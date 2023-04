CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlere dört farklı partiden isimlerle girmek üzere hazırlanan 600 kişilik 'toplu aday tanıtımı' yapmaktan korktu.

Başkan TAYYİP ERDOĞAN"ın AK PARTİ adaylarını tanıtmak üzere Ankara Arena'da gerçekleştirdiği ve gövde gösterisi şeklinde geçen 40 bin kişinin katıldığı seçim beyannamesi toplantısından sonra, CHP'nin ortak tanıtım toplantısı yapmaktan kaçmasının nedenleri belli. Listelerinde yer alan Atatürk düşmanı, FETÖ bağlantılı ve PKK seviciliği ile tanınan isimlere olası yüksek tepkilerden korkan Kılıçdaroğlu, Ankara Arena'da toplu aday tanıtımı yapmama kararı aldı. Aslında tanıtım için salon kiralama adımları da atmışlardı. 18 Nisan'da ANKARA'da yapılmasına karar verilen il ortak tanıtım toplantısı da CHP'de sıkıntıya neden oldu.

Özellikle DEVA listesinden CHP Çankaya'da dördüncü sıraya konan FETÖ'cü olduğu iddiaları ayyuka çıkan Sadullah Ergin probleminin ardından 18 Nisan Ankara tanıtım toplantısında büyük tepkiler yaşanacağı ortada. 6 liderin katılacağı toplantıda Sadullah Ergin'in sahneye çıktığı anda salonda bulunacak ATATÜRKÇÜ teşkilat mensuplarının sert tepkileri Kılıçdaroğlu'nun rüyalarına giriyor. O nedenle Atatürkçü bazı kişilerin toplantıya alınmayacağı da Ankara kulislerinde konuşuluyor.

Kılıçdaroğlu'nun Ergin'e sahip çıkması, tepkileri daha da artıracağının göstergesi gibi.

Kılıçdaroğlu, "Sadullah Bey başka bir partinin adayı, diğer arkadaşlar da başka bir partinin adayı. Bizim partililer de var. Dediğim gibi Saadet'li var, DEVA'lı var, Gelecek Partili var, Demokrat Partili var, İYİ Partili de var. Dolayısıyla bunlar artık oyların heba olmaması ve bunların lehte çalışması için böyle bir akılcı politika izlendi" dedi. Aslında "tıpış tıpış oy vereceksiniz" derken bunu kamufle etti. Ankara'dan sonra İzmir'de yapılacak ortak tanıtım toplantısında da birinci bölgeden birinci sıraya konan ATATÜRK DÜŞMANLIĞI DOLAYISIYLA Yüksel Taşkın sert şekilde eleştirilirken, bu durumun daha da sertleşeceği iddia ediliyor. Kılıçdaroğlu, seçimi kazanmak için her şeyi yapar. Gittiği her kentte neredeyse bakanlık sözü veriyor. Bol keseden atıyor, "temiz para buldum" diyor.

Detayı ise açıklamıyor.

Kemal Bey biraz gerçekleri açıklayın. Size kim para veriyor? Gittiğiniz, yaptığınız görüşmelerdeki fonların toplam kapasiteleri 5 milyar doları geçmiyor.

Siz ise uçuşa geçtiniz 40- 50 katını söylüyorsunuz.

Size yanınızdakiler bile inanmıyor, Aziz Millet neden inansın ki?

Yönettiğiniz belediyelerin borcu neredeyse geri ödenemeyecek boyutlarda.

İzmir'in merkezinde neredeyse lağım kokusu yüzünden halk maskeyle dolaşmaya başladı? Kemal Bey biraz yere inin lütfen!

SONUÇ: Kılıçdaroğlu 2010 yılında Sadullah Ergin'e ağır ifadelerle yüklenmiş, "Bu ülkenin talihsizliği ne? Ali Dibo'cudan Adalet Bakanı olur mu? Sen uygar bir toplumda Adalet Bakanı değil milletvekili olamazsın" ifadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu, 2014 yılına gelindiğinde ise (ALİ DİBO) Ergin'e yönelik eleştirilerini artırmış "Hatay, ne Beşir Atalay'a ne hakimlere baskı kuran Sadullah Ergin'e boyun eğmeyecek" mesajını paylaşmıştı.

İŞTE KEMAL KILIÇDAROĞLU BU. DÜN DÜNDÜR, BUGÜN BUGÜNDÜR.