CHP-KEMAL Kılıçdaroğlu omurgasında kurgulanan 7'li koalisyon partileri arasında liste savaşları TÜM HIZIYLA sürüyor. Koalisyon'un yavruları Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, Temel Karamollaoğlu, Gültekın Uysal CHP'nin kucağına düştü. KAPALI KAPILAR ardında öyle pazarlıklar sürüyor ki, umduklarını bulamayacak durumdalar. Kılıçdaroğlu HDPKK'nın da olduğu koalisyondan aday çıkmak için, yavrularına 54 kontenjan vermeyi söylemişti. HDP'nin ise kendi logosuyla seçime girmesi konusunda anlaşmıştı. Sızan bilgilere göre, yavrularına CHP listelerinden DAHA AZ KONTENJAN VERMEK için kıvranıyormuş. Sızdırılan liste yarından itibaren CHP'de ve CHP'ye yaslanan partilerde DEPREM olacak özellikler içeriyor. Oğuz Kağan Salıcı liderliğindeki 10 Aralıkçılar'ın listede etkin olduğunu görüyoruz.

Atatürkçüler'in temizlendiği, yalanlarla herkesi aldatmanın kitabını yazabilecek kadar uzman görünen Sedef Kabaş'ın bile olduğu LİSTE için kavga yakın. Balyoz ve Ergenekon'da önemli adımlar atan Sadullah Ergin'in DEVA kontenjanından CHP listesine girmesi tepkilerin startını verdi. Geçelim Türkiye'yi büyütmek için çabalayan Cumhur İttifakı'na.

12 Eylül 1980 darbesinde ESKİ PARTİLER kapatıldı. Partilerin lider ve yöneticilerine 10 yıllık yasak geldi. 1983 yılında yapılacak seçimler için, CHP'nin mirasını paylaşma faaliyeti hızlanırken, Bülent Ecevit'le yoğun temaslar yapılıyordu. Yasaklı olan Ecevit, "Hayır. O artık tarihe mal olmuştur, tarih sayfalarında yerini almalıdır" diyor, yeni bir parti kuracağını ilan ediyordu. Erdal Inönü başkanlığında SHP kuruldu. Bülent Ecevit de eşi Rahşan Ecevit'in başkanlığında 14 Kasım 1985 tarihinde DSP'yi kurdurdu. 10 yıllık yasak 1986 referandumuyla kalktı. 13 Eylül 1987 tarihinde DSP Genel Başkanlığı'na Bülent Ecevit seçildi. Ecevit, yıllar sonra CHP'ye neden dönmediğini, "CHP içinde entrikalar hiç bitmez.

Birbirini yiyen insanlardan bıktım ve DSP'yi kurdum" sözleriyle açıkladı.

İşte, rahmetli Ecevit'in kurduğu DSP yıllar sonra terörle yan yana olan 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 'beni destekleyin' isteğine karşı çıktı. KÜRESEL AKTÖR Tayyip Erdoğan'la beraber yürümeye karar verdi. Demokrat Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal kendisinden DESTEK isteyen Kemal Kılıçdaroğlu'na canlı yayındaki göndermesi soğuk duş etkisi yaptı. Aksakal, HDP ile ittifak yapan Kılıçdaroğlu'nun yüzüne bakarak, "Cumhuriyetimizin 100 yıllık geçmişi ile hesaplaşma hayalleri kuranlara, DSP TÜRK MİLLETİ'nin hassasiyeti ile karşılık vermiştir. DSP için vatan ve bayrak çok önemlidir. KKTC Bayrağı'nın kapısında dalgalanır.

Mavi Vatan, Doğu Akdeniz, Ege, Kıbrıs çok önemlidir. 14 Mayıs seçimleri küresel emperyalist yapılarla, kadim Türk Devleti'nin arasında bir seçimdir" dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN'la beraber BÜYÜK TÜRKİYE YÜRÜYÜŞÜ'ne destek veren Bülent Ecevit'in Partisi DSP, tarihi bir gerçeği de tekrarlamış oldu.

Ecevit'in yıllar önce CHP'nin içinin nasıl çürüdüğünü görerek, CHP'nın Gardrop Atatürkçulüğünü kınayarak anti emperyalist olarak CHP'den kaçmasının tarihi gerçeğini, bugün kurduğu DSP aynen devam ettiriyor.

SONUÇ: Küresel sonuçları olacak 14 Mayıs seçimlerine giderken, rahmetli Necmettin Erbakan'ın oğlunun Yeniden Refah Partisi ve Bülent Ecevit'in DSP'si Başkan Erdoğan'la beraber yürüme kararı almasının önemi çok büyüktür.

Erdoğan Bülent Ecevit ile Necmettin Erbakan'ın 1974 yılında Kıbrıs'ı Yunan işgalinden kurtarmalarının mümtaz emanetçisi olarak siyaset yapıyor.

Kıbrıs Türk Devleti'ni kurma yolunda emin adımlarla yürüyor.