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerinde HDPKK diyeti ödenirken ve hala ödenmeye devam edilirken hep sustunuz. Şimdi yeni bir sınavınız var. Özellikle İSTANBUL ve ANKARA seçimlerine bomba atmış gibi görünüyorsunuz. Bu çıkışınızda ne kadar samimisiniz göreceğiz. oluyor.

Gerçi merhum Süleyman Demirel'ın sık sık doğru çıkan, "siyasette 24 saat uzun süredır" sözlerine dikkat edersek, 8 ay da çok GELGİTLER olabilir. 3 Mart'ta dağıttığınız masaya koşarak geri döndüğünüzü hatırlıyoruz. "CHP'nin kuyruğuna takılmayacağım" diyen Meral Akşener, bir bakmışız, 6 ay sonra Kemal Kılıçdaroğlu ile PAZARLIK MASASI'na oturabilir. Mersin'i, Antalya'yı, Aydın'ı, Balıkesir Belediye başkanlığını İYİ Parti'ye verin, sizi destekleyeyim" diyebilir. Ancak ne olursa olsun Akşener'in çıkışı, son derece önemli.

Çünkü kendini MİLLİYETÇİ olarak tanıtırken, teröristlerle aynı noktada buluşması kabul edilebilir bir durum değil.

HDPKK, ALTILI MASA'nın tam ortasındaydı.

Tabii bir de HDPKK olayı var? Siyaseti bıraktığını söyleyen Selahattin Demirtaş, neredeyse 25 gündür tek bir tweet atmadı. Seçim öncesi saat başı yağdırdığı iftira tweet'leri uzayın derinliklerinde kayboldu. ADAY olmak istemiş, onu göstermemişler... Kim inanır? Kandil'in emrinde olduğun halde KÜRTLERİN temsilcisi olduğunu iddia ettiğin her sözünün yalan olduğu artık biliniyor.

Derin Amerika ve Derin Avrupa'nın kurduğu masada olmak zorundaydın.

İtiraz hakkın yoktu çünkü. Şimdi siyasetin dehlizlerinde, "suçunun olmadığını" anlatma çırpınışların da biliniyor.

SONUÇ: Meral Akşener, 6'lı masayı resmen ikinci defa yıktı. Birinci de, gitti geldi. Şimdi de aynısını yaparsa, artık güvenilmeyen bir lider olur. Evet, dünkü çıkışı CHP'yi yaktı. Bakalım yanan CHP'den geriye ne kalacak?

Gerçi, Kemal Kılıçdaroğlu ve koltuğu kurtulur ama 2024 Mart ayında daha büyük yangın Kılıçdaroğlu'nun CHP'sini yakacak. Evet. Siyasi gelecekte, KEMAL KILIÇDAROĞLU'na tam ve kesin "bye bye" denecek. TÜRKİYE'de diktatörlüğün nasıl olduğunu gösteren Kılıçdaroğlu, bir daha 'demokrasi'den söz etmemeli. Çünkü kimse inanmıyor.