CUMHURBAŞKANIMIZ Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti, 14 Mayıs seçimleri için "Türkiye Yüzyılı için doğru zaman doğru adam" ve "Doğru adımlarla yola devam" sloganlarını kullanıyor. Bu sloganlarla Aziz Milletimize verilmekte olan mesajların anlam ve önemi var.

DOĞRU ADAM: RECEP TAYYİP ERDOĞAN

DOĞRU ZAMAN: Yeni dünya düzeni kuruluyor. 2023-2028 süreci Türkiye'nin yeni dünyada yerini, etkisini, jeopolitik konumunu, küresel aktörlüğünü belirleyecek. Bundan dolayı, doğru zamanda doğru adam Türkiye'yi yönetmeli.

DOĞRU YOL: Yeni dünya düzeni kuruluşunda iki ana güç odağı var. Birisi, ABD-İngiltere-Avrupa (Batı), ikincisi ÇİNRusya.

Başkan Erdoğan liderliğinde Türkiye, ne Batı ne Doğu, Bağımsız Türkiye diyerek TÜRK DEVLETLERİ BİRLİĞİ EKSENİ KURARAK, Türkiyemizi doğru yolda ilerletiyor.

Peki, CHP-Kılıçdaroğlu omurgasında kurgulanan Millet İttifakı'nın hedefi doğru değil. Türkiyemizi tekrar eskiden olduğu gibi, ABD-Avrupa-NATO'ya vagon yapmak istiyorlar. Batı'ya NATO'ya yeniden vagon yapılırsa, Brüksel'e bakan Türkiye bağımsız hareket edemez. Hedefleri DOĞRU YOL değildir. Jeopolitik hamleleri, Batı'nın olurunu almadan gerçekleştiremez.

BAŞKAN ERDOĞAN 3 BÜYÜK ŞEHİRDE 3'ER MİLYONLUK MİTİNG YAPACAK

29 NİSAN: İzmir, Gündoğdu. (Aynı tarihte Anadolu SİHA gemisi İzmir Kordon'da olacak)

30 NİSAN: Ankara. Başkent Millet Bahçesi.

13 MAYIS: İstanbul-Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi.

Başkan Erdoğan'ın üç büyükşehirde yapacağı mitinglere Cumhur İttifakı'nın diğer liderleri de katılacak.

BELLİ OLAN MİTİNGLER

2 MAYIS: Ordu

3 MAYIS: Trabzon-Rize

4 MAYIS: Samsun Bayram sonrası mitinglerde. AK Parti'nin mitinglerinde kullanılacak olan Uğur Işılak'ın DOĞRUYA DOĞRU isimli bestesi büyük beğeni topladı. Sözleri çok gelişmeyi anlatıyor:

'Neler gördük neler

Baştayken gölgeler, değişti dengeler

Doğruya doğru

Asla pes etmedik terk edip gitmedik

Hakkı çiğnetmedik

Doğruya doğru

***

Yanlışa yanlış de doğruya doğru

Neyse onu söyle doğruya doğru

Eğmedik bükmedik doğruya doğru

Asla diz çökmedik doğruya doğru

***

Umutla yoğrulduk kalktık ve doğrulduk

Yeniden varolduk

Doğruya doğru

Aşkımız temelli hem yerli hem milli istikamet belli

Doğruya doğru

***

Görüyor bu millet

Milletiyle devlet

Kulak ver türküye

Mesele Türkiye'

YABANCI MAHFİLLERİN BAŞI DÖNDÜ

Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayii hamleleri, yabancı mahfiller ve basını tarafından yakından takip ediliyor.

Özellikle yerli ve milli İHA/SİHA'ların dünyada başarısını ispat etmiş olması Türkiye'yi savunma sanayiinde gözlerin üzerine çevrildiği yer haline getirdi. Türkiye şantiye/Başkan Erdoğan mühendis. Bir hafta içinde töreni yapılan KIZILELMAANADOLU SİHA GEMİSİ-İMECE'den sonra Altay tankı da dış basının başını döndürdü.

Fransa'nın en önemli gazetelerinden Le Figaro, hizmete alınan Türkiye'nin ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'ya sayfasında yer ayırdı. Gazete, "NATO üyesi olan Türkiye, özellikle Ankara'nın gururu haline gelen SİHA'larının başarısıyla son yıllarda savunma sanayisini önemli ölçüde ilerletti." yorumunu yaptı. Haberde, 2016'da inşasına başlanan geminin ayrıca 13'ü tank olmak üzere 94 muharebe aracı barındırabileceği bilgisi paylaşıldı.

Baykar'a ait Bayraktar TB2 SİHA'ların, Libya ve Azerbaycan'da olduğu gibi savaşın ilk saatlerinde Ukrayna'da da kendini kanıtladığına dikkati çekildi. Ayrıca Kiev ile Moskova arasında arabuluculuk çabalarını artıran ve geçmişte SİHA'larıyla Doğu Akdeniz'de güç gösterileri gerçekleştiren Ankara'nın, Erdoğan'ın da dediği gibi gerekirse dünya çapında askeri ve insani operasyonları da buradan koordine edebileceğine işaret edildi.

SONUÇ

DOĞRU ADAM-DOĞRU ZAMAN-DOĞRU YOL'DA BAŞKAN ERDOĞAN'IN, BÜYÜK TÜRKİYE YÜRÜYÜŞÜ İNŞALLAH AZİZ MİLLETİMİZ DESTEĞİYLE 2023-2028 SÜRECİNDE DE DEVAM EDECEK. ZAFER İNANANLARIN OLACAKTIR.