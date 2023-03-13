ALTILI Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDPKK'ya yapacağı ziyareti (11 Mart sonrası) gelecek hafta yapması planlanıyor.

Kılıçdaroğlu'nun aday olarak açıklanmasının ardından da, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'dan "Genel merkezimize bekliyoruz" çağrısı geldi. Gelecek hafta ziyarete hazırlanan Kılıçdaroğlu'na, HDP'nin destek için bir tavizler listesi hazırladığı konuşuluyor.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, partisinin Kılıçdaroğlu ve yeni yönetimden beklentilerinin, Kürt sorununun çözümünü de içeren 2021 tarihli "tutum belgesinde" ortaya koydukları ilkeler olduğunu söyledi. HDPKK'nın istediği tavizleri aldığı taktirde, "ortak aday" çıkarmayacağı ve Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakacağı değerlendiriliyor.

Kılıçdaroğlu ile Sancar- Buldan görüşmeleri öncesi, kurmaylarının arka kapılarda ön hazırlıkları yaptıkları duyuluyor.

Bilindiği gibi, Altılı Masa'nın kurmayı planlandıkları KOALİSYON HÜKÜMETİ PROTOKOLÜNDE HDPKK'YA BAZI TAVİZLER VERİLDİ.

6'lı masanın Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nin 60. sayfasında "Yerel Yönetimler" ara başlığı adı altında vaatler -(HDPKK'ya verilen tavizler)- Belediyelerin genel bütçe vergi gelirlerinden aldığı payları artıracağız.

- Tüm yerel yönetim mevzuatını yeniden değerlendirecek, yerel yönetimleri idari ve mali açıdan yeniden yapılandıracağız.

- Yerel yönetimlerin öz gelirlerini artırma kapasitelerini güçlendireceğiz.

- Belediyelerin genel bütçe vergi gelirlerinden aldıkları payların belirlenmesinde illerin üretim ve ihracata olan katkısını ve yaz-kış ile gece-gündüz nüfus farkı ile düzensiz göçü dikkate alacağız.

Kılıçdaroğlu, daha önce, Avrupa yerel yönetimler sözleşmesini imzalayacağını söylemişti. Bu sözleşmenin imzalanması demek, adım adım PKK özerkliğine gidişin adıdır. Meral Akşener'in de imzaladığı, ortak metindeki, yerel yönetimlerin mali olarak güçlendirmenin de sözü arka planda, HDP'li beledıyelerin yol haritası demek.

Akşener'in de imzaladığı ORTAK HÜKÜMET MUTABAKI'nın çok kritik bir maddesi de, illerin üretim ve ihracata katkısı vurgusu yapılarak, ilgili belediyenin ekonomiye kazandırılan kaynaklara göre pay alması. Büyük ihtimalle, Kılıçdaroğlu, HDPKK'yı ziyaret etti. Bu kaynaklar, petrol, madenler, akarsular, barajlar olabilir mi? Türkiye merkezi sistemle yönetiliyor. Üniter bir devlet. Federal devlet değil. Merkezi sistemde, kaynaklar merkeze aktarılır ve buradan adil ve ihtiyaca göre dağıtım yapılır. Ancak aktarılan sistemde vilayete özel pay sistemi getiriliyor.

HDP'nin arkasındaki PKK/Kongra-Gel, sözde devlet yapılanmasını unutmayalım. Bebek katili Öcalan'ın yazdırdığı sözde anayasa olarak bilinen KCK Sözleşmesine göre, özerk/federal bir yapının tanımı yapılmaktadır. Şöyle:

"Kürdistan'da ekonomik kaynakların, yer altı ve yer üstü zenginliklerin korunması ve toplum yararına aktif bir şekilde işletilmesi sağlanır."



HDPKK'NIN 11'LİK TAVİZ LİSTESİ

Önceki günlerde, terör suçundan cezaevinde bulunan HDP E. Eş başkanı Selahattin Demirtaş HDP'nin 11 maddelik tutum belgesini Akşener'e okumasını önermişti. HDPKK'nın 27 Eylül 2021'de açıklanan 11 maddede HDP, yerele yetki ve kaynak devri, MALİ ÖZERKLİK istiyordu.

-Yurt içinde ve yurt dışında askeri operasyonlar durdurulsun.

-Yeni anayasa hazırlansın.

-Kayyum atamaları kaldırılsın (Altılı masa bu tavizi verdi) -Kayyum mağdurlarının hakları iade edilsin. (Altılı Masa bu tavizi verdi) -Ana dilde eğitim hakkı tanınsın.



SONUÇ

Kılıçdaroğlu'nun Sancar ile Buldan'la yapacakları toplantıyı Akşener'in yakından takıp etmesinde çok yarar var. Akşener'in, bu ziyaret öncesinde HDP'nin 11 MADDELİK TAVİZLER listesini de okumasında çok yarar var. HELE HELE, ÖZERKLİĞİN YOLUNU AÇACAK AVRUPA YEREL YÖNETİMLER

SÖZLEŞMESİNİ KILIÇDAROĞLU'NUN İMZALAMASINI MUHAKKAK ENGELLEMESİ TÜRKİYEMİZ İÇİN TARİHİ BİR GÖREV OLACAKTIR.