AZİZ milletimizin ak sütler gibi oylariyla 28 Mayıs'ta çok anlamlı mesajlar verdi. Bunlardan bu yazımda iki çok değerli mesajın Türk siyasetinin önünü nasıl açtığını irdelemek istiyorum 1: Siyasi ve ekonomik istikrarı devam ettirme, Batı blokunun kaos oyunlarının bozması.

2: Milli ve yerli bir muhalefetin artık Türkiye için vazgeçilmez olduğu.

Aziz milletimiz, Derin Amerika ve Avrupa'nın kurguladığı HDPKK destekli 6'lı Masa'nın liderlerini Meclis dışında bıraktı. Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Aksener, Ahmet Davutoğlu, Temel Karamollaoğlu, Ali Babacan ve Gültekin Uysal TBMM'de olmayacak. Genel kurul salonuna giremeyecek. Kanun çıkarmada oy olmayacak. Milli bayramlarda TBMM Genel Kurul salonunda konuşma yapamayacak. Bir önemli durum da dokunulmazlıklar olmayacak.

Bilindiği gibi milletvekilinin dokunulmazlığı var. Bazıları buna güvenip olur olmaz konuşuyor.

Hesap soramazlar diye skandal ifadeler kullanıyor. Dokunulmazlığın kaldırılması da uzun sürüyor.

TBMM Genel Kurulu'nda şu anda bekleyen birçok dokunulmazlık dosyası var. Ancak onların yok. Bu örnek. Aziz milletimizin 6'lı Masa liderlerini meclis dışında bırakmasını anlam ve önemini anlatmaya yeter.

CHP Genel Baskanı Kılıçdaroğlu Meclis dışında kaldı. Bundan sonra KİŞİLİK HAKLARINA saldırıda bulunursa veya izinsiz toplantı veya yürüyüşler yaparsa, devlet kurumlarını eskiden olduğu gibi basarsa ADALET önünde hemen hesap verecek. Ya kanunlara uygun davranacak aksi takdirde kanunları ciğnerse savcılık hemen harekete geçip sıradan her vatandaş gibi muamele görecek. GENEL BAŞKAN BİLE OLSA HESAP

VERECEK. CHP'nin Meclis Grup Başkanı olamayacak. Bir başka CHP milletvekili grup başkanı tarafından CHP TBMM'de temsil edilecek.

Aziz Milletimiz temmuz 2017'de BAŞKANLIK modelini onaylamıştı.

Şimdi artık PARLAMENTER sistemi diye bir şey söz konusu değil.

Çünkü Aziz Milletimiz bir kez daha bu sistemin çok başarılı olduğuna karar verdi. BAŞKAN ERDOĞAN liderliğinde CUMHUR İTTİFAKI, Milli ve Yerli adımlar atarak bu ülkenin vazgeçilmez olduğunu kanıtladı. Ülkenin bölünmesine izin vermeyen Aziz Millet, dünyaya da mesaj verdi. CHP, 20'inci Yüzyıl'da kaldı. Politikaları millilikten uzak.

Muhalefetin kendisini yenilemesi için tarihi bir fırsat çıktı. Yıkıcı değil yapıcı olmak zorundalar. Gayri milli değil milli ve yerli muhalefet olmak zorundalar. Meral Akşener için daha acıklı bir durum var. TBMM'de olmayan bir Akşener, partisine ne kadar hakim olabilecek. Aynı durum Kemal Kılıçdaroğlu için de geçerli. Kılıçdaroğlu, etrafındaki o çok bilmiş danışmanlarına uyarak, yalan vaatlerinin bedelini 13. kez seçim kaybederek ödedi. Kılıçdaroğlu bunlardan ders çıkartır mı? Zor.

Çünkü Kılıçdaroğlu iftira siyasetiyle başarı elde edeceğine inanıyor.

Bakmayın siz onun KALP yaptığına.

Helalleşme taleplerine. Hiçbiri gerçek değil. Bunun gerçek olmadığı 15 Mayıs-28 Mayıs arasındaki Kılıçdaroğlu fotoğrafı kanıtladı. AZİZ MİLLET, Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük yürüyüşünün Tayyip Erdoğan başkanlığında olduğunu gördü ve onayladı.

SONUÇ: Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Erdoğan'ı tebrik etmek için sıraya giren lider sayısı 100'ün üzerinde. Biden da, Macron da, Scholz da Sunak da Erdoğan'ı aradı ve çalışmak için heyecanlandıklarını söyledi. İşte BÜYÜK TÜRKİYE'nin dışa yansıması...