14 MAYIS'IN ANLAM VE ÖNEMİ ŞUDUR:

1919'larda aziz vatanımızı YEDİ DÜVEL İŞGALE kalkışmıştı. BAŞKOMUTAN Gazi Mustafa Kemal ve aziz milletimizin kazandığı İstiklal Savaşı ile denize döküldüler. 100 yıl sonra YEDİ DÜVEL The Economist'ten Der Spiegel'e kadar uluslararası medyası, yerli işbirlikçileri ile yine Türkiyemiz'i kuşattılar. Bu sefer, BAŞKOMUTAN TAYYİP ERDOĞAN'IN zaferiyle parçalandılar.

YEDİ DÜVELİN işbirlikçileri, AZİZ MİLLETİMİZİN ferasetini, basiretini hiçe saymış, Başkan Erdoğan'ı hiç tanımamış!

15 Temmuz'da aparatları FETÖ'yü kullanıp darbeye teşebbüs etmişlerdi, paramparça olmuşlardı. Son umutları 14 Mayıs seçimleriydi. EVET. YEDİ DÜVEL Başkan Erdoğan'ı yine yıkamadı. Aziz milletimiz bölücü terörle, teröristle yol yürüyene GEÇİT vermedi.

SİYASİ VE EKONOMİK İSTİKRAR DEVAM EDECEKTİR.

Siyasi ve ekonomik istikrarın anahtarı, BAŞKANLIK VE Meclis'in beraberliğidir.

Cumhur İttifakı, TBMM'de çoğunluğu sağladı. Bu pozisyonda İKİNCİ TURDA Başkan Erdoğan aziz milletimiz tarafından daha da oyunu artırarak, daha SAĞLAM bir şekilde YEDİ DÜVELE meydan okumasını sağlayacaktır inşallah. Yedi düvele birinci turda tarihi bir tokat atıldı. HDP/PKK, FETÖ desteği, The Economist'ten Der Spiegel'e kadar uluslararası medyası ile seçime giren CHP-Kemal Kılıçdaroğlu kumpanyası, Başkan Erdoğan'ın çok gerisinde kaldı.

Kılıçdaroğlu 3 milyona yakın fark yedi.

Bu gerçekler ışığında önümüzdeki 15 gün içinde, Millet İttifakı'nın Batı bloku ve aparatlarının maskesi biraz daha düşecek, aziz milletimizin feraseti ve basiretiyle iş tamamlanacaktır.

AZİZ MİLLETİMİZ, ERDOĞAN LİDERLİĞİNDE TÜRKİYE YÜZYILINI BAŞLATTI. 1915'lerde Birinci Dünya Savaşı ile kurulan "20'inci Yüzyıl Düzeni" sona erdi. "Yeni Dünya Düzeni" kuruluyor. İçinde yaşadığımız süreçte 21'inci Yüzyıl düzeninin mimarisi ilerliyor.

Bu yeni süreci çok iyi okuyan BAŞKAN ERDOĞAN -Türk Devlet Aklı bir taraftan Büyük Türkiye yolunda yürüyecek, diğer yandan 21'inci Yüzyıl'ın 'Özgül Ağırlığı Olan Bölgesel güç-Küresel Aktör Konumunu tahkim edecektir.

Dünya, çok tehlikeli jeopololitik kırılmalarla karşı karşıya bulunuyor.

Dünya için çok kritik olayların merkezinde Türkiye'nin jeopolitikjeoekonomik pozisyonu var.

21'inci Yüzyıl Yeni Dünya Düzeni kuruluşunu fırsat olarak gören Türk Devlet Aklı müthiş jeopolitik-jeoekonomik hamlelerine hız verdi.

Çevremizde, jeopolitik haritalar değişiyor. ABD (NATO) ile Rusya'nın UKRAYNA üzerinde jeopolitik hesaplaşması KARADENİZ'E VE ASYA'ya evriliyor, Çin etrafında yeni jeopolitik haritalar şekilleniyor.

KARADENİZ VE ASYA demek, TÜRKİYE VE Türk Devletleri demek EVET. Yeni Dünya Düzeni'nin KÖŞE BAŞI'nda Türkiye var. Başkan Erdoğan- Türk Devlet Aklı gerçekleştirdiği jeopolitik hamlelerle, Türkiye'yi köşe başı haline getirmişti. Türkiye'nin geldiği nokta, Suriye'ye yönelik operasyonlarla, Libya'yla imzalanan deniz anlaşmasıyla, Doğu Akdeniz'de Mavi Vatan stratejisiyle, Katar ve Somali'de kurulan askeri üslerle, kardeşimiz Azerbaycan'la beraber Karabağ Ermeni işgalinin sonlandırılmasıyla ilmek ilmek örülmüştü.

2023-Mayıs seçimleri sonrası Türkiye, yakın coğrafya jeopolitik haritalarına müdahale edecek siyasi ve ekonomik KALKANLARINI KURMA yolunda ilerleyecektir.

TÜRKİYE YÜZYILI'nı ilmek ilmek örme süreci başladı. Yeni Dünya mimarisinde bölgesel güç-küresel aktör Türkiye, hem Doğu'da hem Batı'da jeopolitik ve jeoekonomik hamlelerini sürdürecek.

SONUÇ: Aziz milletimiz son kararını 28 MAYIS'TA verecek, bir gün sonra 29 MAYIS. İkinci turun sembolü, İSTANBUL'UN FETHİ olacak.

AYASOFYA'YI CAMİYE ÇEVİREN BAŞKAN ERDOĞAN, 29 MAYIS GÜNÜ İstanbul'un Fethi'nin 570'inci yıldönümünü aziz milletimizle kutlama imkanı bulacaktır inşallah. GELECEK ZAFERLER DE inananların OLACAKTIR.