GEÇMİŞ asırlardaki Haçlı Seferleri günümüzde kabuk değiştirerek devam etmektedir. Çeşitli parametrelerle yürütülmektedir.

İstiklal Marşı yazarımız Milli şair rahmetli Mehmet Akif Ersoy'un büyük bir isabetle bahsettiği TEK DİŞİ KALMIŞ BATI'NIN İSTİHBARAT SERVİSLERİ VE MEDYASI, ardı ardına Başkan Erdoğan'a saldırıyorlar.

TEK DİŞİ KALMIŞ BATI'NIN The Economist, Fınancial Times, Guardian, Times, Washington Post, Le Point, L'express, BBC, Reuters seçime 4 gün kala saldırı dozunda zirve yaptılar.

Özellikle The Economist...

Rothschild ailesinin kontrolündeki derginin Twitter hesabı, 2 saatte bir "Kılıçdaroğlu'nu tercih edin" minvalinde tweet atıyor. Buradan anlıyoruz ki, küresel çetenin adamı Kemal Kılıçdaroğlu. Teröristleri bile özgür bırakacağını gizlemeyen Kılıçdaroğlu, ABD ve Avrupa medyasına açık açık, "Ben kullanışlı biriyim. Ne isterseniz yaparım" diyor. Başkan Erdoğan'ı devirerek, BAĞIMSIZ TÜRKİYE'yi eskisi gibi kontrol edeceklerini sanıyorlar. Kılıçdaroğlu, tercihlerinin altında da bu yatıyor.

Türkiye'yi IMF prangası altına almak, faizleri 25-30'lara çıkartarak Türkiye'yi yok etmek için seçilen kişi Kılıçdaroğlu. The Economist denen aşağılık yayın organı, "Diktatörün sandıkta devrilmesi için son şans" diyor.

Derginin tasmasını elinde tutanlara şu soruyu soran maalesef yok.

Dünya üzerindeki diktatörler sandık koymazlar. Koydukları sandıkların da sonucu bellidir. The Economist aslında, "Erdoğan, Türkiye'yi büyütüyor. Biz yönetemediğimiz her lidere diktatör yakıştırması yaparız. Bunu da o ülkede satın aldığımız gazeteci müsveddelerine da yayması için para veririz" bunu gizli söylüyor. Çünkü yönettikleri 15 IQ'su olan gazetecilerin bile bu hainliği anlamaması gerekiyor.

Biliyorlar ki, Erdoğan kaybederse Kılıçdaroğlu Akdeniz'den de Afrika'dan da çekilecek. Türkiye'nin bölgedeki gücünün bir kısmını Washington'a diğer kısmını da Berlin-Paris arasında paylaşılmasını sağlayacak.

Kılıçdaroğlu'nun İpek Yolu diye yayınladığı hain bir haritada bir detay dikkatinizi çekti mi? Azerbaycan'ı pas geçip İran üzerinden yol yapan Kılıçdaroğlu, aslında Türk dünyasının da karşısında olduğunu ilan etti. Kemal bey, sizim kimin adayısınız? "Sana Söz" diyerek hangi ülkelere söz verdiniz? Bu ülkenin büyük yürüyüşünü durdurarak, HDPKK'lılarla nasıl bölünmüş bir Türkiye hayali içindesiniz? Başkan Erdoğan, MAVİ VATAN DOKTRİNİ ilan ederek, Derin Amerika-Avrupa'nın tetikçisi Yunanistan'ı ve Güney Kıbrıs Rumlarını ADALAR DENİZİ (EGE) VE AKDENİZ'i işgal teşebbüsünü def etti. Bu da sizi derinden yaraladı. Kemal Kılıçdaroğlu kumpanyasının neler yapacaklarını iyi anlamak için yardımcıları, CHP'li eski Londra Büyükelçisi Ünal Çeviköz'ü izlemek yeterli.

KİMDİR BU CHP'Lİ ÜNAL ÇEVİKÖZ?

Bu lafları gocunmadan söyledi:

"Türkiye Libya'da çizgiyi aştı", "Türkiye Suriye'de meşru değil", "S-400'ler aktive edilmeyecek", "Türkiye, Doğu Akdeniz'i geriyor", "Türkiye, Dağlık Karabağ'a cihatçı gönderdi"... Hangi Milli Türk bunları söyleyebilir?

SONUÇ: TEK DİŞİ KALMIŞ BATI MEDYASI'NA GÖRE, KEMAL KILIÇDAROĞLU KUMPANYASI İKTİDAR OLURSA ASIL KAZANAN ABD OLACAK.

Sık sık vurguluyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu 7'li koalisyonu KADERİNİ BİDEN'A BAĞLAMIŞTIR. Mandacılık tiyatrosunda rol almışlardır. AZİZ MİLLETİMİZ'in Bağımsız Türkiye yürüyüşüne engel olmaya çalışanlara, Pazar günü tokat gibi bir cevap verecek. NE MUTLU GÜÇLÜ VE BÜYÜK TÜRKİYE

YOLUNDA YÜRÜYENLERE...