2010 yılı Mayıs ayında Derin ABD enstrumanı FETÖ'nün kasetle merhum Deniz Baykal'ı devirip yerine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan ile karşı karşıya geldiği 12, seçimi kaybetmişti, 28 Mayıs'ta 13. mağlubiyetini aldı.

Hatırlayalım. Muharrem İnce'nın söyledikleri tek tek gerçekleşiyor.

Daha önceki seçimlerde Muharrem İnce, Başkan Erdoğan'a karşı girdiği her seçimi kaybetmesi üzerine Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek "Çıkmışsın yenmiş, yenmiş de yenmiş" demişti.

Belli ki Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan karşısında yenilmeye doymuyor. Kaybediyor ama gitmiyor.

28 Mayıs akşamı yine hezimete uğramasına rağmen başta CHP'liler dahil tüm Türkiye istifa açıklamasını beklerken kameraların karşısına geçen Kılıçdaroğlu, sinirli şekilde "Mücadele vermeye devam edeceğim. Yürüyüşümüz sürecek, biz buradayız" diyerek genel başkanlık koltuğuna yapıştığını gösterdi.

Yıllardır Türkiye'de MUHALEFET BOŞLUĞU VAR diye tartışılıyor.

Kemal bey hiç oralı değil.

YENİ bir dünya düzeni kuruluyor.

Dengeler, eksenler değişiyor.

Böyle bir süreçte, dünyanın en stratejik konumunda bulunan Türkiye'de ana muhalefet partisi CHP'yi savuruyor.

2010 yılından bu yana geleceğe bakan, ülkemiz için önemli görülen ekonomik ve sosyal projeleri, programları ortaya koymaktan aciz... CHP'de bir vizyon yok. Gelecek yok.

HEYECAN YOK.

Belli oldu ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun millete ne söyleyecek sözü, ne de projeleri var.

Yalanla siyaset gemisini yürütebileceğini sanıyordu, 28 Mayıs'ta aziz milletten tokat yedi.

Üç aylık konuşmalarına bakınca, PKK'dan FETÖ'ye kadar çiçek atmadıkları, koruyup kollamadıkları hiçbir illegal yapı kaldı mı? Atatürk partisi iddiasındaki CHP, bugün Pensilvanya'nın partisi haline dönüşmedi mi? Maalesef hakaret ve küfür siyaset dili oldu. Evet. Fikrin olmadığı yerde küfür, vizyonun olmadığı yerde hakaret olur.

28 Mayıs akşamından itibaren Türkiye'de en çok konuşulan konuların başında "KEMAL KILIÇDAROĞLU'nun siyasi ÖMRÜ NE ZAMAN BİTER?" sorusu geliyor. Denizcilere göre vurgun yiyen balık iflah olmaz.

Hem 14 Mayıs'ta hem de 28 Mayıs'ta Başkan Tayyip Erdoğan karşısında hezimete uğrayan Kılıçdaroğlu vurgun yemiş durumda. Yedikleri vurgun üzerine CHP karıştı. CHP'de hem parti içi hem de diğer partilere yönelik eleştiriler, "Biz dememiş miydik" kelimeleri havada uçuşuyor. CHP içinden ve arka bahçesinden özellikle Ahmet Davutoğlu'na ve Ali Babacan'a, "Faydalı olmadılar, çalışmadılar" suçlamaları yükseliyor...

Bilindiği gibi yavruları Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, Temel Karamollaoğlu ve Gültekin Uysal'a milletvekilleri taşıdı.

Kendilerini telefonla arayan Kılıçdaroğlu, gece 22.30'da yavrularını CHP'ye davet etti. Onlar gelneden çıkıp "Yerindeyim. Bir yere gitmiyorum" mesajı verdi. Kılıçdaroğlu ve yavruları bir iki saat süren bir toplantı yaptılar ama ne yazılı ne sözlü açıklama yapılmadı.

Sızan bilgilere göre Kemal Kılıçdaroğlu, "Aman dağılmayalım. 2024 belediye seçimlerine ortak girelim" diyerek adeta yavrularına yalvarır konuşmalar yapmış.

Siyası kulislere göre Temmuz ayı sonunda yapılacak CHP Kurultayı'nda Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlığı bırakmayacak. Karşı çıkanlara belediye başkan ve belediye meclis üyeliklerini dağıtacak. Yerinde duracak ama TOPAL ÖRDEK pozisyonuyla 2024 yılı Mart ayında yapılacak belediye başkanlığı seçimlerinde son şansını deneyecek.

KAYBETTİ. ARTIK DURAMAZ. SONUÇ: KEMAL KILIÇDAROĞLU'na sorular. Bu ne hırs Kemal Bey.

Yazık değil mi CHP ye oy veren vatandaşlarımıza.

Tahammül sınırları aşıldı.

2024 Mart seçimlerine kadar CHP seçmenlerine sabırlar diliyorum.

BÜYÜK TÜRKİYE ZAFERİNİ KAZANAN BAŞKAN TAYYİP ERDOĞAN'A '2023-2028 BÜYÜK TÜRKİYE YÜRÜYÜŞÜ'NDE BAŞARILAR DİLİYORUM.