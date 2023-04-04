HER gün yeni bir skandalın patlak verdiği 7'Lİ KOALİSYON'da işler karışıyor… Örneğin Ahmet Davutoğlu fikir mi değiştirdi? Milletvekili olmak istediği artık gizli değil. Aziz Milletimiz'e 7'Lİ KOALİSYON'un GECEKONDU SİSTEMİ içindeki partilerin skandallarını yazacağımızı söyledik. Kimi otellere Amerikalı, Avrupalı ekipler getirip çalışmalar yaptırıyor ancak bunu yaparken SECCADE'ye basmaktan rahatsızlık duymuyor. Bilindiği gibi UCUBE sistemin Cumhurbaşkanı adayı olarak CHP-Kemal Kılıçdaroğlu öne çıkarıldı.

Geriye kalan beş parti genel başkanları Meral Akşener, Davutoğlu, Babacan, Karamollaoğlu ve Gültekin Uysal, milletvekili olmayacaklar, direkt olarak BAŞKAN YARDIMCISI koltuklarına oturmayı planlamışlardı. Bir de buna iki büyükşehir belediye başkanı dayatıldı.

Etti mi 7 Başkan Yardımcısı. Bu sistemin yürümeyeceğini görenlerden Davutoğlu, 14 Mayıs seçimlerinde CHP'den girme sinyali verdi. "Hayatım CHP'ye karşı savaşmakla geçti" diyen Davutoğlu, Davutoğlu, "Ben Altılı Masa'nın mümkün olduğu kadar topluca seçime girmesi gerektiğini düşünüyorum. Bazı partiler farklı düşünüyor. Seçime girsek biz de ciddi oy alırız ama Gelecek Partisi'nin kaç milletvekili olduğundan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin, DEVA'nın, İYİ Parti'nin, Saadet'in kaç milletvekili olduğundan daha çok topluca milletvekili çıkarmalıyız" dedi. Yani CHP'den girmek istediğini ilan etti.

ŞAKA DEGİL GERÇEK. Bunlar mı ülke yönetecek? Kılıçdaroğlu'nun omurgasında kurgulanan 7'Lİ KOALİSYON'DA Kılıçdaroğlu seçimi kaybederse, beş lider milletvekili olmadıkları için MECLİS DIŞINDA KALACAKLAR. Davutoğlu da Kılıçdaroğlu'nun kazanamayacağını bildiği için vekil olarak 0.50 bandında olan partisini yönetmek için vekil olma planı yaptı.

Milletvekili listelerinin 9 NİSAN'da Yüksek Seçim Kurulu'na verildikten sonra asıl kıyamet kopacak. Akşener, hem Kılıçdaroğlu'ndan hem de Davutoğlu'ndan rahatsız. Akşener masadakilerin hepsinden rahatsız.

ÇARK edip KUMAR MASASI'na nasıl döndüğünü elbet bir gün yazarız.

Hepsinin bir planı var. Büyükşehir Belediye Başkanları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun bile planları var. Mansur Yavaş, geçen hafta, 'Sadece ben ve İmamoğlu Başkan Yardımcısı olmalıydık. Diğer liderler, Başkan Yardımcısı olmamalı, milletvekili olarak partilerinin başında TBMM'de bulunmaları çok iyi olacak" dedi. Birileri Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na söylemeli. Kılıçdaroğlu seçilse dahi sizi yardımcısı yapmayacak. Hatta Akşener'den intikam bile alacak. Bunu Akşener de biliyor. O eriyen partisini kurtarma derdinde. Kılıçdaroğlu'na sunulan anketlerdeki rakamlar 7'Lİ KOALİSYON'da büyük endişeye neden oldu. Teröristlere verilen sözlerin elbette bir bedeli olacak. O bedeli de 14 Mayıs'ta Aziz Millet ödetecek.

SONUÇ: Ahmet Davutoğlu, KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN

KAYBEDECEĞİNE İNANIYOR.

Haklı. Araştırmalar Kılıçdaroğlu'nun kazanacağına inananların oranını yüzde 8 olarak gösteriyor. Gerçekten Kılıçdaroğlu kaybedince, Türk siyasi hayatında MUHALEFET DEPREMİ YAŞANACAK.

Milletvekili olmayan parti başkanları, TBMM DIŞINDA KALACAK.

Bırakın siyaset yapmayı partileriyle bile ilişkileri kesilecek. İşte bunu bildikleri için milletvekili olmak için kulis üstüne kulis yapıyorlar. Hiçbirinin derdi Türkiye değil.

Tamamen Türkiye'nin büyüyen pastasını hedefliyorlar. Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu, TAYYİP ERDOĞAN olmasaydı bu gün isimlerini bilen olur muydu? Ancak onlar Erdoğan'ın güçlü siyasi kimliğinin gölgesini kendilerinin gölgesi sandılar.