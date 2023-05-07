ATLANTİK Çağı'ndan (Amerika- Avrupa) Asya Çağı'na (Çin, TÜRK Devletler Birliği, Hindistan) geçiş süreci içindeyiz... Dünya ve özellikle yakın coğrafyamızdaki jeopolitik kırılmalarla karşı karşıya kalınması söz konusu iken Türkiye'miz tarihi bir viraj noktasındadır.

Böyle bir süreçte, Başkan Erdoğan- Türk Devlet Aklı'nın yürüttüğü BAĞIMSIZ TÜRKİYE YÜRÜYÜŞÜ'nün anlam ve önemi çok büyüktür. Irak-Suriye- Doğu Akdeniz-Ege Denizi-Karadeniz'de yaşanacak jeopolitik kırılmalar (2023- 2028) sürecinde dünyanın en tecrübeli ve Küresel Lider Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin başında bulunması ülkemiz için büyük Allah'ın bir lütfu olacaktır. Bu noktada Eski Türkiye özlemi içinde olan ve ABD-Avrupa-NATO'ya çıpalanacak ülkemizin başında, CHP-Kemal Kılıçdroğlu omurgasında kurgulanan 7'Lİ KOALİSYON VE TECRÜBESİZLİĞİN Türkiye'miz için ne kadar kritik- hassas- meçhul bir pozisyonda bulunacağını AZİZ MİLLETİMİZ MUHAKKAK değerlendirecektir. 14 Mayıs 2023 seçimleri sonrası yakın coğrafyamızda yaşanması söz konusu olacak jeopolitik kırılmaların arka planını biraz daha açalım.

1) UKRAYNA SAVAŞI GENİŞLEYECEK

2) DOĞU AKDENİZ-ADALAR DENİZİ KARIŞACAK

3) IRAK-SURİYE BÖLÜNMELERİ VE PKK TERÖRİZMİNİN YAYGINLAŞMASI

4) YUNANİSTAN'IN BATI'NIN TETİKÇİSİ OLARAK EGE'DE KARASULARINI 12 MİLE ÇIKARMA TEŞEBBÜSÜ....

Lütfen dikkat ediniz. Yakın coğrafyamızda yaşanması söz konusu olacak çok kritik olayların merkezinde Türkiye'miz bulunmaktadır. Yukarıda yazdığımız her gelişme karşısında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan-Türk Devlet Akli, BAĞIMSIZ TÜRKİYE DURUŞUYLA acil müdahale pozisyona geçer. Velev ki iktidara geldiler, Türkiye'yi yeniden ABD-NATO'ya çıpalamış CHP-Kemal Kılıçdaroğlu'nun 7'Lİ KOALİSYONU kıvranır durur, acil müdahale etmek sıkıntısı yaşamaz mı?

BBC'YE VERDİĞİ SÖZLER

Yakın coğrafyamızdaki jeopolitik belaların başını hiç kuşkusuz Rusya - Ukrayna savaşı çekiyor. Bilindiği gibi, Ukrayna üzerinden Amerikan Başkanı Biden ile Rusya lideri Putin arasında bir küresel savaş satrancı oynanıyor. Ukrayna savaşının ABD-NATO'nun Doğu Avrupa'da, Karadeniz'de ve Baltık Denizi'nde genişlemesinden tutunuz, Rusya'nın bacaklarının kırılması, ABD-NATO'nun Çin'e yönelik kuşatmayı arttırmasına kadar uzanan derin hedefleri var... Böyle çok kritik bir süreç yaşanacakken, (Derin) İngiltere'nin sesi BBC'ye konuşan CHP Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Rusya'yla değil Batı'yla ilişkilere öncelik vereceklerini söyledi. u ne demek? Batı Kulübü, Ukrayna savaşı bağlamında ABD ve İngiltere, genel olarak da NATO'dur.

Gerçekten, Başkan Recep Tayyip Erdoğan-Türk Devlet Aklı, Ukrayna savaşı bağlamında Rusya ile Amerika arasında TARAFSIZ KALMASAYDI, Batı kulübü Türkiye'yi Rusya'ya karşı savaş ortamına çekerdi. Kemal Kılıçdaroğlu ve yavruları, Batı Kulübü (ABD-Avrupa) ile hareket ederler, tarafsızlığı kaybederler ve komşumuz Rusya ile soğuk savaşa sebep olacaklar demektir...

Demek ki, Kemal Kılıçdaroğlu Batı'nın adamı olarak, Karadeniz'in NATO gölü olmasına yardımcı olduğu taktirde, ABD ve İngiltere'nin Karadeniz'e girmesi, Boğazlar'ın kullanımına izin vermesi ile taraflılık ilanı bir tarafa, bağıra bağıra RUSYA ile soğuk savaşı çağırma sevdasında olacak demektir.

Kemal Kılıçdaroğlu, ABD-RUSYA arasındaki savaşta, TÜRKİYE'Yİ TARAF HALİNE GETİRME SEVDASINDA. BAĞIMSIZ TÜRKİYE YÜRÜŞÜNDEN TAVİZ VERMEKTE. NİHAYETİNDE KOMŞU RUSYA İLE TÜRKİYE'Yİ KARADENİZ'DE SOĞUK SAVAŞ İKLİMİNE SOKACAK NİTELİKTE...

SONUÇ: Yeni Dünya gelişimini, ABD-NATO'nun derin planlarını, ÇİN-Rusya beraberliğinin olası yansımalarını çok iyi okuyan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TÜRKİYE YÜZYILI PARADİGMALARINI Aziz Milletimiz'in önüne koydu. 2023 yılıyla beraber artık TÜRKİYE'NİN YÜZYILI yolunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi bölgesel güç-küresel aktör konumunu tahkim ediyor... Bir taraftan TÜRK DEVLETLER BİRLİĞİ PARADIGMASINI ilmek ilmek örüyor, diğer taraftan Doğu Akdeniz, Ege, Karadeniz ve Boğazlar üzerinde Türkiye'nin jeopolitik kontrolünü güçlendirmeyi ısrarla yürütüyor.

NE MUTLU BAĞIMSIZ TÜRKİYE YOLUNDA YÜRÜYENLERE.