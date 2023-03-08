13 yıl önce Derin Amerika'nın aparatı FETÖ kaseti ile CHP Genel Başkanlığı'na getirildi, pompalanarak Gandi yapılmak istendi. BAY KEMAL oldu, BAY-BAY KEMAL oldu, sonunda "ŞİFRE Marriott" PLANI ile Cumhurbaşkanı adayı oldu KEMAL KILIÇDAROĞLU... Nereden nereye...

DEJAVU…Anlamı "daha önce görmüş olmak". Bu, dilimize de çok yerleşti. 2 Mart ile 6 Mart arasında 4 günde Altılı Masa'da yaşananlar tam bir dejavu. Gazetemizin Genel Yayın Yönetmeni sevgili Ergün Diler'in TROYKA başlıklı yazısı tam bir isabetle "Film aynı, 52 yıl sonra Küresel Güçler aynı, oyuncular değişti" gerçeğini gösterdi.

Sevgılı Dıler, "CHP LİDERİNİN etrafında 3 AYRI GÜÇ ODAĞI YERİNİ ALMIŞTI. Bu isimler bir ÜSTLERİ üzerinden İNGİLTERE/ABD- ALMANYA iletişimini sağlıyordu. Kemal Bey de "BU ÜÇLÜ arkasında" diye hiç gaz kesmeden gidiyordu. Bir anda ADAYLIK ARZUSUNUN YÜKSELMESİNİN NEDENİ BUYDU. Bir GÜÇ buna asla ve kat'a izin vermek niyetinde değildi. ABD başından beri KEMAL BEY'i pek istemiyordu. AVRUPA BİRLİĞİ'ne yakın olan Kemal Bey favori değildi. MASA yıkıldı, toplamak için telaş başladı… Kemal Bey'in ADAY olup seçilmesi demek ABD'nin dışarıda kalması anlamına geliyordu. ALMANYA'nın kazanması İngiltere'nin de kenarda durması demekti! Bu denkleme SABAHA kadar süren trafiklerde itiraz eden YABANCI ve YEREL GÜÇLER var. AKSİ halde CHP'nin yürüme şansı yoktu. Kemal Bey'in arkasındaki gücün ısrarını bilsem de daha büyüğü gelip sözünü söyleyecek ve geçirecekti… DENGESİNE bakarsanız olacakları görmek zor değildi… Yani 1971 DARBESİNDE 9 MARTÇILAR ile 12 MARTÇILAR'ın ANLAŞMAYA VARMASI gibi.. DEVLETİ İKİYE BÖLÜP BİRBİRLERİNİ kontrol ederek idare edeceklerdi… Tecrübe edilmiş bir sistemdi bu" diye yazdı.

EVET 9 MART 1971'den 6 MART 2023'E.. Derin ABD-Avrupa'nın 9 Mart-12 Mart 1971 darbelerini asker üzerinden, bugün de Altılı Masa'da Kılıçdaroğlu ile Akşener üzerinden oyun kurduğunu UNUTMAYALIM.

ŞİFRE: MARRIOTT

Çünkü, onlar ALTILI MASA'yı kurmuştu, raydan çıkarken, Biden trenini tekrar raya soktular. Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'i Ankara Çukurambar semtindeki Yeni Amerikan Büyükelçiliği'nin 30 metre karşısında bulunan İngiliz-Amerikan Oteli Marriott'ta buluşturdular. Derin Amerika için gerekeni yaptırdılar.

Derin Amerika'nın Kılıçdaroğlu omurgasında kurguladığı ALTILI MASA, 2 Mart toplantısında ORTAK CUMHURBAŞKANI ADAYI belirleme toplantısında bitmişti.

Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener siyası kumar masasında restleştiler. 36 saat içinde inanılmaz pazarlıklar yapıldı ve Meral Akşener, masaya yeniden döndürüldü

PAZARI PAZARTESİYE BAĞLAYAN GECE NE OLDU? Derin Amerika-Avrupa'nın gözlemcileri ile CHP ve İyi Parti'nin önde gelen isimleri pazarlık yaptı. İşte orada Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu isimleri gündeme geldi. Kılıçdaroğlu da Pazartesi günü iki büyükşehir belediye başkanını Akşener'e gönderdi.

Ardından iki lider telefonla konuştu. Son noktaya imza atmak üzere, MEŞHUR MARRIOTT OTEL'de buluştular, anlaşmak zorunda kaldılar.

Bu görüşmeden sonra önce Kılıçdaroğlu ardından Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Merkezi'ne geldiler. Derin Amerika, daha önce kurguladığı HDP'yi de masaya ilave etti. Yani MİLLİ ve YERLİ olmayan bir masadan söz ediyoruz.

SONUÇ: Derin Amerika-Avrupa'nın CUMHURBAŞKANIMIZ ERDOĞAN'ı devirerek BÜYÜK TÜRKİYE YÜRÜYÜŞÜNÜ DURDURMAK istediği artık kılcal damarlarına kadar açığa çıktı. Türkiye'yi NATO'nun en sessiz ülkesi, IMF'nin elinde oyuncak etmek isteyen MASA ortak noktada buluştu. Ancak Aziz Milletimiz'in bunu gördüğünün farkında değiller. Düşünebiliyor musunuz? Akşener ile Kılıçdaroğlu, birbirlerine en ağır şekilde hakaret ettikten sonra hiçbir şey yokmuş gibi buluşuyor. Aziz Milletimiz, 14 Mayıs'da öyle bir tokat atacak ki, bu kirli planlar ve uygulayıcıları siyaset çöplüğüne yol alacak.