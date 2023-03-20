Erdoğan - Milli Takım | Kılıçdaroğlu - Avrupa karması

FUTBOL sadece futbol değildir.

Derin ABDİngiltere- Avrupa'nın organize ettiği küreselleşmeyle birlikte sporpolitika- ekonomi üçgeninde giderek artan karşılıklı bağımlılık, hatta herhangi bir kültürel olguda bile olmadığı kadar siyaseti etkileyebilmesi ve siyaset için kullanılabilirliğini beraberinde getirdi. Derin ABD'nin CIA'i, hedef seçtiği ülkelerde futbolu, KONTROLLÜ KAOS YARATMA, İKTİDAR DEĞİŞTİRME-DARBE YAPTIRMA mekaniğinde kullanır durumdadır.

Hatırlayalım. Sivil ve askeri oligarşi (Cunta), 28 Şubat döneminde tribünleri 'Türkiye laiktir, laik kalacak' sloganlarıyla harekete geçirmiş, rahmetli Erbakan hükümetini devirmişti.

Ne tesadüf. Asrın felaketi depremin yaralarını Devlet-Millet el ele sararken, etki ajanlarının operasyonlarıyla, tribünler siyasete alet edildi, siyaset hesapların spor üzerinden görme mekaniğini çalıştırdı.

14 Mayıs seçimlerine BAŞKAN ERDOĞAN MİLLİ TAKIM ile giriyor.

Karşısına, Kılıçdaroğlu- AVRUPA KARMASI çıkarıldı. Seçimler sadece Türkiye'yi kimin yöneteceğini değil, nasıl yönetileceğini, ekonomisinin nereye gideceğini, Ukrayna ve Orta Doğu'daki çatışmalarda Türkiye'nin oynayacağı rolü ve Erdoğan'ın ilmek ilmek ördüğü, yeni bir dünya paradigması olacak TÜRK DEVLETLER BİRLİĞİ'NİN kaderini de belirleyecek.

MİLLİ LİDER Erdoğan- Türkiye, 20 yıldır ülke olarak insanlığın sesi ve vicdanı oldu.

Bütün adaletsizliklere din, dil ve ırk ayırımı yapmadan dikkat çekti.

Suriyeli sığınmacılardan Myanmar'da yaşanan insanlık dışı muamelelere, Filistinli Müslümanların yaşadığı dramdan ve zulümden Yeni Zelanda'da yaşananlara, Batı'da zuhur eden İslam karşıtlığından, aşırılıktan ve göçmen karşıtlığından Afrika'da yaşananlara kadar her meseleye hep insani bir perspektiften yaklaştı.

Sürekli adil olmayı, adaletli davranmayı gözetti ve eşitsizlikleri gündeme getirerek Türk Devletlerinin ve Müslüman dünyanın küresel sistemin vicdanı olarak hareket etti. İç siyaset açısından bakarsak, Kılıçdaroğlu yakın tarihimizin en ağır hakaret ve suçlama ifadelerini kullanan siyasetçisi. Yıkıcı ve tehdit dolu bir dili var.

Tutarsız izlemeye çalışsa da, CHP rövanşizmini içinde yaşatıyor. Yanına eklenen isimlerle, muhafazakârdindar- Demokrat insanlarımıza sahte yaklaşım içinde. Erdoğan'ın başardığı ülkemizin yaşadığı büyük dönüşümü geri döndürme ruhu içinde.

Başında bulunduğu CHP'nin "halktan kopuk, baskıcı" tarihi bir gerçek.

Anlamlı bir atasözümüz var. KIRK YILLIK KANİ, OLUR MU YANİ... Dış siyaset açısından bakarsak, ABD-AVRUPA-NATOIMF reçeteleri ile göreve getirilmek istendiğini hem yabancı elçiler ile yaptıkları açık-gizli görüşmelerden, hem de altılı koalisyon metinlerinden çok iyi görmekteyiz. Velev ki göreve getirildi, FETÖ ile PKK ile mücadeleyi yürütebilir mi? Derin ABD'nin aparatı PKKYPG'yi tehdit görmeyen ve HDP ile operasyonları durdurmakta anlaşabilen Kılıçdaroğlu, ülkemizin bütünlüğünü koruyabilir mi? ERDOĞAN, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni Müslüman dünya ile takviye etmeyi haykırırken, Küreselci Çete'nin adayı Kılıçdaroğlu, konseyin çetesi olan ABDİngiltere- Fransa'ya tek bir laf edebilir mi?

HAYIR.



SONUÇ ERDOĞAN-MİLLİ TAKIM, yeni dünya düzeninde Türkıye'yi bölgesel güç-küresel aktör yapıyor. Türkiye'ye bakınız; nerelerden nerelere geldi.

Kendi askeri operasyonunu kendi imkanlarıyla icra edebilen, kendi savunma sanayii mimarisini inşa eden bir güce dönüştü.

Kılıçdaroğlu-Avrupa Karması, maçı kazandığı taktirde, maalesef, Türkiyemizin, ABD'ye, Avrupa'ya, Nato'ya, IMF'ye adım adım TESLİM EDİLME TEHLİKESİ karşımıza çıkacaktır. ERDOĞAN MİLLİ TAKIM'IN, AVRUPA KARMASI'NI DEVİRMESİNE AZ KALDI.

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