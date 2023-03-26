KAPALI kapılar ardında, HDPKK'nın dolaylı desteklemesi karşılığında ALTILI KOALİSYONUN CUMHURBAŞKANI ADAYI Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hangi tavizleri aldığı, siyaset mahfillerinde tartışılıyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun gizli olarak özellikle HDP'nin 11 maddelik tutum belgesinde yer alan maddelerden bazılarına EVET dediği, ancak açıkta farklı davrandıkları düşüncesi çok yaygın.

Bilindiği gibi, bu gök kubbe altında hiç bir şey gizli kalmaz.

Seçimlere kadar Kemal Kılıçdaroğlu ile HDPKK arasında varılan GİZLİ anlaşmalar sızmasa da, seçim sonrası muhakkak ortaya çıkacaktır.

Çok gizli tutsalar da, gizli görüşmeler sonrası içeriden ve dış ülkelerden yapılan açıklamaların satır aralarında Irak'tan Suriye'ye, Avrupa'dan yerel yönetimlerin geleceğine kadar, TÜRKİYE'NİN BEKA ile beraber kritik uzlaşmaların izleri görülüyor.

HDP/PKK'yı yakından takıp ederek, sürekli analizler yapmakla tanınan stratejilerle, KAPALI KAPILAR ARDINDA neler olduğunu TAKViM OKURLARI için değerlendirdik.

Bilindiği gibi ALTI ARTI HDP Masası'nı Derin Amerika-Avrupa kurguladı. Dağılacak noktalara geldiklerinde, verdikleri suflelerle, raydan çıkmalarını engellediler.

Hele hele, Meral Akşener, masadan ayrılmaya kalkınca, üzerine öyle operasyonlar çektiler ki, yüklendiler, 72 saat içinde geriye dönmek zorunda bıraktılar. Sonunda, 7 CUMHURBAŞKANLIĞI YARDIMCILIKLI, HER PARTİYE EN AZ BİR BAKANLIK PAZARLIKLI, HDPKK DESTEKLİ KILIÇDAROĞLU KOALİSYONU'NU SAHNEYE SÜRDÜLER. KILIÇDAROĞLU KOALİSYONU'NDA 17 MART İLE 22 MART arasında 5 GÜN içinde de baş döndüren manevralara, trajikomik oyunlara bakınca, 'Bunlardan ne köy olur, kasaba' dedirtecek gelişmeler yaşandı.



HDPKK STRATEJİSİ

HDPKK'nın Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme işi uzun süredir devam etmiş gizli görüşmelerle gerçekleştiği biliniyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'li Ahmet Türk'le yaptığı gizli görüşmeler,

CHP'li Milletvekili Prof. İbrahım Kaboğlu başkanlığında yapılan gizli anayasa çalışması,

CHP Teşkilat Başkanı ve CHP doğu masası şefi Oğuz Kaan ile Mardin'de yaptığı seri görüşmeler,

Terörden yargılanan Demirtaş'ı ziyaret eden CHP'nin önemli isimleri,

Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD gezisinde kaybolduğu 11 saat içinde FETÖ ve PKK'nın kripto adamlarıyla yaptığı görüşmeler,

Derin ABD ve Avrupa'dan KANDİL üzerinden HDP yönetimine gelen son talimatlar...

Ve Son olarak KILIÇDAROĞLU İLE HDPKK BULUŞMASI.

Gizli anlaşmalar daha önceden yapıldığından, normal açıklama ile 'Hiç taviz verilmemiş' algısı oluşturacak cümleler devreye sokuldu.

CHP ile HDP arasındaki kurgulanan TAKTİK, 'İYI Parti'yi ürkütmemek için görüşmeler de aşırı taleplerin sonraya saklanması, Demokratik Anayasa örtüsü altında ortak açıklamalar 'yapılması' olarak belirlendi. Çok kurnazlar...

CHP ile HDP, seçmen kitlesini korkutmamak ve onların da "kabul edebileceği" söylemlere yöneldiler.

Zaten, 6'lı Masa'nın Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nde yer alan vaatleri arasında HDPKK'nın de onayladığı maddeler var.

SONUÇ: ABD'nin CIA aparatı PKK-YPG'nin siyasi kolu HDP, Washington-Berlin-Kandil Hattı'nda gelen sufle doğrultusunda, Cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacaklarını ilan etmiştir.

DEMOKRATİK ANAYASADEMOKRATİK DÖNÜŞÜM örtüsü altında seçime gidiyorlar.

Kemal Kılıçdaroğlu ile HDP/PKK'nın taahhüt ettiği "Kürt Sorunu" net ve açık SEÇİM SONRASI ortaya çıkacak. SEÇİM ÖNCESİ AZİZ MİLLETİMİZE KAPALI KAPILAR ARDINDA DÖNEN DOLAPLARI ANLATMAK VATAN GÖREVİMİZDİR...