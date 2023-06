BAŞKAN Erdoğan, Büyük Türkiye Yürüyüşü'nü taçlandıracağı TÜRKİYE YÜZYILI projesi için önündeki engelleri yine aziz milletimizle birlikte aştı.

Erdoğan'ı yıkmak için belki dünya tarihinin en büyük koalisyonu kurulmuştu. ABD, Avrupa Birliği, kirli medyaları, paralı yazarları iftiralarla, yalanlarla işe başladı.

The Economist, her saat başı bir Erdoğan karşıtı haberi online olarak yayınlıyordu. Türkiye'deki gayri milli medya da bunu köpürtüyordu.

Amaç algı OPERASYONLARIYLA Erdoğan'a destek veren kitleye az da olsa zarar vermekti.

BAŞARAMADILAR… Evet her türlü kirli iftiraları kullansalar da başaramadılar. 28 Mayıs sonrası aynı yayın organlarını dikkatlice incelerseniz, 180 derece döndüklerini görürsünüz.

Sadece onlar mı? Hayır. ABD, İngiltere, Fransa, Almanya'nın liderleri Erdoğan'ı ülkelerinin başkentlerinde ağırlamak için sıraya girdi. Öncesinde 100'ü aşan ülke liderlerinin TEBRİK KOROSU olarak sıraya girdiklerini de unutmayalım.

YENİ bir dönem başladı.

TÜRKİYE, bu yeni dönemde dünyanın en kilit ülkesi konumunda.

Amerikan CNN, "Erdoğan dünyanın her yerindeki krizde artık en büyük aktör" diyecek kadar gerçeği yazmak zorunda kaldı. Afrika kıtasının tamamında Erdoğan olmadan adım atmak mümkün değil. Asya'da da Avrupa'da da artık Erdoğan'la oturup anlaşmak zorundalar. Bu durum Türkiye'nin güçlü bir liderle ne kadar güçlü konuma geldiğinin de bir kanıtı. Kılıçdaroğlu seçilseydi, Avrupa ve ABD'nin birçok isteğine boyun eğen, eski piyon Türkiye olarak yoğun bakımda yaşam savaşı verecektik. Kılıçdaroğlu seçilseydi, Afrika'dan da Akdeniz'den de çıkmak zorunda kalacaktık. Hatta KKTC'deki tüm haklarımızdan vazgeçen bir Türkiye olacaktı.

Kılıçdaroğlu'nun ekibini dikkatlice incelerseniz, Avrupa ve ABD'nin isteklerini yerine getirmek için kurgulanan masada olduklarını görürsünüz. Aziz milletimiz bir kez daha bu kirli kumpası gördü ve gerekli dersi sandıkta verdi.

Aziz milletimiz, o "helalleşme" yalanlarına da inanmadığını gösterdi.

Depremzede kardeşlerimize hakaret eden bu güruh çok iyi bir ders aldı. Umarım ki bu dersi hep hatırlarlar. Yoksa yeni dünya gerçeğini iyi okuyamaz ve 13 kez seçim kaybeden birinin peşine takılırlar. Sonuç mu? Yalan umutlarla heyecanlanıp, duvara çarparlar.

Artık ülkeler GÜÇLÜ LİDERLER istiyor. Öyle kalp şovlarıyla herkese mavi boncuk dağıtan sözde iyilik melekleriyle bu yol yürünmez.

Türkiye tarihinin en önemli dönemine GÜÇLÜ LİDER ERDOĞAN'la giriyor. Bu bizim için büyük bir şans. Savunma sanayindeki atılımlar sürerken, teknolojide de artık BÜYÜK atılım göreceğiz.

KANAL İSTANBUL, bağımsızlığımızı çok daha güçlendirecek. Önümüzdeki günlerde Kanal İstanbul karşıtı saldırılar başlayacak. Çünkü Kanal İstanbul'un stratejik önemi, Derin Avrupa'da rahatsızlık yaratıyor.

Erdoğan verdiği tüm sözleri yerine getirdi. Kanal İstanbul da yapılacak. Aziz milletimiz, 14 Mayıs genel seçimi ve 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde Kanal İstanbul projesine de onay verdi.

SONUÇ: Yeni ve stratejik birçok proje göreceğiz. Türkiye bu atılımları yaparken, içerdeki fondaşların iftiraları olacak. Ancak BÜYÜK TÜRK DEVLETİ artık bu iftiralarla da başa çıkacak kadar güçlü.

TÜRKİYE YÜZYILI, iftiralarla engellenemez. Çünkü bu ülke 20 yılda o kadar büyük atılımlar yaptı ki, 3-5 saldırı artık içi boş umutlar olarak karşımıza çıkacak.