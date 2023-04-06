7'li Kemal Kılıçdaroğlu koalisyonu, derinliklerinde liste kavgaları zirveye çıktı. 9 Nisan'da CHP ve HDPKK'nın da yer aldığı 7'li KOALİSYON'da büyük savaş gün yüzüne çıkacak. Kılıçdaroğlu, bol keseden herkese vekil de dağıttı başkan yardımcılığı da bakanlık da… Şimdi 7'li koalisyonda, "Sen milletvekili çıkarma, ben çıkarayım' şeklinde tartışmalar gizlenemiyor. İYİ Parti'nin ortakları YAVRU PARTİLERE (SP-GP-DEVA-DP) kontenjan meselesine kapıları kapatması, Ali Babacan'ın, 'Kendi logomuzla seçime gireriz" şovu ile pazarlıkları arttırması sinirleri çok germiş durumda. Yavru partilerin listelere çökme planları sonucu CHP'nin 54 kontenjanı kaldıramayacağı ortada. Önümüzdeki 4 gün günler çok kritik. 9 Nisan'da kırgın, kızgın isimlerinin meydana getireceği depremin yüksek olacağı ifade ediliyor.

HDPKK'nın da içinde olduğu 7'li KOALİSYON krizlerinden birisini Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu masa üstüne çıkardı. Millet İttifakı'nın içinde milletvekili listeleri için "üçlü ittifak" görüşmelerinden sonuç çıkmadığını açıkladı. Karamollaoğlu, "DEVA Partisi ağırlıklı olarak 'Bizim logomuz altında seçime girelim' dedi. Biz de buna olmaz dedik. Biz 7-8 kere seçime girmiş 20 yıllık bir partiyiz. İttifak bizim amblemimiz altında olmalı yoksa biz seçim kurullarında, sandık kurullarında yokuz dedik. Anlaşamadık" dedi. Kılıçdaroğlu da zor durumda. Çünkü parti içinde "biz aday olmalıyız" baskıları nedeniyle Kılıçdaroğlu'nun "idare edelim" taktiğinin artık işe yaramadığı da bir gerçek. Düşünebiliyor musunuz? Bunların ülke yönetimine geldiğini. Allah korusun, Türkiye için beka sorunu başlar. Hepsinin derdi Türkiye'nin büyük pastasını almak. Ülke de millet de umurlarında değil. Abdullah Gül'ün Altı partinin işbirliğinde 30-35 ili bulacak arka kapı görüşmelerinden bahsediliyor. Alı Babacan'ın taktik oyunlar içinde olduğu ve bu sayede CHP listelerinden 20 milletvekili kontenjanına çökeceği dile getiriliyor. Seçime 40 günden az kala, böyle skandalları Aziz milletimiz de gayet net olarak görüyor.

SONUÇ: 7'li Koalisyon'un başında bulunan Kılıçdaroğlu, "Doğmamış çocuğa don biçme" havasında. KOLTUK DAĞITMAYI sürdüren Kılıçdaroğlu'na rağmen,CHP listelerinde Saadet, DEVA , Gelecek ve DP partileri de olmasının Milletvekili adaylığı için CHP'ye 3 bin 270 başvuru yapanları çok rahatsız ettiği, 9 Nisan sonrası kıyametin kopacağı CHP Genel Merkezi'nde de artık konuşuluyor.