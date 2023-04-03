sath-ı mailine girdik.Siyaset kulislerine sızan son bilgiye göre (1 Nisan 2023 itibarıyla) 7'Lİ KOALİSYON'UN CUMHURBAŞKANIADAYI, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yu bazı gelişmeler moralini çok bozmuş. 4 Cumhurbaşkanı adayının sıralaması için yapılan kura çekiminden Erdoğan, 1. SIRADA çıktı. Kılıçdaroğlu, 3. SIRAYA DÜŞTÜ. Elazığ'da konuşan Devlet Bahçeli, "Sayın Erdoğan kurada birinci sırada yerini aldı, bu hayra işarettir" dedi. Bu sıralamadan, Kılıçdaroğlu'nun canı sıkılmış, morali bozulmuş. Bir aydan beri Kılıçdaroğlu'nu desteklemek amacıyla, Biden'ın ekibince Amerika'dan gönderilen Obama'nın da seçilmesini sağlayanİSTANBUL'da büyük bir otelde harıl harıl çalışıyor. Bu algı operatörlerine ilave olarak Berlin-Paris orijinli bir anket şirketinin de yaptığı anket sonuçları sızdı. Kılıçdaroğlu'nun morali buna da bozulmuş. Avrupa Birliği, anket şirketi tespitlerine göre, (4-5 Mart tarihlerinde yapıldı) Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nunAvrupa Birliği adına özel anket yapan kuruluşun sonuçlarına göre, Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun yine önünde (Erdoğan yüzde 49.1-Kılıçdaroğlu 45.7). Bitmedi.Kılıçdaroğlu'nu desteklemek amacıyla, Amerika'dan yeni bir uluslararası anket şirketi Ankara'ya geldi. ABD Büyükelçiliğinin 50 metre karşısındaki Mariot otelinde özel ofis kurdular, 9 Nisan sonrası (Milletvekili listeleri YSK'ya verildikten sonra) çalışmalara başlayacaklar. 1 Mayıs'ta raporlarını Washington'a (CIA-Pentagon) göndereceklermiş. Kılıçdaroğlu-7'li koalisyon ittifakı büyük heyecanla bu raporu bekliyorlarmış.Millet İttifakı'nda Meral Akşener-İyi Parti'nin diğer ortaklarına listelerinde yer vermek istememesi, kendi logosuyla her seçim bölgesinde seçimlere katılma ısrarı sürerken, buna kızan Babacan'nın da kendi logosuyla seçime girme kararı verdiği konuşuluyor. Karamollaoğlu'nun Babacan ve Davutoğlu ileüzerinde henüz anlaşma olmadı. Kılıçdaroğlu'nun, CHP listelerinden Davutoğlu, Karamollaoğlu ve Uysal'a 44 milletvekili kontenjanı ayırdığı, Babacan içinde 20 kişilik kontenjanı gözden çıkardığı belirtiliyor. Kılıçdaroğlu'nun parti içinden gelen sert istekler ve tartışmalar karşısında canının çok sıkıldığı ifade ediliyor. CHP listelerinden ortaklarına 54 kontenjan verilmesi sonucu, CHP içinde milletvekili olmak isteyenlerin isyan ettıkleri, Kılıçdaroğlu'nun, 'MV adayı olmayın, sizlere Bakanlık, Bakan Yardımcılığı vereceğim' diye mavi boncuk dağıttığı konuşuluyor. Örneğin, CHP kadın kolları Başkanı Aylin Nazlıaka Milletvekili olmak için yaptığı başvuru geri aldırıldı. (Güya Aile Bakanı yapılacakmış) Eski kadın milletvekili Kılıçdaroğlu'ndan bakanlık değil milletvekilliği istedi.Olumsuz yanıt alınca Kılıçdaroğlu'nun odasından duyulacak şekilde bağırarak, "O aday yapılacakmış. O kim? Daha dünkü çocuk. Ben çok büyük emekler harcadım. Milletvekilliği benim hakkım." diye bağırdığı öne sürüldü. Daha iktidara gelmeden, CHP ile İyi Parti arasında, TBMM Başkanlığı çekişmesi başladı.CHP'nin grup başkanvekili Engin Altay'ın, 'Meclis Başkanı olacağım. Bakanlık istemiyorum' diyerek Milletvekilliği için başvuru yapması, ortakları İyi Parti'yi çok kızdırdı. Akşener'in sağ kolu olan bazı isimler, 'Meclis Başkanlığı İyi Parti'nin hakkı. Hem Cumhurbaşkanlığı alacaklar, hem de Meclis Başkanlığını olur mu?Oyu yüksek iki parti CHP ile İyi Parti'dir.Meclis Başkanlığı muhakkakdemeleri sonucu, ortakların arasınaşimdiden kara kedi girdi.Sosyal Medya algıoperatörleri ve AB anket şirketi çokuğraşsalar da Kılıçdaroğlu'nu öneçıkaramıyorlar. Kılıçdaroğlu'nun seçimkampanyasını yöneten Avrupa'lıSALES MACHINE (Satış makinası)daKılıçdaroğlu'nunsına 42 gün kaldı.