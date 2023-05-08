PANİK Atak Nedir? Özellikle hayatımızda belirgin bir değişiklik yaşandığında ve bu durumdan dolayı stres hissettiğimizde ortaya çıkan bir durumdur.

Panik atakların fizyolojik belirtileri içinde "Kaybedersem neler olur?

Olumsuz durumları tekrar yaşarsam" şeklinde oluşan korkular vardı. Bu korkular, endişeler ve fobilerin domino taşları gibi birbiri ardına sıralanması söz konusudur. 14 Mayıs seçimlerinde son 8 güne girerken, CHP-Kemal Kılıçdaroğlu ve yavrularında, "Bir ses kaseti çıkacak, sakın inanmayın" telaş ve paniği göze batıyor. Sanki FETÖ ve PKK'yla ilintili olduğu söylenen kaset sahte değilmiş gibi ön almaya çalışırken panikleri dikkati çekiyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP kanalı KRT TV'ye çıkarak kaset iddialarıyla ilgili sözleri yaşadığı paniği açığa çıkardı:

"Kaset, 2022 Ekim ayındaki ABD seyahati sırasında yol üzerinden kurgular yapmaya, ses kayıtları ve görüntüler üzerinden bir şeyler yapmaya çalışıyorlar diye bir bilgi geldi." Kaset paniği yaşayan Kılıçdaroğlu'na sormak lazım.

1) Böyle bir bilgi ABD İstihbarat servisi CIA'dan mı geldi? Bilindiği gibi o seyahat CIA koruması altında yapılmıştı.

2) "Amerika seyahati orijinli kasetin yayınlanması durumunda bir saat içinde sahte olduğunu ortaya koyacağız.

Bir dizi önlemler aldık" diyorsunuz Kemal Bey, peki hem sizin ve hem de yavrularınızdaki panik ne iş? Sözde sahte dedikleri kaset, 7'li koalisyonu çok ürkütmüş, korkutmuş görünüyor. Kemal Kılıçdaroğlu kendinden emin ise neden panik yaşanıyor?

Meşhur Wikileaks belgelerinde, CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında "Gölge CIA" olarak bilinen Stratfor belgeleri yayınlanmış "TR 705" kodu taşıdığı için eleştirilere konu olmuştu.

Sezgin Tanrıkulu, 3 dönemdir İstanbul'dan CHP milletvekili olmuş iken, bu sefer Diyarbakır'da liste başına alındı. Kılıçdaroğlu ile HDP'nin kapalı kapılar ardında yaptığı pazarlıklarla ilgili iddiaların çok konuşulduğu bir süreçte, STRATFOR 75 KODLU Tanrıkulu'na özel bir yer ayırmakta yarar var. Hem şu andaki CHP-HDP-PKK ilişkilerinde, hem de seçim sonrası Meclis'te CHP ile HDP-PKK arasında Sezgin Tanrıkulu BİR KÖPRÜ görevi yapacağı iddiaları yoğunlaşmış durumda. Nitekim, HDP Eşbaşkanı Mithat Sancar ve Pervin Buldan açıkça "Kemal Kılıçdaroğlu ile HDP hedefleri örtüşmektedir" dediler.

Şimdi bu hedefleri birer birer her gün CIA APARATI terör örgütünün ele başıları ortaya koyuyorlar.

Geçtiğimiz Cumartesi gecesi, Cumhurbaşkanı adayı CHP-Kemal Kılıçdaroğlu, varolan bir projeyi vadetti.

Sosyal medyada dalga konusu oldu.

Kılıçdaroğlu, "Tarihi İpek Yolu'nu canlandıracağız. Yani Türkiye'yi Çin'e bağlayacağız. Hızlı, yeni bir ticaret ve taşıma koridoru, yani otoban açacağız.

Bu koridor boyunca yüksek kapasiteli karayolu ile çift hat demir yolu altyapısı oluşturacağız" dedi.

GÜNAYDIN KILIÇDAROĞLU.

Treni kaçırdın. Çin-Türkiye seferleri 2 yıldır devam ediyor.

Başkan Tayyip Erdoğan, Türk Devletler Birliği'ni ilmek ilmek ördü.

Kıbrıs Türk Devleti'ni Türk Devletleri Birliği bağrına bastı. Kazakistan- Türkmenistan-Azerbaycan üzerinden BAKÜ-TİFLİS-KARS ANKARA-İSTANBUL demiryolu çalışıyor.

Çin'den Avrupa'ya uzanan demiryolu projesine yönelik müthiş YENİ yatırımlar yapılıyor. Azerbaycan/ Türkiye, Karabağ zaferiyle ZENGUZUR KORİDORU'nu açarak ORTA KORİDOR DEMİRYOLU inşa ediliyor. Türkiye direkt Asya'ya bağlanıyor. Türkiye'den Çin'e giden ilk ihracat treni 4 Aralık 2020 tarihinde İstanbul'dan yola çıkmış, Marmaray'dan geçerek Bakü-Tiflis- Kars demir yolu hattı ve Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor üzerinden Çin'e ulaşmıştı. Tren, 8 bin 693 kilometre yol alıp, 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek yükünü Çin'e ulaştırmıştı.

2020 yılının sonunda Türkiye'den Çin'e giden ihracat treninin Halkalı'da durduğu iddiası, CHP arka bahçesi ve muhalif medya tarafından dillendirilmişti.

EVET. CHP-KEMAL KILIÇDAROĞLU VE YAVRULARININ GÖZLERi VAR GÖRMÜYORLAR, KULAKLARI VAR DUYMUYORLAR, DİLLERİ VAR KONUŞMUYORLAR.