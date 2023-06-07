KÜRESEL lider Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nı "Bismillah" diyerek başlattı. BEŞTEPE KÜLLÜYE'de Türkiye Yüzyılı'nın startını verirken tarihi bir konuşma yaptı. Ülkemizin önündeki yol haritasını açıklarken stratejik hedefleri işaret etti. Tarihi konuşmasının, "Milletimle beraber Türkiye Yüzyılı'nı nakış gibi dokuyacağız" sözleriyle STRATEJİK adımlara dikkat çekiyordu. Evet Türkiye'nin yol haritasını ilmek ilmek örmek-nakış gibi dokumak TÜRK MİLLETİNE VE ERDOĞAN'a çok yakışıyor. 2023-2028 süreci sadece Türkiye'nin değil. Yakın coğrafyasının.

Türk ve İslam dünyasının da kaderini bire bir yepyeni ilişkiler ağı ortaya koyacak.

21'inci Yüzyıl Düzeni hem küresel kurumlarda hem de zihinlerde müthiş gelişmelere gebe. O nedenle KÜRESEL LİDER ERDOĞAN en büyük şansımız.

2035'te Dünya Düzeni yerine oturacak.

Gelecek 12 yıl içinde dünyanın en başarılı lideri Erdoğan'ın 2023-2028 sürecini yönetmesi TÜRKİYE için çok önemlidir. Allahın milletimize lütfudur.

"Dünya daha adil olabilir" diye haykıran lider Erdoğan'ın varlığı KÜRESEL düzen kuruluşunda kirli planlar yapanların en büyük korkusu.

Erdoğan'ın göreve başlarken 81 MÜSLÜMAN ülke liderinin Ankara'ya gelmesi çok anlamlıdır.

YENİ kabinede MİLLİLİK, GENÇLİK.

KÜRESEL TECRÜBE, ÇALIŞKANLIK dikkat çekiyor. Erdoğan Meclis'e de çok önem veriyor. CUMHURBAŞKANI YARDIMCILIĞI'na Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz'ı getiren BAŞKAN ERDOĞAN'ın hem Kürt kardeşlerimize olan yakınlığının işareti, hem de ekonomik maharete güvenin işareti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Benim sır küpüm, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sır küpü" dediği Hakan Fidan, Dışişleri Bakanı oldu. Fidan da Türkiye için çok önemli bir değer. İlk Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde Milli Savunma Bakanı olan Hulusi Akar'ın Kayseri'den milletvekili seçilmesi nedeni ile yeni ismin kim olacağı merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan o geleneği bozmadı 2018 yılından bu yana, yani Akar'ın bakan olmasından sonra bu görevi yürüten Yaşar Güler'i tercih etti. Mehmet Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanı oldu. Bu Başkan Erdoğan'ın ekonomik hamlelere hazırlandığını gösteriyor. MİT artık İbrahim Kalın'a emanet. Bu da çok stratejik bir adım.

Genelkurmay Başkanlığı'na ise Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Musa Avsever'in tercih edilmesi de önemli.

Tüm bakanlar, YÜZYILIN KABİNESİ olarak seçildi. Hepsi görevinde başarılı olması için gerekli her türlü desteği alacak. Öncelikli olarak tabii ki ekonomi.

2023-2025 yıllarına ilişkin Orta Vadeli Program taktikleri devreye giriyor.

Orta vadede enflasyonun 2023 yıl sonu için yüzde 25'lerin altına, Orta Vadeli Program'daki hedefler doğrultusunda 2025 yıl sonuna kadar yeniden tek haneli rakamlara düşürülmesi ön görülüyor.

Tarımsal üretim, verimlilik ve lojistik planlaması güçlendirilerek gıda fiyatlarındaki oynaklığın önüne geçilmesi öncelikli hedeflerden biri.

Gelir düzeyi düşük bireylerin harcama kompozisyonu içinde önemli yer tutan kira harcamalarındaki fahiş artışın önüne geçilmesi de çözülecek.

2024-2028 döneminde yıllık ortalama yüzde 5,5 seviyesinde büyüme ile 2028 yıl sonunda 1,5 trilyon dolar milli gelir büyüklüğüne ve 16 bin dolarlık kişi başı gelir düzeyine ulaşma planı da YÜZYILIN KABİNESİ'nin önemli önceliği.

SONUÇ: TÜRKİYE YÜZYILI BAŞLADI. İlk hedef 2053'te Türkiye'nin dünyada KÜRESEL GÜÇ olması.

Güçlü Türkiye, yakın coğrafyası dışında Afrika'nın ve Asya'nın tamamı için de gerekli. TÜRKİYE MAĞDUR VE MAZLUM MÜSLÜMAN

DEVLETLERİN KORUYUCUSU olmak zorunda.

Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe dünyadaki barış ve huzur artacak.

ALLAH BAŞKAN ERDOĞAN VE AZİZ MİLLETİMİZİN YAR VE YARDIMCISI OLSUN.