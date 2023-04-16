7'Lİ KOALİSYON'DA pazarlıklar bitmez. Başkan yardımcılıkları, bakanlıklar, milletvekili kontenjanları, genel müdürlükler, belediye başkan adaylıkları, belediye meclis üyelikleri paylaşıldı. Doymadılar. Seçim sonrasına yönelik bir pazarlıktan daha bahsediliyor. Kemal Kılıçdaroğlu, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na seçim sonrası TBMM'DE GRUP KURMALARI İÇİN CHP'den milletvekili vermeyi garanti etmiş.

Evet Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçimlerine 28 gün kaldı.

Partiler milletvekili adaylarını Yüksek Seçim Kurulu'na bildirdiğinde, özellikle CHP-Kemal Kılıçdaroğlu omurgasında kurgulanan 6+1 KOALİSYONUNDA kıyamet koptu. Atatürk'le hesaplaşıp Atatürk düşmanlarıyla helalleşen CHP'de FETÖ ve PKK destekli çok sayıda SÖYLEM VE İCRAATI öne çıkan isimlerin listede olması sarsıntıları sürüyor. 18 Nisan Salı günü Milletvekili geçici adaylığından istifa edenlerin YSK'ya bildirilmesine ilişkin süre saat 15.00'te sona erecek.

Ancak, çok ses getiren CHP Ankara listesinde FETÖ'cü olduğu iddiasıyla DEVA'nın tartışılan ismi Sadullah Ergin ve İzmir'de Atatürk Düşmanlığı dolasyısıyla Yüksel Taşkın krizleri çözülemedi.

CHP-Kemal Kılıçdaroğlu omurgasında KURGULANAN HDPKK destekli masanın üyeleri, İyi Parti ve DEVA'daki derin kavgalar ayyuka çıktı. İyi Parti'de Meral Akşener'e büyük tepki var.

Listelerinde yer alan FETÖ ile iltisaklı isimlerle ilgili derin kavgaların ve karşılıklı suçlamaların partiyi sarstığı, merkez sağcı ve MİLLİYETÇİ iki kanadın birbirinin gözünü oydukları konuşuluyor.

İyi Parti Başdanışmanı Aytun Çıray'ın İzmir'de milletvekilliği adaylığını geri çekmesi ve FETÖ ile iltisaklı isimlerin listede göze batması sonrası Meral Akşener'in de büyük güç kaybettiği ortada... Milliyetçilik düşmanlarının partide öne çıkması, Meral Akşener'in bunu kabul etmesi gerilimi daha da artıracak gibi.

Aytun Çıray, "İdris Naim Şahin, Ordu 1. sıradan aday yapılacağını duyduğumda şok oldum. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ'yü Araştırma Komisyonu üyesi olduktan sonra, 'Emniyet'teki FETÖ'cüler nasıl temizlenir?' diye soruyordum.

İdris Naim Şahin kimleri vali, müdür, bürokrat olarak atadıysa tamamını görevden almakla başlanmalı' noktasına ulaşmıştım. Şu anda İYİ Parti listelerine bakın... Elâzığ 1. sıra Gülen'e 'Allah dostu' diyen biri. Kars 1. sıra adayı problemli. Hatay'da genç, sporcu Gökhan Zan 2. sıraya konularak seçilmesinin önüne geçildi. Gaziantep 1. sıra adayı ise, sosyal medya paylaşımlarında adeta uyuşturucu kullanıyormuş gibi küfürler eden biri" dedi. İyi Parti'de Akşener'in yapıtğı tasfiyelerde ekonomik/mali ilişkilerin olduğu iddia edildi. Bitmedi.

Bir yıl öncesine kadar İP Siyaset Akademisi'nin başında olan ve halen Meral Akşener'e Başdanışmanlık yapan Yüksel Korkmaz, Adil Öksüz'ün de görev yaptığı Sakarya Üniversitesi'nde Yardımcı Doçent olarak görev yaparken 6 Ağustos 2016 tarihinde, yani 15 Temmuz'dan 20 gün sonra FETÖ operasyonları kapsamında tutuklanmıştı. Bunlar hiç İYİ değil. Tanınmış eski milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın kızı DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Helün Fırat, partisinden istifa etti. Fırat'ın aday listelerine sokulmamasının perde arkasında ne var? Evet çok derin pek hoş olmayan pazarlıklar var.

SONUÇ: Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim propagandasını ALMANFRANSIZ ŞİRKETİ SALES MACHINE yürütüyor. Türkçesi Satış Makinesi olan şirket, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapmayacaklarını satıyor. Güvenilir bir Türk şirketinin son anketi de Aziz Milletimiz'in Kemal Kılıçdaroğlu'nun vaatlerine inanmadığını gösteriyor. Güvenirliği yüksek ankete göre hem Kemal Kılıçdaroğlu hem de Millet İttifakı NAL TOPLUYOR.