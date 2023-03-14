14 Mart 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Bülent Erandaç ABD’nin planlarına geçit yok
BÜLENT ERANDAÇ
ABD’nin planlarına geçit yok

ABD’nin planlarına geçit yok

14.03.2023, Salı

BAŞKAN Tayyip Erdoğan, küresel lider olduğundan sadece seçimleri değil aynı süreçte Türkiyemiz'in gücünü artıran jeopolitik hamleleri de gerçekleştirme başarısı gösteriyor.
Geçen hafta ABD Başkanı Biden'ın adamları Suriye'de sinsi-kirli temaslar yapmıştı. Başkan Erdoğan ve Putin, hemen karşı hamleyi gerçekleştirdi, Biden'ı köşeye sıkıştıracak stratejik bir çıkışa imza attılar. Tüm gözlerin seçimlere çevrildiği bir zamanda Başkan Erdoğan ve Rusya Lideri Putin, Biden'ın nefesini KESEN, UYKULARINI KAÇIRAN MÜTHİŞ bir hamle yaptılar.
Amerika'nın Suriye'de PKK DEVLETÇİĞİ KURMA planını havaya uçuracak, ilk defa Türkiye ile Suriye'yi aynı masada buluşturacak, Türkiye- Rusya-Suriye-İran arasında 15-16 Mart'ta ORTAK BİR toplantı gerçekleşiyor.
Başkan Erdoğan-Türk Devlet Aklı'nın Şam'la diyalog kararı ve 15-16 Mart'ta (Moskova) Türkiye-Rusya-Suriye-İran'ın ilk defa aynı masaya oturması, bölge jeo-politiğinde büyük hareketlenmelere yol açacak özellikler taşıyor. Geçen hafta, Derin Amerika'lılar, Suriye'de sinsi ziyaretler gerçekleştirmişti. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin Irak- Kuzey Irak Kürt Yönetimi, Ürdün, İsrail ve Mısır'ı kapsayan kritik bir Ortadoğu turuna çıktı. "ABD güçleri Irak'ın davetiyle ülkede kalmaya hazır" dedi.
Amerikan Genel Kurmay Başkanı Milley de zamanlaması manidar bir şekilde Suriye'ye gitti aparatları PKK-YPG ile gizli görüşmeler yaptı.
Suriye'de kalacaklarını ve aparatları terör örgütü PKK-PYD mensuplarıyla birlikte hareket etmeyi sürdüreceklerini söyledi. Austin ve Milley'ın arkasından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla, terör örgütü PKK/YPG Kamplarına gitti. Bu gelişmeler olurken, 15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsü sırasında İstanbul Büyükada'da bulunan ve Türkiye'nin kırmızı bülten çıkardığı ABD'nin meşhur CIA ajanı Henry Barkey, Washington'da konuştu.
Demokrasileri Savunma Vakfı'nda "Milley'nin ziyareti Türkiye'ye seçim mesajı mıydı?" sorusuna "ABD Genelkurmay Başkanı Suriye'nin kuzeyine yaptığı sürpriz ziyaretle bir mesaj vermiş olabilir. Bence bu bir sinyal" diyerek manidar bır açıklama yaptı. Milley'in, terör örgütü PKK/ PYD mensuplarıyla da görüştüğü iddiası üzerine Amerikan Büyükelçisi Jefrey, Türkiye Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı.
Ne iştir bu? Neler tezgahlanıyor" diye soruldu. Türkiye, asla Kuzey Suriye'de bir bir PKK DEVLETÇİĞİ KURDURMAYACAK.
Başkan Erdoğan-Türk Devlet Aklı, Suriye ile ilişkileri yeni gerçekler doğrultusunda düzenleme çalışmalarını sürdürüyordu. 15-16 Mart'ta (Moskova) Türkiye-Rusya-Suriye-İran'ın ilk defa aynı masaya oturması, bölge jeopolitiğinde büyük hareketlenmelere yol açacak özellikler taşıyor. Bu süreç başarıya ulaşırsa ABD'NİN SURİYE'DE KALMASI ve PKK-PYD'ye kanton kurdurması planları havaya uçacak. Terör örgütü PKK-YPG ABD aparatının kökü kazınması SÜRECİ başlatılacak. Başkan Tayyip Erdoğan- Türkiye'nin sağlam DURUŞU karşısında ABD, Kuzey Suriye'de bir PKK KANTONU-ÖZERK DEVLETÇIK kurma hayalleri çöküyor, nefesi kesiliyor, sallanıyor, kıvranıyorlar.
SONUÇ: Başkan Erdoğan'ın 2023 seçimlerinden başarı ile çıkması, Derin ABD'nin en büyük korkusu.
Önümüzdeki aylarda, Başkan Erdoğan sadece 2023 seçimlerini kazanmayacak, aynı anda, ABD'nin KUZEY SURİYE PKK KANTONCUĞU PLANINI DA ÇÖP TENEKESİNE GÖNDERME YOLUNDA YÜRÜYOR. DERİN AMERİKA, sinsi-kirli Suriye tezgahları kurgulayarak, Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen HDP'ye de yardımcı olacaklarını sanıyorlardı. ÇOK ALDANACAKLAR. AZİZ MİLLETİMİZ VE ERDOĞAN, DERİN ABD'NİN PLANLARINI MUHAKKAK AMA MUHAKKAK BOZACAKTIR...

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
HDPKK, Kılıçdaroğlu'ndan hangi tavizleri alacak? 13.03.2023 Pazartesi
Gecekondu sistem 12.03.2023 Pazar
Marriott Kemal 08.03.2023 Çarşamba
Kod adı Marriott 07.03.2023 Salı
Biden’ın altılı treni raydan çıktı 06.03.2023 Pazartesi
Her işte bir hayır vardır 05.03.2023 Pazar
Sözünde duran lider Erdoğan 02.03.2023 Perşembe
Akşener teslim oldu 28.02.2023 Salı
Altılı masa tam bir komedi 27.02.2023 Pazartesi
Kemal-Meral düellosu 26.02.2023 Pazar
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA