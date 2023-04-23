DÜNYADA hiçbir şey gizli kalmaz. Çünkü, "Gerçeklerin er ya da geç, ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır" sözü hep geçerlidir. CHP Genel Başkanı ve Altılı Koalisyon'un Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile HDPKK Eşbaşkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan ile kapalı kapılar ardında yaptıkları pazarlıklar Aziz Milletimiz'ce merak ediliyordu. Nitekim Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na HDP ile yaptığı gizli pazarlıkları soruyordu. Seçimlere 25 gün kala, bazı gerçekler ufak ufak ortaya çıkıyor. Birçok gayrı milli açıklamalarıyla tanınan Kemal Kılıçdaroğlu'nun DIŞ İLİŞKİLER Başdanışmanı Emekli Büyükelçi Ünal Çeviköz Amerikan derin medyasına konuştu. Çeviköz'ün Newsweek dergisine yaptığı açıklamaları irdelersek, HDPKK ile yapılan pazarlıkları anlayabiliyoruz.

"Türk askeri varlığının Suriye'deki geleceği yeniden değerlendirilecek" diyen Çeviköz aslında "HDPKK'ya söz verdik. HDPKK Tutum belgesindeki "Başta komşular olmak üzere diğer ülkelerle savaş ve çatışmaya, askeri güç gösterisine dayalı, maceracı politikalardan uzaklaşılmalı. Yani 5. Madde'ye uyacağız" diyor.

Çeviköz'ün küstah lafları devam ediyor. İsveç'i hemen NATO'ya alacaklarını, Temmuz'da yapılacak zirvede İsveç'le kol kola olacaklarını garanti ediyor.

Avrupa Birliği'nin sözünden çıkmayacaklarını da reddetmiyor Çeviköz. Bitmedi. ABD ve AB'nin tüm Rusya ambargolarına katılacaklarını belirten Çeviköz, "Rusya'dan 7 milyon turist gelecek.

Türk şirketleri Rusya'da büyük işler yapıyor. Türk çiftçisinin en büyük alıcısı Rusya. Bu konuda bir fikriniz var mı?" gibi soruları ise Çeviköz görmezden, duymazdan geliyor.

TÜRKİYE'yi "yıkım koalisyonu" ile bitirmek için geldiklerini artık inkar etmiyorlar.

Çeviköz'ün, Mavi Vatan düşmanlığı Azeri düşmanlığı hatta Türk düşmanlığı konusunda da birçok skandal açıklaması olmuştu. Çeviköz, kendi adına konuşmuyor.

Emir aldığı başkentler adına konuşuyor. Kılıçdaroğlu da aynı başkenlerle yakın olduğu için aslında HDPKK'nın da olduğu 7'li Koalisyonun tek amacı BÜYÜK TÜRKİYE yürüyüşünü sonlandırmak.

SONUÇ: Ancak Kılıçdaroğlu, koalisyondaki yavruları ve Çeviköz'ün unuttuğu bir gerçek var. O da Aziz Millet. Sanıyorlar ki, özerklik getirerek HDPKK'yı mutlu ederken, Türk milletinin bu kirli oyunlardan haberi olmaz. Bebek katili Öcalan'ı, Demirtaş'ı, Soros'un adamı Osman Kavala'yı serbest bırakma vaatlerini Türk milleti görmüyor. Yanılıyorsunuz Kemal Bey ve Ünal Çeviköz... Sizin tüm kirli pazarlıklarınızı bu millet görüyor, biliyor. 14 Mayıs'ta size tokat gibi bir cevap vermek için sabırsızlıkla bekliyor.

AZİZ MİLLETİMİZ KÜSTAHLARA, GAYRİ MİLLİ ADAMLARAEMPERYALİSTLERİN TRUVA ATLARINI sandıktan çıkartmayacak.