14 MAYIS 2023 seçimlerine giderken, bazı gerçekleri ortaya koymalıyız ki gelecek yılların Türkiye YOL HARİTASINI daha net biçimde analiz yapalım.

1) Kemal Kılıçdaroğlu omurgasında Millet İttifakı'nı Derin Amerika-Avrupa kurguladı.

2) CHP-Kılıçdaroğlu ve yavruları bir Atlantik İttifakı'dır.

3) HDP'nin arkasındaki bölücü terör örgütleri PKK-YPG (SDG) Derin Amerika-CIA aparatıdır.

4) CIA ve Pentagon, PKK-YPG'nin Kandil katillerini yönlendirmektedir.

5) ABD'nin CENTCOM isimli askeri organizasyonunun birinci görevi, Suriye'de terör devleti kurmaktır.

Bu gerçekler ışığında, son bir hafta içinde yaşanan gelişmenin arka planına fokuslanalım.

KANDİL'deki bebek katili PKK'lı Sabri Ok, 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini itiraf etti. Bebek katili Ok, "Uluslararası güçler, bazen doğrudan ve açık bir şekilde, bazen farklı şekillerde yönetimimize haber gönderdiler, selam gönderdiler" diyerek küresel çetenin kendilerini desteklediklerini itiraf etti. Bilindiği gibi, PKK'nın siyasi kolu HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan-Mithat Sancar, Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmenin ardından 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmayacaklarını açıklamıştı.

Bebek katili Ok da HDP'nin bu kararı, CIA-Pentagon talimatları doğrultusunda aldıklarını açıklarken, bir diğer bebek katili Bese Hozat da terör eylemlerini de seçimlere kadar durdurduklarını açıkladı.

Yani Kılıçdaroğlu'na verilecek her oy, teröristlerin ekmeğine yağ sürecek. Anayasa Mahkemesi'ndeki kapatma davası gölgesinde Halkların Demokratik Partisi (HDP) yerine 14 Mayıs Genel Seçimleri'nde yarışı yürütecek olan Yeşiller ve Sol (Yeşil Sol Parti) kampanyasını ne tesadüf Pervin Buldan başlattı.

CIA-Pentagon tarafından dikte ettirildiği anlaşılan GÖLGE HDP YEŞİL SOL PARTİ kampanyasını AMERİKAN'IN SESİ KÜSTAHREZİL bir başlıkla verdi: Kürt Sorunu Çözümü Vaadi: "Çok Dilli Yeni Anayasa'' Yeşil Sol Parti ve HDP, 14 Mayıs süreci için öne çıkaracağı başlıkları içeren seçim bildirgesini HDP'nin eşbaşkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar açıkladı. Seçim bildirgesinde, "ÇOK KİMLİKLİ, ÇOK DİLLİ ANAYASA, "YEREL

YÖNETİMLERE YETKİ VE KAYNAK DEVRİ", "DIŞ POLİTİKADA ''KOMŞULARLA SAVAŞ YERİNE BARIŞ" SAFSATALARI yer alıyor.

Ne tesadüf Kılıçdaroğlu, HDPKK ile baş başa yaptığı görüşmeden sonra ne demişti?

DEMOKRATİK ANAYASA-DEMOKRATİK DÖNÜŞÜM-YEREL YÖNETİMLERE MALİ ÖZERKLİK.

Yeni neresinden bakarsanız bakın kirli bir ittifak var karşımızda.

UNUTMAYALIM, Amerikan Genelkurmay Başkanı Milley, geçen haftalarda Suriye'ye gizlice gitti.

PKK-YPG'li (SDG) aparatları ile konuştu. Ardından CENTCOM KOMUTANI KUZEY SURİYE'DE PKK-YPG aparatları ile buluştu. ABD silah yardımını arttırdı. Son bir rezalet daha yaşandı.

Amerika'nın PKK'ya verdiği helikopterler düştü.

SONUÇ: Suriye'yi 4 ülkeye bölme planı bir ölçüde Türkiye'deki seçimlere bağlı.

Bir tarafta bu plan için destek verilen Kılıçdaroğlu, diğer tarafta bağımsız Türkiye için mücadele eden BAŞKAN ERDOĞAN.

Aziz Milletimiz, 14 Mayıs'ta yine Derin Amerika-Kandil-HDP'nin etkin olduğu YEDİLİ KOALİSYON'a gereken cevabı sandıkta verecek.