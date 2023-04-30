HALK arasında kötü, sinsi adamlar için sıklıkla kullanılan anlamlı deyimler var.

Kötülük yapan birisi görüldüğünde, 'insanlar böyledir, bazıları yalan olur, bazıları yılan', 'sinsi insan yılan gibidir', 'değişmesi beklenmez, yılan sadece derisini değiştirir, huyunu asla' gibi birçok söz vardır. Derin Amerika'nın beslediği YILAN ADAM'lardan birisi de Michael RUBİN'dir.

CIA bu adamın yılan olduğunu bilir, başkalarını ısırması için besler. Bu yılan adam, Türkiye ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan düşmanıdır, FETÖ'nün en has adamıdır. CIA ve Pentagon'un psikolojik harp aparatı olarak bilinen bir mahlukattır.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın geçtiğimiz akşam katıldığı canlı yayında mide rahatsızlığı geçirmesinin ardından sağlık durumuna ilişkin, algı operasyonun aparatı olarak YILAN olduğunu gösterdiler.

"Başkan Erdoğan'ın ciddi bir rahatsızlığı var ancak duyurulmuyor" iddiasında bulunan YILAN ADAM Rubin, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın dün önce İstanbul'da Teknofest'te yaptığı muazzam açıklamalar, ardından İzmir'de gerçekleştirdiği tarihi kalabalığa seslendiği miting, yılanları korkuttu, paniğe sevk etti.

YILAN ADAM Rubin, "Doğru yolda bir Türkiye için ABD ve AB'nin canla başla çalışması gerek" diyerek öttürüldü.

CIA ve Pentagon'un psikolojik harp APARATI olarak kullandığı FETÖ destekçisi Rubin, TAKSİMGEZİ KALKIŞMASINA VE 15 TEMMUZ FETÖ DARBE girişimine de açıktan destek vermişti.

ALÇAK ADAM RUBİN, TÜRK SİHA-BAYRAKTAR'A da SALDIRMIŞTI. Ocak ayında, FETÖ'nün hain darbe girişimini destekleyici yazısıyla bilinen Rubin, Türkiye'den çekiniyor.

Çünkü Türkiye, Bayraktar sayesinde çok önemli adımlar attı.

Libya'da ABD'ye ders veren Bayraktar, Azerbaycan'da da Avrupa Birliği'ne ders verdi.

Artık uluslararası savunma uzmanları, "Bayraktar sayesinde savaş taktikleri değişti" demeye başladı. Peki Bayraktar'dan kimler rahatsız?

HDPKK, CHP içindeki Kandil destekçileri, Ali Babacan adlı yavru partinin genel başkanı.

Kılıçdaroğlu, kalkıp Türk savunma sanayii için CIA destekli bir şirketle anlaştıklarını açıklıyor.

Neden? Çünkü SİHA yerli ve milli.

Bu korku Kılıçdaroğlu'nu yönetenler için artık çok ciddi boyutta. Kılıçdaroğlu da bu kişilerin istediği her açıklamayı yapacağına dair söz verdi.

O nedenle Bayraktar'ı hedef seçti. Çünkü ortağı Kandil'i dize getiren SİHA'lardan hepsi rahatsız.

Ancak ne yaparlarsa yapsınlar 14 Mayıs, Türkiye için bir MİLAT olacak.

SONUÇ: Belli ki, Derin Amerika-Avrupa'nın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu omurgasında kurguladıkları 7'li koalisyon desteklerine rağmen başarısız. Aziz Milletimiz'in Başkan Erdoğan'a olan desteğinden çok rahatsızlar.

14 Mayıs 2023 seçimlerinden de zaferle çıkacağı belli olan Başkan Erdoğan'ın 2023-2028 sürecinde de mazlum ve mağdur Müslümanlar'a yönelik sinsi ve derin planlarının paçavraya çevrileceğinden uykuları kaçıyor.