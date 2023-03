ALTILI Masa içerisinde yaşanan üç günlük kriz, 6 Mart Pazartesi günü Derin Amerika-Avrupa gözleminde varılan uzlaşma ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edilmesiyle son buldu (mu)! Durum hiç de göründüğü gibi değil. Meral Akşener masayı dağıtıp yeniden oturmasıyla birlikte Millet İttifakı'nın seçilmesi durumunda nasıl yöneteceği soruları akıllara geldi. Velev ki Millet İttifakı'nın iktidara gelmesi durumunda bir konu üzerinde ortak bir karar alması imkansız gibi.

Haftalarca uzlaşma milli güvenlikle, terörle (HDP ile nasıl karar alacaklarsa), FETÖ ile ilgili kararlarda, atamalarda, haftalarca karar alabilmeleri kriz olarak yansıyacak. Gelecek yazılarımızda, Aziz Milletimiz'e Altılı Masa GECEKONDU SİSTEM içindeki HDP destekli 6 partinin aralarındaki mayınları daha geniş yazacağız.

Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun PROPAGANDA MAKİNESİNİN ARKA PLANINDA Avrupa Birliği şirketi EURO RSCG GRUBU THE SALES MACHINE-TÜRK ORTAK ALİ KİREMİTÇİOĞLU bulunuyor.

Avrupa Birliği'nin EURO RSCG bir ulusalararası reklamcılık markası, özellikle Almanya ve Fransız dev kuruluşlarının propaganda iletişim işlerini yönetiyor. Kılıçdaroğlu'nun özellikle Alman ekolü tarafından öne çıkarıldığını bundan daha iyi anlatan bir gerçek olamaz. 1999 Yılında Euro RSCG grubu The Sales Machine Network'ü kuruldu. 2000 yılında The Sales Machine İstanbul kuruldu.

2000 ile 2004 yılları arasında Euro RSCG Network'ünün parçası olarak faaliyetlerini sürdürdü. 2006 yılında merkezi Londra'da bulunan TLC Marketing'in İstanbul temsilciliği TSM bünyesine katıldı. 2004 yılında Network Türk Sermayeli bir ajansa dönüştü. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ali Kiremitçioğlu, Galatasaray Lisesi'ni bitirdikten sonra 1990 yılında Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. İş hayatına Johnson and Johnson'da ve bazı büyük Türk şirketleriyle çalıştı. Şu anda The Sales Machine İstanbul Ajans Başkanı olarak kariyerine devam ediyor.

NE TESADÜF. 1960'lı yıllardan beri fikirleriyle reklam sektörüne yön veren Seguela, eczacılıkla başladığı kariyerine gazeteci olarak devam etti, ardından Bernard Roux ile birlikte Roux Seguela ajansını kurarak reklamcılığa adım attı.

Küresel sermayenin Carrefour, Club Med, Dunlop ve Louis Vuitton'un "seyahatlerin ruhu" gibi ikonik çalışmalar yarattı. RSCG ve Eurocom'un birleşmesiyle EURO RSCG (şimdi Havas Worldwide), ilk Fransız ve Avrupa reklam ajansı, Seguela kariyeriyle uluslararası alana yoğunlaştırdı. Ancak ortada bir İYİ Parti gerçeği var. Daha önce sık sık Tv kanallarına ve medya organlarına İYİ Partilileri konuk eden ve propaganda yapmalarına izin veren CHP'ye yakın medya, bir anda İYİ Parti ve Akşener'e kapıları kapattı.

Bu karar kim tarafından alındı. Adı bizde saklı, zamanı gelince yazarız.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, tam anlamıyla bir sansüre uğradıklarını belirterek, bu gerçeği haykırdı. Özlale, "Çok seyredilen bir muhalif kanala, isim vermeyeceğim ama hiçbir İYİ Partili kanalınıza çıkmayacak denildiğini biliyoruz" dedi.

SONUÇ: Kılıçdaroğlu omurgasında kurgulanan Altı artı HDP Masası'nı Amerika ve Avrupa kurdu. Bu da net olarak ortaya çıktı.

AB'nin uluslararası şirketi RSCG, Avrupalı tanınmış liderlerin ve merhum Anavatan Partisi lideri Mesut Yılmaz'ın propaganda makinesi olarak TSM'nın kurucularından Jacques Seguela yönetmişti. Mesut Yılmaz seçimi kaybetmişti. Bu yazımdan sonra Kılıçdaroğlu'nun uykuları muhakkak kaçacak.