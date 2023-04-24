87 MİLYONLUK Aziz Milletimiz, 21-23 Nisan 2023 günlerinde, Ramazan Bayramı, Egemenlik ve çocuk Bayramı, Bağımsızlık Bayramı, Konut Bayramı'nı huzur ve güvenle geçirdi.

Allah'ın lütfu, 21-23 Nisan günlerinde Ramazan ve Egemenlik Bayramını aynı günlerde yaşadık. Aynı günlerde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, BAĞIMSIZLIK VE KONUT BAYRAMLARININ Aziz Milletimize yaşatılmasına vesile oldu.

BAĞIMSIZLIK BAYRAMI: Başkan Karadeniz'den kendi doğalgazımızın getirilmesi, İNGİLİZ EMPERYALİZMİNE 1OO YIL sonra atılan bir tarihi tokattır. Erdoğan Filyos'ta konuşurken, enerjide 100 yıllık bir geçmiş gözümüz önünden bir film şeridi olarak geçti. 100 yıl önce emperyalist İngiltere-Fransa bir taraftan Osmanlı'yı (gizli Sykes-Picot anlaşması) paylaşmış, diğer taraftan İngiliz Başbakanı Churcill, cetvellerle Irak-Suriye sınırlarını çizmişti. Kerkük-Musul'u hile ve kirli planlarla Türkiye'den koparılmış, Türk Milletinin PETROL HAVZALARINI elimizden almışlardı. 100 yıldır kalkınmamız ve gelişmemiz engellemiş, ülkemiz petrolü ve doğalgazı ithal etmek zorunda bırakılmıştı. Marifet iltifata tabidir, nihayet, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Berat Albayrak'ın başlattığı milli ve yerli enerji stratejisi bağlamında, KARADENİZ'DE TÜRKİYE KENDİ ENERJİSİNE kavuşurken, İngiliz emperyalizmine karşı intikam alındı, tarihi darbe de vuruldu. ENERJİDE DIŞA BAĞIMLILIĞI KIRMAYA YÖNELİK KARADENİZ'DEKİ DOĞAL GAZI takiben inşallah Akdeniz'de, Ege'de de milli petrol ve doğal gaz havzaları keşfedilecek.

27 Nisan'da da Türkiye'nin ilk nükleer santralı birinci ünitesinden milli ve yerli ELEKTRİK üretimi de başlatılacak.

KONUT BAYRAMI: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın konut seferberliği sürüyor. Konut bayramı özelliğinde, deprem bölgesinde vatandaşlarımızın yaraları sarılıyor. Dar gelirli aileler için yüzbinlerce KONUT yapılıyor. Son olarak İstanbul'da yine yüz binlerce konutun yapılarak çok düşük rakamlarla dar-orta gelirli ailelerimize verilmesi programı başlatıldı. Konut bayramı özellikli strateji bağlamında, Karadeniz gazı vesilesiyle vatandaşlarımızın evlerinde kullandığı gazların ücretlerinin 25 metreküpünün ücretsiz olma müjdesi de bayram sevincini artıran bir başka gelişme olarak değerlendirilmektedir....

21 yıldır gerçekleşen dev yatırımlar ve özellikle son 10 yılda gerçekleşen stratejik yatırımlar, BÜYÜK TÜRKİYE'Yİ işaret etmektedir. Boğaz köprüleri (İstanbul 3. Köprü, Çanakkale Köprüsü), İstanbul dev havalimanı, İstanbul Boğazı altından geçen Marmaray, Limanlar, yeni havalimanları, nükleer santral (Akkuyu), hızlı tren hatları (mevcutlara ilave olarak, Sivas-Ankara da açılıyor. Ankara-İzmir yapılıyor), dev organize sanayi havzaları, savunma sanayinde, milli savaş uçağı, SİHA, Kızılelma, Altay tankı, denizaltılar birer birer devreye giriyor...

SONUÇ: Mustafa Kemal Atatürk, Anadolu'nun mimarıydı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da iktidara geldiğinden buna yana 21 yıldır, Modern Anadolu'nun mimarı olarak çalışıyor. NİTEKİM, stratejik paradigmalar (Mavi Vatan, Türk Devletler Birliği, Kıbrıs Türk Devleti) jeopolitik hamleler (Irak-Suriye'de ABD koridorunun parçalanması, Doğu Akdenız ekonomik bölgesi hakimiyeti, Libya, kardeş ülke Azerbaycan ile beraber Karabağ zaferi, Karadeniz Tahıl projesi gibi) gerçekleşti. İnşallah, 14 Mayıs seçimleri sonrası da BÜYÜK TÜRKİYE YÜRÜYÜŞÜ, AZİZ MİLLETİMİZİN DESTEĞİ İLE BAŞKAN ERDOĞAN LİDERLİĞİNDE SÜRECEKTİR...