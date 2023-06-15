28 Mayıs 2023 gecesi, seçim sonuçları çıkınca hezimete uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tam 12 gün evine ve CHP'deki odasında kayboldu.

12 gün bir seçim sonucu analizi yapmak, etraflıca düşünme, ortaya çıkan rakamlara göre analiz yapmak, stratejik düşünce merkezleri ile fikir teatisinde bulunmak için yeterli bir süre. Elbette seçimin üzerinden geçen 12 günden sonra Kılıçdaroğlu'nun söyleyeceklerinin çok önemi vardı. Elbette, 'İstifa eder mi? Etmez mi, koltuğa yapılır mı? CHP içindeki çıkışlardan etkilenir mi?' merakı vardı. 12 gün sonra, Kılıçdaroğlu yandaş medyasının bir TV'sine çıktı.

Öyle laflar etti ki, tam bir kakafoni.

Kafa karışıklığı içinde. Bazı sözleri, insaf denecek kadar, dipsiz, anlamsızdı. Bir lafı var ki, evlere şenlik. Diyor ki, Kılıçdaroğlu, "Hatalı olan biz değiliz, kırsal kesim bize oy vermedi. Erdoğan, 500 lira dağıttı, bu yüzden oy vermediler." Kazanamamanın sorumlusu olarak KIRSAL KESİM VATANDAŞLARIMIZI YANİ ÇOĞUNLUĞU KÖYLÜ OLAN VATANDAŞLARIMIZIN yanlış tercihte bulunmasını gösteriyor...

Kemal Beye hatırlatırız. Bugün savurduğun, anti emperyalist yönden kopardığın CHP'nin kurucusu Atatürk'e ihanet ediyorsun. Atatürk'ün, 'Köylü milletin efendisidir' sözlerini size hatırlatmak borcumuz. Kılıçdaroğlu, neticeleri köylülere bağlıyor, bunlara verilen 500'er TL ile sonuca ulaşıldığını utanmadan iddia ediyor. Kemal Bey, CHP'den Atatürkçülerin tasfiye edilmesinden gocunmuyor, Atatürk'ün derinlikli sözlerini anlamıyor, fakat aslında, Türk Milletini de tanımaması daha büyük fikri çukuru ifade ediyor. Başkan Erdoğan, "Ne diyor 'Kırsal kesimden aldığı oylarla Cumhurbaşkanlığını kazandı'. Sandıktan çıkan iradeye saygı duymak yerine hala vatandaşa 500 liraya oylarını satıyorlar imasında bulunmak siyasi tükenmişliğin daniskasıdır. Artık kimse bu milletin evlatlarını aşağılama cesareti bulamayacak" dedi. "Partinizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal 'Köylü milletin efendisidir' demedi mi?" diye soran Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Kılıçdaroğlu teşhisini çok veciz yapıyor: Milletimizi kimse makarnacı, kömürcü, cahil göbeğini kaşıyan adam diye tahkir edemeyecek.

Sırf oy tercihlerinden dolayı kimse vatandaşa parmak sallamayacak. Vatandaşı kimse köylü cahil diye tahkim edemeyecek.

Milletimizi kimse makarnacı, kömürcü, cahil göbeğini kaşıyan adam diye tahkir edemeyecek. Kimse Anadolu insanına hakaret edemeyecek.

14-28 MAYIS'IN DERİNLİĞİ Aziz Milletimiz verdiği oylarla, CHP ZİHNİYETİNİ SANDIĞA GÖMDÜ. Çünkü, Kılıçdaroğlu'nun, Aziz Azerbaycan'ı, Zengezur Koridoru'nu iptal etmesine, Mavi Vatan, Karabağ, Doğu Akdeniz, Suriye, Irak politikalarında milletimizin çıkarlarının karşısında konumlanmasına, PKK/YPG/HDP/YSP ve diğer terör örgütleriyle tehlikeli ilişkiler içine girmesine, ikinci turda bu eğilimini örtmek, çakma milliyetçilik çıkışları yapmasına, hayali vaatlerde bulunmasına, 7'lı ucube yönetim modeline, emperyalist Batı ülkelerınden gözünü ayıramamasına, bağımsız Türkiye hedefinden sapmasına, milli ve yerli düşünceye ters tavırlar içinde bulunulmasına, SİHA-füze-uçak-uçak gemisi gibi Milli Savunma ataklarına karşı tavır gösterilmesine, ABDİngiltere'de kapalı kapılar ardında yapılan temaslarda, ne karşılığı ne verildiğinden rahatsız olduğunu gördü. Kılıçdaroğlu ve ortaklarının samimi olmadığına karar verdi.

14 Mayıs'ta millet ittifakı siyasi partilerine, 28 Mayıs'ta da CHP zihniyetinin temsilcisi Kılıçdaroğlu'na tavrını koydu.

SONUÇ: Cumhurbaşkanımız Erdoğan, milli ve yerli muhalefet ihtiyacını çok veciz ortaya koydu. CHP böyle siyaset yaptığı sürece bu ülkede iktidar yüzü göremez. Cumhuriyet ile yaşıt olduğunu iddia eden CHP'nin cumhurla, halkla barışması gerekiyor. CHP milli iradeyle sulh ilan etmediği takdirde yapacağı hamlelerin tamamı birer göz boyamadan ibaret kalacaktır. Biz ülkemizdeki muhalefetin kendini yenileyerek Türkiye Yüzyılı'na ayak uydurmasını samimiyetle istiyoruz.